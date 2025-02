COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – INIZIATIVA “METTI IN PANCHINA L’EPILESSIA”

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

PROVINCIA DELLA SPEZIA COMUNICATO STAMPA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'EPILESSIA LUNEDÌ 10 FEBBRAIO LA PROVINCIA OSPITA L'INIZIATIVA "METTI IN PANCHINA L'EPILESSIA" Lunedì 10 Febbraio sarà la giornata internazionale per l'epilessia,la Provincia della Spezia ospita l'evento "metti in panchina l'epilessia" organizzato dalla Fondazione epilessia Lice e dalla Lega Italiana Contro l'Epilessia. Nell'occasione il professor Lino Nobili,Primario dell'Unità Operativa Complessa del Gaslini,terrà una conferenza per i ragazzi del liceo classico Costa. L'appuntamento è per le 09,30 di domani,lunedì 10,nel salone consiliare della Provincia. L'evento è aperto alla stampa. La Spezia,9 febbraio 2025 —————————————— Provincia della Spezia