(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Camera dei Deputati Ufficio stampa Comunicato 7 febbraio 2025 Il ruolo dell’InCE nella ricostruzione postbellica dell’Ucraina Salvatore Caiata,in qualità di Presidente,ha aperto stamani a Matera la riunione della Commissione Economica della Dimensione parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE),dedicata a “Il Ruolo dell’InCE nella ricostruzione postbellica dell’Ucraina”. All’incontro ha preso parte la delegazione parlamentare ucraina,insieme alle delegazioni parlamentari di Albania,Bosnia-Erzegovina,Bulgaria,Moldova,Polonia,Repubblica Ceca,Slovenia e Ungheria. Oltre al deputato Caiata,la delegazione italiana era rappresentata dalla senatrice Elena Murelli. A conferma dell’importanza del tema della riunione,il Presidente della Camera dei deputati,Lorenzo Fontana,ha inviato un messaggio di saluto introduttivo,cui sono seguiti gli interventi del Presidente della Regione Basilicata,Vito Bardi,e del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata,Marcello Pittella. Sono altresì intervenuti con un videomessaggio il Vice Ministro degli Affari esteri,Edmondo Cirielli,e il Segretario Generale InCE,Franco Dal Mas. “La ricostruzione dell’Ucraina sarà un compito molto impegnativo che richiederà una forte sinergia tra pubblico e privato e la collaborazione di tutti i Paesi amici. L’InCE,per la sua struttura e composizione,è una delle sedi che può contribuire a questo lavoro di raccordo” ha dichiarato il Presidente Caiata,supportato dal Coordinatore Nazionale InCE,Sem Fabrizi,anch’egli presente a Matera. L’Inviato Speciale per la Ricostruzione dell’Ucraina,Davide La Cecilia,intervenuto ai lavori,ha presentato l’impegno italiano per la ricostruzione,ricordando anche che il 10 e 11 luglio prossimo sarà proprio l’Italia ad ospitare la Ucraine Recovery Conference (URC2025) a Roma. Ha altresì presenziato all’evento Dmytro Natalukha,presidente della Commissione sviluppo economico della Verkhovna Rada dell’Ucraina,che insieme al Console generale ucraino a Napoli,Maksym Kovalenko,ha ringraziato per l’organizzazione della riunione e offerto concreti spunti di riflessione dalla prospettiva ucraina. A conclusione della riunione,il Presidente Caiata ha ricordato che la scelta della città di Matera come sede della riunione non è casuale. La città negli ultimi decenni ha vissuto una rinascita che l’ha portata nel 1993 ad essere inserita dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità e nel 2019 ad essere insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura. Com03686