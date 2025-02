(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

BULLISMO,ALOISIO (M5S): DATI ALLARMANTI,PARTIRE DA EDUCAZIONE EMOTIVA NELLE SCUOLE Roma,7 feb. – “Oggi,in occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo,richiamo l’attenzione su un fenomeno che continua a crescere e che,nonostante l’allerta lanciata da studi recenti,sembra non suscitare l’urgenza che merita da parte del governo. I dati emersi dall’indagine pubblicata stamattina da ‘C’è Da Fare ETS’ sono allarmanti e rivelano una realtà inquietante: sei studenti su dieci hanno subito atti di violenza,principalmente all’interno delle scuole,ma anche attraverso i social media. I numeri parlano chiaro: il 64% dei casi di bullismo si verifica nelle scuole,mentre il 24% avviene online. La mancanza di un piano d’azione efficace e coordinato è evidente. È fondamentale che le istituzioni riconoscano la gravità della situazione e agiscano di conseguenza: gli studenti stessi,interrogati in occasione del suddetto sondaggio,hanno fornito indicazioni chiare su come affrontare il problema,proponendo ad esempio l’introduzione di un’ora settimanale di educazione emotiva-psicologica,tema già oggetto di un ddl a mia prima firma,chiedendo anche l’aumento degli sportelli di ascolto e il coinvolgimento attivo di famiglie e docenti sono solo alcune delle soluzioni proposte. Il governo deve smettere di girarsi dall’altra parte e deve assumersi la responsabilità di proteggere i nostri giovani. È tempo di investire in formazione,sensibilizzazione e supporto alla relazione ed all’affettività nelle scuole,è nostro dovere,come rappresentanti delle istituzioni,alzare la voce contro l’inerzia del governo e chiedere un cambio di rotta immediato. È tempo di agire per il futuro dei nostri giovani”. Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle