SANREMO, M5S: CONTI DA FAZIO SINTOMATICO DECLINO AZIENDA

Roma, 6 feb. – “Anche quest’anno la Rai ha deciso di promuovere Sanremo… su una rete concorrente! Un’ammissione involontaria ma chiarissima: se vuoi davvero far arrivare un messaggio al pubblico, meglio rivolgersi alla concorrenza piuttosto che puntare sulle proprie trasmissioni. E il tempismo è perfetto: proprio oggi, su Repubblica, Alessandro Araimo ha detto di guardare con interesse alla futura gara per organizzare Sanremo. Forse al netto del ricorso si sta già preparando al passaggio di consegne? Al di là delle ironie è una scelta editoriale che denota il declino di chi per promuovere i propri prodotti danneggia il suo palinsesto”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

