[Comune Palermo] Rosa Di Stefano nuova presidente di Federalberghi Palermo – Dichiarazione Ottavio Zacco

Rosa Di Stefano alla presidenza di Federalberghi Palermo, realtà

fondamentale per lo sviluppo del settore turistico e alberghiero del

territorio. La nomina della dottoressa Di Stefano rappresenta una scelta

lungimirante e meritata. La sua competenza, la dedizione e la visione

strategica saranno risorse preziose per guidare Federalberghi Palermo in un

momento cruciale per la ripresa e l’innovazione del nostro comparto

turistico. Un settore che è pilastro dell’economia cittadina e

regionale.Inoltre l’elezione di Rosa Di Stefano mantiene un legame profondo

con la storia dell’associazione, ricordando la figura di Nicola Farruggio,

recentemente scomparso e già protagonista di un impegno esemplare al

servizio di Federalberghi e della comunità palermitana. Rosa Di Stefano non

solo porta avanti un percorso di eccellenza, ma dà continuità all’opera del

marito Nicola Farruggio, uomo stimato e capace che ha dedicato anni al

rafforzamento del turismo locale. Un passaggio di testimone che unisce

rispetto per il passato e fiducia nel futuro.L’augurio è che la nuova

Presidente possa operare con successo, potendo contare anche sul sostegno

della VI Commissione consiliare che tra le sue competenze include proprio

le politiche turistiche e lo sviluppo del settore, unitamente alla

collaborazione di tutte le realtà del territorio, per valorizzare

ulteriormente Palermo e la Sicilia come mete di qualità a livello

internazionale. La VI commissione resterà al fianco di Federalberghi e

delle imprese del settore, promuovendo politiche che favoriscano crescita,

occupazione e sostenibilità».*

Lo dichiara il presidente della VI commissione e capogruppo di Forza

Italia in Consiglio comunale, Ottavio Zacco.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo