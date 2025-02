BANCA MPS: IL CDA APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

IL CDA APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2024

LA FORZA DEL FRANCHISE SPINGE LA PERFORMANCE DEL CORE BUSINESS CON UN

MIX DI RICAVI DI QUALITA’ E PROIETTA LA BANCA OLTRE I TARGET

UTILE NETTO PARI A EURO 1.951 MILIONI SOSTENUTO DA UN’ECCELLENZA OPERATIVA E IN

CRESCITA DEL +16,9% A/A PER LA PARTE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA1

PROGRESSIVA CREAZIONE DI VALORE CON OLTRE 1 MILIARDO DI EURO DI

DIVIDENDI (0,86 EURO PER AZIONE; 75% PAY-OUT RATIO SU UTILE ANTE IMPOSTE),

CORRISPONDENTE A UN DIVIDEND YIELD DEL 14%2, TRA I PIU’ ELEVATI NEL SETTORE

CET1 RATIO FULLY LOADED AL 18,2%3, CON UN ELEVATO BUFFER DI CAPITALE

(OLTRE 700 PUNTI BASE RISPETTO AL REQUISITO DI COEFFICIENTE TIER 1)

FORTE DI UNA RETE COMMERCIALE COMPETITIVA, ECCELLENTE REDDITIVITÀ E

SOLIDITÀ PATRIMONIALE, MPS E’ PRONTA PER REALIZZARE UN PROCESSO DI

SVILUPPO INDUSTRIALE ATTRAVERSO UN’INNOVATIVA BUSINESS COMBINATION

CON MEDIOBANCA PER LA NASCITA DI UN NUOVO CAMPIONE NAZIONALE, A

BENEFICIO DI TUTTI GLI STAKEHOLDER

IN CRESCITA DEL 10,8% A/A IL RISULTATO OPERATIVO LORDO A 2.165 MILIONI DI

EURO, GRAZIE SIA ALL’INCREMENTO DEI RICAVI (+6,2% A/A), CARATTERIZZATI DA UNA

FORTE COMPONENTE DI COMMISSIONI, CHE A UN EFFICACE CONTROLLO DEI COSTI

OPERATIVI (+1,4% A/A), CON UNA RIDUZIONE DEI COSTI NON-HR (-3,5% A/A), CHE HA

PERMESSO DI CONTENERE IN GRAN PARTE L’IMPATTO DEL NUOVO CONTRATTO

NAZIONALE

COST/INCOME AL 46%, IN RIDUZIONE RISPETTO A DICEMBRE 2023 (49%)

MARGINE DI INTERESSE PARI A 2.356 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +2,8% A/A E

CON UNA DINAMICA RESILIENTE NEL 4° TRIMESTRE (-1,3% T/T) IN UNO SCENARIO DI

TASSI DI INTERESSE IN DIMINUZIONE

FORTE INCREMENTO DELLE COMMISSIONI (+10,8% A/A), IN ACCELERAZIONE NEL 4°

TRIMESTRE (+4,9% T/T), CON UN RILEVANTE CONTRIBUTO DI WEALTH MANAGEMENT E

ADVISORY (+19,0% A/A)

RACCOLTA TOTALE4 IN CRESCITA PER OLTRE 9 MILIARDI DI EURO NEL 2024, CON UN

SIGNIFICATIVO INCREMENTO NEL 4° TRIMESTRE (+2,1% T/T) GRAZIE AL BUON

ANDAMENTO DI TUTTE LE COMPONENTI

VOLUMI DEGLI IMPIEGHI PERFORMING5 SUPPORTATI DALLA CRESCITA NEL 4° TRIMESTRE

(+1,3% T/T) CON UNA DINAMICA A/A (-0,6%) MIGLIORE RISPETTO AL MERCATO

L’INCREMENTO A DOPPIA CIFRA A/A DELLE EROGAZIONI DI MUTUI IPOTECARI (+26%), DEL

CREDITO AL CONSUMO (+21%) E DEI FLUSSI LORDI DI WEALTH MANAGEMENT (+40%),

CONFERMA LA FORZA DI UNA RETE COMMERCIALE CAPILLARE E PERFORMANTE

COSTO DEL RISCHIO A 53 PUNTI BASE, IN LINEA CON LA GUIDANCE DELL’ANNO

STOCK DEI CREDITI DETERIORATI LORDI A 3,7 MILIARDI DI EURO, CON COMPONENTE

GARANTITA OLTRE IL 70%. NPE RATIO LORDO AL 4,5% E NPE RATIO NETTO AL 2,4%.

COPERTURA COMPLESSIVA DEI CREDITI DETERIORATI AL 48,5%

SOLIDA POSIZIONE DI LIQUIDITA’ CON UNA COUNTERBALANCING CAPACITY NON

IMPEGNATA PARI A 33 MILIARDI DI EURO E UN’INCIDENZA DEL FUNDING BCE SUL

TOTALE PASSIVO (7%) GIA’ IN LINEA CON IL TARGET AL 2026 DEL NUOVO PIANO

INDUSTRIALE. LCR A 166% E NSFR A 134%

Siena, 6 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

(la “Banca”), conclusosi ieri sera sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha esaminato ed

approvato i risultati al 31 dicembre 2024.

I risultati di conto economico di Gruppo al 31 dicembre 2024

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 4.034 mln di euro, in aumento

del 6,2% rispetto all’anno precedente.

Tale dinamica è da ricondurre principalmente alla crescita del margine di intermediazione primario,

che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+2,8%) sia sulle commissioni

nette (+10,8%); in crescita anche gli altri ricavi della gestione finanziaria (+21,6%), impattati

positivamente dalla significativa crescita del risultato di negoziazione.

Nel quarto trimestre 2024, margine di intermediazione primario in crescita (+1,0%) grazie alla

crescita delle commissioni nette (+4,9%) e alla resiliente dinamica del margine di interesse (-1,3%),

influenzata dallo scenario dei tassi. Ricavi complessivi leggermente inferiori rispetto al precedente

trimestre (-1,0%) a causa dei minori altri ricavi della gestione finanziaria e altri proventi e oneri di

gestione.

Il margine di interesse al 31 dicembre 2024 è risultato pari a 2.356 mln di euro, in aumento rispetto

al 2023 (+2,8%, pari a +63,7 mln di euro). La crescita è stata guidata prevalentemente dal maggior

contributo dei rapporti con banche centrali, dei derivati di copertura e del portafoglio titoli. In

particolare, nei rapporti con banche centrali, al 31 dicembre 2024 è stato contabilizzato un beneficio

netto pari a 143 mln di euro, rispetto al costo netto di 70 mln di euro del 2023. Tale andamento

riflette, tra le altre cose, la dinamica della posizione netta verso BCE, passata da un saldo medio

passivo pari a 1,5 mld di euro nel 2023 ad un saldo medio attivo di 4,9 mld di euro nel 2024, grazie

all’ottimizzazione del costo complessivo del funding. Le positive dinamiche sopra citate hanno più

che compensato il maggior costo delle emissioni obbligazionarie, principalmente a seguito del

rinnovato ricorso al mercato istituzionale, e i tassi passivi più elevati registrati sui rapporti con

clientela soprattutto nel primo semestre 2024.

Il margine di interesse del quarto trimestre 2024 risulta lievemente inferiore rispetto al trimestre

precedente (-1,3%, pari a -7,6 mln di euro), con un resiliente spread commerciale anche grazie

all’efficace gestione del costo della raccolta commerciale.

Le commissioni nette al 31 dicembre 2024, pari a 1.465 mln di euro, evidenziano una significativa

crescita rispetto a quelle consuntivate nell’anno precedente (+10,8%), riconducibile all’ottima

performance dell’attività di gestione/intermediazione e consulenza (+19,0%, pari a +113,7 mln di

euro) e alla positiva dinamica dell’attività bancaria commerciale (+4,1%, pari a +29,7 mln di euro).

Nel dettaglio, nella prima area commissionale è aumentato l’apporto della distribuzione e gestione

portafogli (+30,1%, pari a +109,7 mln di euro) e dei prodotti assicurativi (+8,5%, pari a +16,3 mln di

euro). Nell’area bancaria commerciale hanno agito in positivo le commissioni su garanzie (+28,9 mln

di euro) e le altre commissioni nette (+12,4 mln di euro) in parte bilanciate dalle minori commissioni

sui conti correnti (-16,4 mln di euro) in relazione alla riduzione da parte della banca delle spese di

tenuta conto applicate alla clientela, e sul servizio bancomat e carte di credito (-10,1 mln di euro).

Il risultato del quarto trimestre dell’esercizio 2024 ha mostrato un incremento rispetto al trimestre

precedente (+4,9%) grazie alla crescita sull’attività bancaria commerciale (+8,1%).

I dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni ammontano a 93 mln di euro e

risultano in calo di 14 mln di euro rispetto al 2023, in relazione principalmente alla minore

contribuzione delle società assicurative. Il risultato del quarto trimestre 2024 registra una flessione

di 1,1 mln di euro rispetto al trimestre precedente.

Il risultato netto della negoziazione, delle valutazioni al fair value di attività/passività e degli

utili da cessioni/riacquisti al 31 dicembre 2024 ammonta a 115 mln di euro, in crescita rispetto ai

valori registrati nell’anno precedente (+47,9 mln di euro), con un contributo del quarto trimestre 2024

in flessione rispetto al trimestre precedente (-10,8 mln di euro).

Al 31 dicembre 2024 gli oneri operativi sono risultati pari a 1.869 mln di euro, in crescita rispetto

al 31 dicembre 2023 (+1,4%) per gli impatti del rinnovo del CCNL sulle spese per il personale,

parzialmente compensati dalla continua ottimizzazione delle altre spese amministrative (-3,8%

rispetto al 2023); anche il risultato del quarto trimestre 2024 evidenzia un aumento (+2,0%) rispetto

al trimestre precedente. Esaminando in dettaglio i singoli aggregati emerge quanto segue:

le spese per il personale, che ammontano a 1.229 mln di euro, risultano superiori rispetto

a quanto registrato nell’anno precedente (+4,2%) a seguito dei maggiori oneri conseguenti

al rinnovo del CCNL dei bancari avvenuto nel novembre 2023. Il dato del quarto trimestre

2024 risulta in crescita rispetto al trimestre precedente (+0,5%) a causa del secondo aumento

delle retribuzioni previsto dal citato CCNL, con decorrenza a partire dal 1°settembre 2024;

le altre spese amministrative, che ammontano a 469 mln di euro, risultano in flessione

rispetto al 31 dicembre 2023 (-3,8%), grazie anche alla messa a regime di un rigoroso

processo di governo della spesa e la focalizzazione sulle azioni di ottimizzazione dei costi.

Le altre spese amministrative del quarto trimestre 2024 sono in crescita rispetto al trimestre

precedente (+4,8%), riflettendo la tipica stagionalità dell’ultimo trimestre dell’anno;

le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali ammontano a 171 mln di

euro al 31 dicembre 2024 e risultano in flessione rispetto al 31 dicembre 2023 (-2,5%); il

contributo del quarto trimestre 2024 risulta in crescita rispetto al trimestre precedente

(+5,4%) in conseguenza della svalutazione di alcuni software e diritti d’uso.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 2.165

mln di euro, in crescita rispetto al 31 dicembre 2023 (pari a 1.954 mln di euro). Il contributo del

quarto trimestre (pari a 520 mln di euro) risulta in flessione rispetto al trimestre precedente (pari a

539 mln di euro) per le dinamiche sopra citate.

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha contabilizzato un costo del credito clientela pari a 410 mln di

euro, in riduzione rispetto ai 440 mln di euro rilevati nell’anno precedente. Il dato del quarto trimestre

2024 è pari a 109 mln di euro, rispetto ai 96 mln di euro del trimestre precedente.

Al 31 dicembre 2024 il tasso di provisioning, espresso come rapporto tra il costo del credito

clientela e la somma dei finanziamenti clientela e del valore dei titoli rivenienti da operazioni di

cessione/cartolarizzazione di crediti non performing, è pari a 53 bps, risultando sostanzialmente

stabile rispetto al 30 settembre 2024 (pari a 52 bps) e in miglioramento rispetto ai 57 bps al 31

dicembre 2023.

Il risultato operativo netto del Gruppo al 31 dicembre 2024 è pari a 1.748 mln di euro, in forte

crescita rispetto al risultato di 1.511 mln di euro registrato al 31 dicembre 2023. Il risultato del quarto

trimestre 2024 è pari a 409 mln di euro rispetto al risultato di 442 mln di euro del trimestre

precedente.

Alla formazione del risultato di esercizio concorrono anche le seguenti voci:

altri accantonamenti netti al fondo rischi e oneri pari a -68 mln di euro al 31 dicembre

2024, rispetto ai rilasci netti pari a 471 mln di euro contabilizzati nell’anno precedente

(riferibili, per la quasi totalità, al miglioramento nel profilo di rischio del contenzioso relativo a

informazioni finanziarie diffuse nei precedenti esercizi, conseguente alle positive sentenze

dell’ultimo trimestre del 2023). Il contributo del quarto trimestre 2024, pari a -32 mln di euro,

si confronta con i -22 mln di euro del trimestre precedente;

altri utili (perdite) da partecipazioni pari a -1 mln di euro al 31 dicembre 2024 (-3 mln di

euro il risultato del 2023), con un contributo positivo del quarto trimestre pari a 3 mln di euro

(che si confronta con un risultato nullo conseguito nel trimestre precedente);

oneri di ristrutturazione/oneri una tantum pari a -72 mln di euro, che si confrontano con

il contributo di -23 mln di euro del 2023; includono, in particolare, l’effetto dell’attualizzazione

degli oneri connessi alle uscite attraverso l’esodo o l’accesso al Fondo di Solidarietà e

l’impatto atteso dalla dismissione della controllata MP Banque, quest’ultimo per un importo

pari a -36 mln di euro, di cui -3 mln di euro rilevati nel quarto trimestre. Il risultato del quarto

trimestre 2024, pari a -14 mln di euro, risulta in lieve flessione rispetto al trimestre precedente

(pari a -17mln di euro);

rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari pari a -78 mln di euro, di cui -75

mln di euro contabilizzati nel primo trimestre e costituiti dal contributo 2024 riconosciuto al

Fondo di garanzia dei depositi per le banche italiane del Gruppo (DGS) che, nel precedente

esercizio, era stato rilevato nel terzo trimestre; includono inoltre, nel quarto trimestre 2024, 2 mln di euro riferibili alla quota stimata dell’onere di contribuzione al neo-costituito Fondo di

garanzia assicurativa dei rami vita a carico delle società distributrici del Gruppo. Nel 2023

era stato contabilizzato anche il contributo di -59 mln di euro per il Fondo di Risoluzione Unico

(SRF), non dovuto nel corrente esercizio;

canone DTA pari a -61 mln di euro, in flessione rispetto a quanto registrato l’anno

precedente (pari a -63 mln di euro); in linea con il trimestre precedente il contributo del quarto

trimestre 2024. L’importo, determinato secondo i criteri del DL 59/2016 convertito in Legge

n. 119 del 30 giugno 2016, rappresenta il canone di competenza al 31 dicembre 2024 sulle

DTA (Deferred Tax Assets) trasformabili in credito di imposta;

risultato della valutazione al fair value di attività materiali e immateriali pari a -27 mln

di euro (di cui -8 mln di euro registrati nel secondo semestre 2024) conseguente

all’aggiornamento semestrale delle valutazioni immobiliari, rispetto alla minusvalenza di -53

mln di euro contabilizzata nel 2023;

utili (perdite) da cessione di investimenti, pari a +4 mln di euro al 31 dicembre 2024, con

un contributo del quarto trimestre positivo per 9 mln di euro per effetto del perfezionamento

della vendita di alcuni immobili; sostanzialmente nulli i risultati dell’anno precedente.

Per effetto delle dinamiche sopra evidenziate, l’utile di esercizio al lordo delle imposte del Gruppo

è pari a 1.445 mln di euro, rispetto all’utile ante imposte di 1.707 mln di euro registrato nel 2023

(che aveva beneficiato dei sopra citati rilasci netti nella voce degli accantonamenti ai fondi per rischi

e oneri). Il risultato del quarto trimestre 2024 è pari a 348 mln di euro, rispetto al risultato di 390 mln

di euro del trimestre precedente.

Le imposte sul reddito di esercizio registrano un contributo positivo pari a 506 mln di euro (345

mln di euro il contributo positivo al 31 dicembre 2023) imputabile principalmente alla rivalutazione

delle DTA, conseguente all’aggiornamento delle proiezioni reddituali del Gruppo effettuato a partire

dal secondo trimestre sulla base del nuovo piano industriale 2024-2028, al netto della fiscalità

relativa al risultato economico dell’esercizio.

A seguito delle dinamiche sopra descritte, l’utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo

ammonta a 1.951 mln di euro al 31 dicembre 2024, che si compara a un utile di 2.052 mln di euro

conseguito nel 2023 (che aveva beneficiato dei sopra citati rilasci netti nella voce degli

accantonamenti ai fondi per rischi e oneri). L’utile del quarto trimestre è pari a 385 mln di euro (407

mln di euro l’utile del trimestre precedente).

Gli aggregati patrimoniali di Gruppo al 31 dicembre 2024

Al 31 dicembre 2024 i volumi di raccolta complessiva del Gruppo sono risultati pari a 197,2 mld di

euro, in aumento di 4,3 mld di euro rispetto al 30 settembre 2024, sia sulla raccolta diretta (+2,7 mld

di euro, di cui +2,1 mld di euro relativi ai conti correnti) sia sulla raccolta indiretta (+1,6 mld di euro).

L’aggregato si pone in aumento anche rispetto al 31 dicembre 2023 (+9,7 mld di euro), trainato

principalmente dalla raccolta indiretta (+6,4 mld di euro) e in misura minore anche dalla raccolta

diretta (+3,3 mld di euro).

La raccolta commerciale totale6, pari a 167,2 mld di euro7, inclusiva dei depositi a clientela e della

raccolta indiretta, ha registrato una crescita rispetto a settembre 2024 (+2,1%) ed aumenta del

+5,8% rispetto a dicembre 2023.

I volumi di raccolta diretta si sono attestati a 94,0 mld di euro e risultano in aumento rispetto ai

valori di fine settembre 2024 (+2,7 mld di euro). La crescita è stata registrata sulle forme tecniche

dei conti correnti (+2,1 mld di euro), delle obbligazioni (+0,8 mld di euro) e delle altre forme di raccolta

diretta (+0,5 mld di euro), mentre diminuiscono i PCT (-0,8 mld di euro). Sostanzialmente stabili i

depositi a scadenza (+0,1 mld di euro).

L’aggregato risulta in crescita anche rispetto al 31 dicembre 2023 (+3,3 mld di euro). Nel dettaglio,

la dinamica è legata ad un incremento dei conti correnti (+1,7 mld di euro), depositi a scadenza (+1,2

mld di euro), altre forme di raccolta diretta (+0,3 mld di euro) ed infine dei PCT (+0,2 mld di euro). In

lieve flessione, invece, le obbligazioni (-0,2 mld di euro).

La raccolta diretta commerciale8 si è attestata a 74,3 mld di euro, in aumento di 2,9 mld di euro

rispetto a dicembre 2023 ed in aumento di 2,2 mld di euro rispetto a settembre 2024.

La raccolta indiretta si è attestata a 103,2 mld di euro, in crescita di 1,6 mld di euro rispetto al 30

settembre 2024, sia sul risparmio gestito (+0,5 mld di euro) sia sul risparmio amministrato (+1,1 mld

di euro). Entrambe le componenti beneficiano in particolare di un effetto mercato positivo.

Nel confronto con il 31 dicembre 2023 si assiste ad una crescita della raccolta indiretta di 6,4 mld di

euro, sia per la crescita del risparmio gestito (+3,0 mld di euro), legata principalmente ad un effetto

mercato positivo, sia per l’aumento del risparmio amministrato (+3,4 mld di euro).

La raccolta indiretta commerciale9 si è attestata a 92,8 mld di euro, in aumento di 1,3 mld di euro

rispetto al 30 settembre 2024, a seguito della crescita del risparmio gestito (+0,4 mld di euro) e del

risparmio amministrato (+0,8 mld di euro).

Al 31 dicembre 2024 i finanziamenti clientela del Gruppo si sono attestati a 77,3 mld di euro, in

lieve aumento rispetto al 30 settembre 2024 (+0,7 mld di euro), grazie ai mutui (+0,3 mld di euro) e

agli altri finanziamenti (+0,8 mld di euro), mentre si pongono in lieve flessione i conti correnti (-0,2

mld di euro) e i PCT (-0,2 mld di euro).

L’aggregato si pone in crescita anche nel confronto con il 31 dicembre 2023 (+0,5 mld di euro).

Gli impieghi performing10, pari a 68,4 mld di euro, sono risultati in crescita del 1,3% rispetto al 30

settembre 2024, e in lieve calo del -0.6% rispetto a dicembre 2023.

Il totale finanziamenti clientela deteriorati del Gruppo al 31 dicembre 2024 è risultato pari a 3,7

mld di euro in termini di esposizione lorda, in flessione (-0,2 mld di euro) rispetto al 30 settembre

2024 e in aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (+0,2 mld di euro). La flessione rispetto al 30

settembre 2024, che riguarda le sofferenze, è dovuta principalmente alle cessioni perfezionate nel

mese di dicembre.

Al 31 dicembre 2024 l’esposizione netta in termini di finanziamenti clientela deteriorati del

Gruppo si è attestata a 1,9 mld di euro, sostanzialmente stabile sia rispetto agli 1,9 mld di euro

registrati al 30 settembre 2024 sia agli 1,8 mld di euro del 31 dicembre 2023.

Al 31 dicembre 2024 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 48,5%, in

flessione rispetto al 30 settembre 2024, quando era pari al 49,9%, a seguito del citato

deconsolidamento dei portafogli ceduti (caratterizzati da livelli di copertura superiore alla media),

avvenuto nell’ultimo trimestre dell’anno. Tale effetto riguarda, in particolare, la percentuale di

copertura delle sofferenze, che passa dal 68,4% al 66,5%; in aumento, invece, la percentuale di

copertura delle inadempienze probabili, che passa dal 37,7% al 38,8%, in parte condizionato da

nuovi criteri di copertura (più elevati) su crediti di elevata vintage e, quella dei finanziamenti scaduti

deteriorati, che passa dal 22,8% al 26,3%, determinata dai diversi livelli di copertura delle garanzie

sottostanti.

Al 31 dicembre 2024 le attività in titoli del Gruppo sono risultate pari a 17,4 mld di euro, in calo

rispetto al 30 settembre 2024 (-0,4 mld di euro) in relazione alle attività finanziarie detenute per la

negoziazione (-0,8 mld di euro), mentre risultano in aumento le altre componenti e, in particolare, i

titoli verso clientela classificati al costo ammortizzato (+0,2 mld di euro).

L’aggregato risulta in aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (+0,2 mld di euro) soprattutto in

relazione alla crescita registrata sulla componente dei titoli verso clientela classificati al costo

ammortizzato (+0,2 mld di euro), parzialmente bilanciata dalla flessione della componente delle

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (-0,1 mld di euro);

sostanzialmente stabili le altre componenti.

Al 31 dicembre 2024, la posizione interbancaria netta del Gruppo si è attestata a 6,1 mld di euro

in impiego, superiore rispetto agli impieghi interbancari netti di 5,7 mld di euro del 30 settembre 2024

e ai 2,2 mld di euro del 31 dicembre 2023. Sulla variazione rispetto al trimestre precedente (+0,4

mld di euro) impattano in egual misura i rapporti con banche centrali (+0,2 mld di euro) e la posizione

netta con banche (+0,2 mld di euro).

La variazione rispetto alla fine dell’anno precedente (+3,9 mld di euro) è principalmente riferibile

all’evoluzione dei rapporti con banche centrali. Nel dettaglio, la dinamica del 2024 è stata

caratterizzata da: (i) scadenze di tranche TLTRO per un importo di 5,5 mld di euro, e (ii) accesso ad

aste MRO e LTRO per circa 1,0 mld di euro, a fronte di un livello depo facility sostanzialmente in

linea con il fine anno precedente (-0,3 mld di euro).

Al 31 dicembre 2024 la posizione di liquidità operativa presenta un livello di counterbalancing

capacity non impegnata pari a 33,0 mld di euro, superiore sia rispetto al 30 settembre 2024 (pari

a 31,6 mld di euro) sia rispetto al 31 dicembre 2023 (pari a 29,8 mld di euro).

Al 31 dicembre 2024 il patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi risulta pari a 11,6 mld

di euro in aumento di 384 mln di euro rispetto al 30 settembre 2024, principalmente per effetto del

risultato positivo registrato nel trimestre.

Rispetto al 31 dicembre 2023 quando si attestava a 10 mld di euro, il patrimonio netto del Gruppo e

di pertinenza di terzi risulta in aumento di 1.670 mln di euro, principalmente per l’utile maturato

nell’esercizio 2024, pari a 1.951 mln di euro, in parte bilanciato dalla distribuzione nel maggio 2024

del dividendo su utili del 2023, pari a 315 mln di euro.

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2024 il CET1 capital ratio fully loaded,

si è attestato al 18,2%, includendo l’utile di esercizio e deducendo dal capitale i dividendi maturati

nei primi dodici mesi assumendo un pay out ratio del 75% dell’utile ante imposte11; il total capital

ratio fully loaded è risultato pari a 20,5%.

*****

L’amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, presenterà i risultati

in una conference call alle ore 9.00 CET del 6 febbraio 2025. Di seguito il link per collegarsi:

https://www.gruppomps.it/corporate-governance/offerta-pubblica-di-scambio-totalitaria-volontaria.html

*****

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Massimo Clarelli,

dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del “Testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria” che l’informativa contabile contenuta nel presente

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*****

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it

Prospetti gestionali riclassificati

Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2024, di

seguito vengono rappresentati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati

riclassificati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la società di revisione sta completando la revisione legale del bilancio nonché le

attività finalizzate al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 26 (2) del Regolamento dell’Unione

Europea n. 575/2013 e dalla Decisione della Banca Centrale Europea n. 2015/656.

Il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 verranno sottoposti

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione previsto per il 6 marzo 2025. Si segnala che

verranno messi a disposizione degli azionisti e del mercato, entro i termini di legge, il progetto di

bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che verranno sottoposti all’esame

della società di revisione incaricata della revisione contabile del bilancio. Il bilancio d’esercizio verrà

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria prevista per il 17 aprile 2025.

Di seguito si fornisce informativa sulle principali aggregazioni e riclassificazioni sistematicamente

effettuate rispetto agli schemi di bilancio previsti dalla circolare n. 262/05.

Si evidenzia che a partire dal 30 giugno 2024, in considerazione delle trattative in essere con un

potenziale acquirente, la controllata Monte Paschi Banque S.A. (nel seguito MP Banque) è stata

classificata come un’unità operativa in dismissione e quindi valutata tenendo conto del prezzo di

cessione atteso, inferiore al suo valore netto contabile, ai sensi di quanto previsto dal principio

contabile IFRS 5. Alla data di riferimento della presente relazione la valutazione di MP Banque

secondo il citato principio ha comportato la rilevazione di un impatto di -36,4 mln di euro (al lordo del

relativo effetto fiscale) rilevato tra gli oneri di ristrutturazione; escludendo tale effetto, la controllata

ha contribuito in modo positivo all’utile di Gruppo per circa 14,4 mln di euro. Pertanto, al 31 dicembre

2024, per consentire la continuità con i commenti pubblicati e agevolare la comprensione degli

andamenti economici e patrimoniali rispetto ai trimestri del corrente anno e ai corrispondenti periodi

a raffronto, i costi ed i ricavi nonché gli attivi e i passivi riferiti alla contribuzione consolidata della

controllata MP Banque, ancorché classificata come unità operativa in dismissione ai sensi del

principio contabile IFRS 5, sono ricompresi linea per linea nelle singole voci economiche e

patrimoniali di pertinenza.

Si segnala, infine, che i dati patrimoniali ed economici del primo e terzo trimestre 2024 e i dati

comparativi dei corrispondenti periodi a raffronto riferiti alle collegate assicurative AXA MPS

Assicurazioni Danni S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., sono da queste stimati utilizzando

proxy o modelli di calcolo semplificati, stante la maggiore onerosità delle elaborazioni contabili in

vigenza dei principi contabili IFRS 17 e IFRS 9.

Conto economico riclassificato

La voce “margine di interesse” accoglie il saldo delle voci di bilancio 10 “interessi attivi e proventi

assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” e la quota relativa alla controllata MP Banque

pari a 35,1 mln di euro contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate

al netto delle imposte”.

La voce “commissioni nette” accoglie il saldo della voce di bilancio 40 “commissioni attive”,

depurato del costo per rimborsi alla clientela (-1,3 mln di euro), ricondotto alla voce “altri

accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”, e il saldo della voce di bilancio 50 “commissioni

passive”. L’aggregato include inoltre la quota relativa alla controllata MP Banque pari a 8,9 mln di

euro contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle

imposte”.

La voce “dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni” comprende la voce di

bilancio 70 “dividendi proventi e simili” e la quota di pertinenza degli utili delle partecipazioni

collegate, pari a 75,2 mln di euro, inclusa nella voce di bilancio 250 “utili (perdite) delle

partecipazioni”. L’aggregato è stato, inoltre, depurato dei dividendi percepiti su titoli azionari diversi

dalle partecipazioni (+5,2 mln di euro), ricondotti alla voce “risultato netto della negoziazione, delle

valutazioni al fair value di attività/passività e degli utili da cessioni/riacquisti”.

La voce “risultato netto della negoziazione, delle valutazioni al fair value di attività/passività e

degli utili da cessioni/riacquisti” comprende i valori delle voci di bilancio 80 “risultato netto

dell’attività di negoziazione”, 100 “utile (perdite) da cessione o riacquisto” depurata dal contributo dei

finanziamenti alla clientela (+0,5 mln di euro) e 110 “risultato netto delle altre attività e passività

finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, depurata dal contributo dei

finanziamenti alla clientela (-1,3 mln di euro) e dei titoli rivenienti da operazioni di

cessione/cartolarizzazione di crediti non performing (+0,5 mln di euro) ricondotti alla voce

riclassificata “costo del credito clientela”. Tale aggregato incorpora altresì i valori afferenti ai dividendi

percepiti su titoli azionari diversi dalle partecipazioni (+5,2 mln di euro) nonché la quota relativa alla

controllata MP Banque per +0,2 mln di euro contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività

operative cessate al netto delle imposte”.

La voce “risultato netto dell’attività di copertura” comprende la voce di bilancio 90 “risultato netto

dell’attività di copertura”.

La voce “altri proventi/oneri di gestione” accoglie il saldo della voce di bilancio 230 “altri

oneri/proventi di gestione” al netto di:

recuperi di imposte indirette e tasse e altre spese che vengono ricondotti alla voce

riclassificata “altre spese amministrative” (222,1 mln di euro);

recuperi di oneri di formazione, riclassificati a riduzione delle “spese per il personale” (1,4

mln di euro) e delle “altre spese amministrative” (1,2 mln di euro).

La voce incorpora, altresì, la quota relativa alla controllata MP Banque pari a -0,9 mln di euro

contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte”.

La voce “spese per il personale” accoglie il saldo della voce di bilancio 190a “spese per il

personale” dalla quale sono stati scorporati oneri pari a 25,9 mln di euro, connessi alle uscite

attraverso l’esodo o l’accesso al fondo di solidarietà, ed oneri pari a 1,2 mln di euro relativi alla

chiusura della filiale di Shanghai, entrambi riclassificati alla voce “oneri di ristrutturazione/oneri una

tantum”. L’aggregato include, inoltre, il recupero di oneri di formazione (1,4 mln di euro) contabilizzati

in bilancio nella voce 230 “altri oneri/proventi di gestione” nonché la quota di costo relativa alla

controllata MP Banque pari a 9,7 mln di euro, contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle

attività operative cessate al netto delle imposte”.

La voce “altre spese amministrative” accoglie il saldo della voce di bilancio 190b “altre spese

amministrative” decurtato delle seguenti componenti di costo:

oneri, pari a 75,3 mln di euro, introdotti a carico delle banche in forza dei meccanismi di tutela

dei depositi (DGS), ricondotti alla voce riclassificata “rischi e oneri connessi a SRF, DGS e

schemi similari”;

oneri, pari a 2,2 mln di euro, riferiti al neo-costituito fondo di garanzia assicurativo dei rami

vita di cui alla legge del 30 dicembre 2023, n. 213;

canone sulle DTA (Deferred Tax Assets) trasformabili in credito di imposta, per 61,3 mln di

euro, ricondotto alla voce riclassificata “canone DTA”;

oneri, pari a 8,3 mln di euro, riferiti alle chiusure di sportelli e della filiale di Shanghai nonché

ad ulteriori iniziative progettuali previste dai commitment connessi agli aiuti di stato ricevuti

nel 2017, ricondotti alla voce riclassificata “oneri di ristrutturazione/oneri una tantum”.

La voce incorpora, inoltre, le imposte indirette e tasse e altre spese recuperate dalla clientela (222,1

mln di euro) e il recupero di oneri sostenuti per la formazione (1,2 mln di euro) contabilizzati in

bilancio nella voce 230 “altri oneri/proventi di gestione”, nonché la quota di costo relativa alla

controllata MP Banque per 13,7 mln di euro, contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività

operative cessate al netto delle imposte”.

La voce “rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali” ricomprende i valori delle

voci di bilancio 210 “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali” e 220 “rettifiche/riprese di

valore nette su attività immateriali”. Dall’aggregato sono state scorporate rettifiche per -0,3 mln di

euro riferite alla chiusura di sportelli, ricondotte alla voce riclassificata “oneri di ristrutturazione/oneri

una tantum”. Vi è altresì ricompresa la quota delle rettifiche relative alla controllata MP Banque per

-2,3 mln di euro, contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto

delle imposte”.

La voce “costo del credito clientela” comprende le componenti economiche afferenti i

finanziamenti alla clientela delle voci di bilancio 100a “utili/perdite da cessione o riacquisto di attività

finanziarie valutate al costo ammortizzato” (+0,5 mln di euro), 110b “risultato netto delle attività e

passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (-1,3 mln di euro), 130a “rettifiche e

riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” (400,2 mln di euro), 140 “utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni” (-10,0 mln di euro)

e 200a “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per impegni e garanzie rilasciate” (+3,9 mln

di euro). La voce comprende inoltre le componenti economiche afferenti i titoli rivenienti da

operazioni di cessione/cartolarizzazione di crediti non performing iscritte nella voce di bilancio 110b

“risultato netto delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (+0,5 mln di

euro). L’aggregato è stato integrato della quota di rettifiche nette (-3,4 mln di euro) e di

accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per impegni e garanzie rilasciate (+0,5 mln di euro)

relativi alla controllata MP Banque, contabilizzati nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative

cessate al netto delle imposte”.

La voce “rettifiche di valore nette deterioramento titoli e finanziamenti banche” comprende la

quota relativa ai finanziamenti alle banche (-6,0 mln di euro) della voce di bilancio 130a “rettifiche e

riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e la

voce di bilancio 130b “rettifiche e riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie

valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.

La voce “altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” accoglie il saldo della voce di

bilancio 200 “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” decurtato della componente relativa ai

finanziamenti clientela della voce 200a “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per impegni

e garanzie rilasciate” (+3,9 mln di euro) che è stata ricondotta alla voce specifica “costo del credito

clientela”. La voce accoglie inoltre il costo per rimborsi alla clientela rilevato a decurtazione delle

“commissioni attive” per un importo pari a -1,3 mln di euro, nonché la quota relativa alla controllata

MP Banque per +0,5 mln di euro, contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative

cessate al netto delle imposte”.

La voce “altri utili (perdite) da partecipazioni” accoglie il saldo della voce di bilancio 250 “utili

(perdite) delle partecipazioni” decurtato della quota di pertinenza degli utili delle collegate pari a 75,2

mln di euro ricondotto alla voce riclassificata “dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle

partecipazioni”.

La voce “oneri di ristrutturazione/oneri una tantum” accoglie i seguenti importi:

costi per 25,9 mln di euro connessi alle uscite attraverso l’Esodo o l’accesso al Fondo di

Solidarietà contabilizzati in bilancio nella voce 190a “spese per il personale”;

oneri, pari a 10,2 mln di euro, riferiti alle chiusure di sportelli e della filiale di Shanghai nonché

ad ulteriori iniziative previste dai commitment connessi agli aiuti di Stato ricevuti nel 2017,

contabilizzati nelle voci 190a “spese per il personale” (-1,2 mln di euro), 190b “altre spese

amministrative” (-8,3 mln di euro), 210 “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

(-0,3 mln di euro);

oneri per 36,4 mln di euro relativi alla perdita attesa dalla dismissione della controllata MP

Banque inclusi nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle

imposte”.

La voce “rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari” accoglie gli oneri connessi alle

contribuzioni ai sistemi di garanzia dei depositi (75,3 mln di euro) e al neo-costituito fondo di garanzia

assicurativo dei rami vita (2,2 mln di euro) di cui alla legge del 30 dicembre 2023, n. 213, rilevati

nella voce 190b “altre spese amministrative”.

La voce “canone DTA” accoglie gli oneri relativi al canone sulle DTA trasformabili in credito di

imposta rilevato nella voce 190b “altre spese amministrative”, per un importo pari a 61,3 mln di euro.

La voce “risultato della valutazione al fair value di attività materiali e immateriali” accoglie il

saldo della voce di bilancio 260 “risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e

immateriali”.

La voce “utili (perdite) da cessione di investimenti” accoglie il saldo della voce di bilancio 280

“utili (perdite) da cessione di investimenti” e la quota relativa alla controllata MP Banque per +1,0

mln di euro contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle

imposte”.

La voce “imposte sul reddito di esercizio” accoglie il saldo della voce 300 “imposte sul reddito di

esercizio dell’operatività corrente” e la quota relativa alla controllata MP Banque per -2,0 mln di euro

contabilizzata nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte”.

La voce “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte” accoglie il saldo

della voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte” che è stato

azzerato. Nel dettaglio, l’importo di -36,4 mln di euro riferito alla perdita attesa dalla cessione della

controllata MP Banque è stato riclassificato in “oneri di ristrutturazione/oneri una tantum” e, il risultato

di esercizio della controllata pari a +14,4 mln di euro, è stato ricondotto alle singole voci economiche

di pertinenza.

La voce “utile (perdita) di esercizio” accoglie il saldo della voce 330 “utile (perdita) di esercizio”.

Stato patrimoniale riclassificato

La voce dell’attivo “cassa e disponibilità liquide” ricomprende la quota relativa ai rapporti con

banche centrali della voce di bilancio 10 “cassa e disponibilità liquide”, integrata della quota di 780,5

mln di euro riferita alla controllata MP Banque, contabilizzata nella voce 120 “attività non correnti e

gruppi di attività in via di dismissione”.

La voce dell’attivo “finanziamenti banche centrali” ricomprende la quota relativa ai rapporti con

banche centrali delle voci di bilancio 40 “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

L’aggregato incorpora, inoltre, la quota riferita alla controllata MP Banque, pari a 4,7 mln di euro e

contabilizzata nella voce 120 “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”.

La voce dell’attivo “finanziamenti banche” ricomprende la quota relativa ai rapporti con banche

delle voci di bilancio 40 “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, 20 “attività finanziarie

valutate al fair value con impatto a conto economico”. L’aggregato incorpora, inoltre, la quota riferita

alla controllata MP Banque, pari a 0,8 mln di euro e contabilizzata nella voce 120 “attività non correnti

e gruppi di attività in via di dismissione”.

La voce dell’attivo “finanziamenti clientela” ricomprende la quota relativa ai finanziamenti con

clientela delle voci di bilancio 20 “attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto

economico”, 40 “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, integrata della quota pari a 243,7

mln di euro riferiti alla controllata MP Banque, contabilizzata, nella voce 120 “attività non correnti e

gruppi di attività in via di dismissione”.

La voce dell’attivo “attività in titoli” ricomprende la quota relativa ai titoli delle voci di bilancio 20

“attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, 30 “attività finanziarie

valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, 40 “attività finanziarie valutate al

costo ammortizzato”.

La voce dell’attivo “derivati” ricomprende la quota relativa ai derivati delle voci di bilancio 20 “attività

finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e 50 “derivati di copertura”.

La voce dell’attivo “partecipazioni” ricomprende la voce di bilancio 70 “partecipazioni”.

La voce dell’attivo “attività materiali e immateriali” ricomprende le voci di bilancio 90 “attività

materiali”, 100 “attività immateriali” e gli importi, pari a 32,6 mln di euro relativi alle attività materiali

e attività immateriali della voce di bilancio 120 “attività non correnti e gruppi di attività in via di

dismissione”, di cui 16,4 mln di euro riferiti alla controllata MP Banque.

La voce dell’attivo “attività fiscali” ricomprende la voce di bilancio 110 “attività fiscali” e la quota,

pari a 1,1 mln di euro, relativa alla controllata MP Banque e contabilizzata nella voce 120 “attività

non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”.

La voce dell’attivo “altre attività” ricomprende le voci di bilancio 60 “adeguamento di valore delle

attività finanziarie oggetto di copertura generica”, 130 “altre attività” e gli importi della voce 120

“attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” non ricondotti nelle voci precedenti per

un importo di 7,8 mln di euro, interamente riferito alla controllata MP Banque.

La voce del passivo “debiti verso clientela” ricomprende la voce di bilancio 10b “passività

finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti verso clientela”, la componente relativa a titoli

clientela della voce di bilancio 10c “passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – titoli in

circolazione” e gli importi della voce 70 “passività associate ad attività in via di dismissione” pari a

912,1 mln di euro ed integralmente riferibili alla controllata MP Banque.

La voce del passivo “titoli emessi” ricomprende le voci di bilancio 10c “passività finanziarie valutate

al costo ammortizzato – titoli in circolazione”, da cui è stata scorporata la componente relativa a titoli

clientela, e 30 “passività finanziarie designate al fair value”.

La voce del passivo “debiti verso banche centrali” ricomprende la quota della voce di bilancio 10a

“passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti verso banche” relativa a rapporti con

banche centrali.

La voce del passivo “debiti verso banche” ricomprende la quota della voce di bilancio 10a “passività

finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti verso banche” relativa a rapporti con banche

(escluse le banche centrali) e gli importi della voce 70 “passività associate ad attività in via di

dismissione”, pari a 0,6 mln di euro, integralmente riferibili alla controllata MP Banque.

La voce del passivo “passività finanziarie di negoziazione per cassa” ricomprende la quota della

voce di bilancio 20 “passività finanziarie di negoziazione” depurata dagli importi relativi a derivati di

negoziazione.

La voce del passivo “derivati” ricomprende la voce di bilancio 40 “derivati di copertura” e la quota

relativa ai derivati della voce di bilancio 20 “passività finanziarie di negoziazione”.

La voce del passivo “fondi a destinazione specifica” ricomprende le voci di bilancio 90 “trattamento

di fine rapporto del personale”, 100 “fondi per rischi e oneri” e gli importi della voce 70 “passività

associate ad attività in via di dismissione” pari a 3,0 mln di euro ed integralmente riferibili alla

controllata MP Banque.

La voce del passivo “passività fiscali” ricomprende la voce di bilancio 60 “passività fiscali” e

l’importo della voce 70 “passività associate ad attività in via di dismissione” pari a +1,0 mln di euro

integralmente riferibile alla controllata MP Banque.

La voce del passivo “altre passività” ricomprende le voci di bilancio 50 “adeguamento di valore delle

passività finanziarie oggetto di copertura generica”, 80 “altre passività” e gli importi della voce 70

“passività associate a gruppi di attività in via di dismissione” non ricondotti nelle voci precedenti (pari

a 59,9 mln di euro ed integralmente riferibili alla controllata MP Banque).

La voce del passivo “patrimonio netto di Gruppo” ricomprende le voci di bilancio 120 “riserve da

valutazione”, 150 “riserve”, 170 “capitale” e 200 “utile (perdita) di esercizio”.

VALORI ECONOMICI e PATRIMONIALI

GRUPPO MONTEPASCHI

VALORI ECONOMICI (mln di euro)

Margine di interesse

2.355,8

2.292,1

Commissioni nette

1.465,3

1.321,9 10,8%

206,9

170,1 21,6%

Altri ricavi della gestione finanziaria

Altri proventi e oneri di gestione

Totale Ricavi

Oneri operativi

Costo del credito clientela

12,8 -55,5%

4.033,8

3.796,8

(1.869,1)

(1.842,8)

(409,5)

(440,3)

-7,0%

Altre rettifiche di valore

(6,7)

(3,2)

Risultato operativo netto

1.748,5

1.510,6 15,7%

Componenti non operative

(304,0)

195,9

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo

1.950,8

2.051,8

-4,9%

UTILE (PERDITA) PER AZIONE (euro)

Utile (Perdita) base per azione (basic EPS)

1,549

1,629

-4,9%

Utile (Perdita) diluito per azione (diluted EPS)

1,549

1,629

-4,9%

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI (mln di euro)

Totale Attivo

Finanziamenti clientela

Raccolta Diretta

122.601,7

122.613,7

77.309,6

76.815,6

93.971,9

90.639,0

103.237,8

96.844,9

di cui Risparmio Gestito

59.924,0

56.887,8

di cui Risparmio Amministrato

43.313,8

39.957,1

Raccolta Indiretta

Patrimonio netto di Gruppo

11.649,0

STRUTTURA OPERATIVA

9.978,5 16,7%

Numero Dipendenti – dato puntuale

16.727

16.737

Numero Filiali Rete Commerciale Italia

1.312

1.362

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

GRUPPO MONTEPASCHI

INDICATORI DI REDDITIVITA’ CONSOLIDATA (%)

Cost/Income ratio

R.O.E. (su patrimonio medio)

Return on Assets (RoA) ratio

INDICI DI QUALITA’ DEL CREDITO (%)

Net NPE ratio

Gross NPL ratio

Tasso di variazione dei finanziamenti deteriorati

Finanziamenti clientela in sofferenza / Finanziamenti clientela

Finanziamenti clientela al costo ammortizzato stadio 2 / Finanziamenti

clientela performing al costo ammortizzato

Coverage finanziamenti clientela deteriorati

Coverage finanziamenti clientela in sofferenza

Provisioning

0,57 -0,04

Texas ratio

Cost/Income ratio: rapporto tra gli Oneri operativi (Spese amministrative e Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali) e

Totale ricavi (per la composizione dell’aggregato cfr. schema del Conto economico riclassificato).

Return On Equity (ROE): rapporto tra il Risultato netto di esercizio e la media tra il Patrimonio netto di Gruppo (comprensivo dell’Utile

e delle Riserve da valutazione) di fine esercizio e quello di fine anno precedente.

Return On Asset (ROA): rapporto tra il Risultato netto di esercizio ed il Totale attivo di esercizio.

Net NPE Ratio: rapporto tra le esposizioni deteriorate nette verso la clientela e il totale delle esposizioni nette verso la clientela, entrambe

al netto delle attività in via di dismissione (esclusi i titoli governativi).

Gross NPL Ratio: incidenza lorda dei crediti deteriorati calcolata sulla base degli orientamenti EBA12 come rapporto tra i Finanziamenti

clientela e banche13 deteriorati lordi, al netto delle attività in via di dismissione, e il totale Finanziamenti clientela e banche3 lordi, al netto

delle attività in via di dismissione.

Tasso di variazione dei finanziamenti clientela deteriorati: rappresenta il tasso di crescita annuale dei Finanziamenti clientela lordi non

performing basato sulla differenza tra stock annuali.

Coverage finanziamenti clientela deteriorati e coverage finanziamenti clientela in sofferenza: il coverage ratio sui Finanziamenti

clientela deteriorati e sui Finanziamenti clientela in sofferenza è calcolato come rapporto tra i relativi Fondi rettificativi e le corrispondenti

Esposizioni lorde.

Provisioning: rapporto tra il Costo del credito clientela e la somma dei Finanziamenti clientela e del valore dei titoli rivenienti da operazioni

di cessione/cartolarizzazione di crediti non performing.

Texas Ratio: rapporto tra i Finanziamenti clientela deteriorati lordi e la somma, al denominatore, dei relativi fondi rettificativi e del

Patrimonio netto tangibile.

EBA GL/2018/10.

I Finanziamenti banche includono i conti correnti e i depositi a vista presso banche e banche centrali classificati nella voce “Cassa” dell’attivo

patrimoniale.

INDICATORI REGOLAMENTARI

GRUPPO MONTEPASCHI

RATIO PATRIMONIALI (%)

Common Equity Tier 1 (CET1) ratio – phase in

Common Equity Tier 1 (CET1) ratio – fully loaded

Total Capital ratio – phase in

Total Capital ratio – fully loaded

MREL-TREA (total risk exposure amount)

MREL-LRE (leverage ratio exposure)

INDICE DI LEVA FINANZIARIA (%)

Indice di leva finanziaria – transitional definition

Indice di leva finanziaria – fully phased

RATIO DI LIQUIDITA’ (%)

166,5

163,3

134,1

130,1

Asset encumbrance ratio

Loan to deposit ratio

Counterbalancing capacity a pronti (mld di euro)

Nella determinazione dei ratios patrimoniali la versione “phase-in” (o “transitional”) rappresenta l’applicazione delle regole di

calcolo secondo il quadro normativo in vigore alla data di riferimento, mentre la versione “fully loaded” incorpora nel calcolo

le regole come previste a regime.

Common equity Tier 1 (CET1) ratio: rapporto tra Capitale primario di classe 1 e le Attività ponderate per il rischio complessive.

Total Capital ratio: rapporto tra Fondi propri e le Attività ponderate per il rischio complessive.

MREL-TREA: determinato come il rapporto tra la somma di Fondi propri e Passività ammissibili e l’importo delle Attività ponderate per

il rischio complessive.

MREL-LRE: determinato come il rapporto tra la somma di Fondi propri e Passività ammissibili e l’importo delle esposizioni complessive

di leva finanziaria.

Indice di leva finanziaria: calcolato come rapporto tra il Capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive, secondo quanto previsto

dall’art. 429 del Regolamento 575/2013.

Liquidity Coverage Ratio (LCR): indicatore di liquidità di breve termine corrispondente al rapporto tra l’ammontare degli High Quality

Liquidity Asset (attività liquide di elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi alla data di

riferimento.

Net Stable Funding Ratio (NSFR): indicatore di liquidità strutturale a 12 mesi e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di

provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile.

Asset encumbrance ratio: rapporto tra il totale del valore contabile delle attività vincolate e delle garanzie reali ricevute riutilizzate e il

totale delle attività e garanzie totali ricevute disponibili.

Loan to deposit ratio: rapporto tra Finanziamenti clientela netti e la Raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli emessi).

Counterbalancing capacity a pronti: sommatoria di poste certe e libere da qualsiasi impegno utilizzabili dal Gruppo per far fronte al

proprio fabbisogno di liquidità, costituite da attivi finanziari e commerciali eligible ai fini delle operazioni di rifinanziamento con BCE e da

attivi conferiti in MIC (mercato interbancario collateralizzato) e non utilizzati, cui viene prudenzialmente applicato lo scarto di garanzia

(haircut) pubblicato giornalmente dalla BCE.

Conto economico consolidato riclassificato con criteri gestionali

GRUPPO MONTEPASCHI

Variazioni

Margine di interesse

2.355,8

2.292,1

Commissioni nette

1.465,3

1.321,9

143,4

10,8%

Margine intermediazione primario

3.821,1

3.613,9

207,2

107,1

115,2

71,2%

(1,0)

(4,4)

-77,3%

Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni

Risultato netto della negoziazione, delle valutazioni al fair value di

attività/passività e degli utili da cessioni/riacquisti

Risultato netto dell’attività di copertura

Altri proventi/oneri di gestione

(14,4) -13,4%

Totale Ricavi

4.033,8

3.796,8

Spese amministrative:

(1.697,8)

(1.667,1)

(30,7)

(1.228,8)

(1.179,6)

(49,2)

(469,0)

(487,5)

-3,8%

-2,5%

a) spese per il personale

b) altre spese amministrative

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali

(7,1) -55,5%

237,0

(171,3)

(175,7)

Oneri Operativi

(1.869,1)

(1.842,8)

(26,3)

Risultato Operativo Lordo

2.164,7

1.954,1

210,6

10,8%

Costo del credito clientela

(409,5)

(440,3)

-7,0%

(6,7)

(3,2)

Rettifiche di valore deterioramento titoli e finanziamenti banche

Risultato operativo netto

1.748,5

Altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Altri utili (perdite) da partecipazioni

1.510,6

(3,5)

237,9

15,7%

(68,4)

471,2

(539,6)

(1,0)

(3,0)

-66,7%

Oneri di ristrutturazione/Oneri una tantum

(72,1)

(22,9)

(49,2)

Rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari

(77,5)

(133,7)

-42,0%

Canone DTA

(61,3)

(62,9)

-2,5%

Risultato della valutazione al fair value di attività materiali e immateriali

(27,4)

(53,1)

-48,4%

1.444,5

1.706,5

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

Utile (Perdita) di periodo al lordo delle imposte

Imposte sul reddito di periodo

(262,0) -15,4%

506,1

345,1

161,0

46,7%

Utile (Perdita) al netto delle imposte

1.950,6

2.051,6

(101,0)

-4,9%

Utile (Perdita) di periodo

1.950,6

2.051,6

(101,0)

-4,9%

(0,2)

(0,2)

1.950,8

2.051,8

(101,0)

-4,9%

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo

Evoluzione trimestrale conto economico consolidato riclassificato con criteri gestionali

GRUPPO MONTEPASCHI

Margine di interesse

Commissioni nette

Margine intermediazione primario

Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni

Risultato netto della negoziazione, delle valutazioni al fair value di

attività/passività e degli utili da cessioni/riacquisti

Risultato netto dell’attività di copertura

Altri proventi/oneri di gestione

Totale Ricavi

Spese amministrative:

a) spese per il personale

b) altre spese amministrative

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali

Oneri Operativi

Risultato Operativo Lordo

Costo del credito clientela

Rettifiche di valore deterioramento titoli e finanziamenti banche

Risultato operativo netto

Altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Altri utili (perdite) da partecipazioni

Oneri di ristrutturazione/Oneri una tantum

Rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari

Canone DTA

Risultato della valutazione al fair value di attività materiali e immateriali

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

Utile (Perdita) di periodo al lordo delle imposte

Imposte sul reddito di periodo

Utile (Perdita) al netto delle imposte

Utile (Perdita) di periodo

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo

Esercizio 2024

Esercizio 2023

4°Q 2024 3°Q 2024 2°Q 2024 1°Q 2024 4°Q 2023 3°Q 2023 2°Q 2023 1°Q 2023

588,0

595,6

585,2

587,0

604,2

605,0

578,3

504,5

373,5

356,0

370,5

365,3

335,3

316,6

338,3

331,7

961,5

951,6

955,7

952,3

939,5

921,6

916,6

836,2

(0,3)

(5,3)

996,4

(432,2)

(311,1)

(121,1)

(44,6)

(476,8)

519,6

(109,3)

(1,1)

409,2

(31,9)

(14,2)

(2,2)

(15,3)

(9,1)

348,2

384,8

384,8

(0,1)

384,9

(2,3)

1.006,7

(425,1)

(309,5)

(115,6)

(42,3)

(467,4)

539,3

(96,3)

(0,9)

442,2

(21,7)

(16,5)

(15,3)

390,5

406,7

406,7

406,7

(1,3)

1.017,9

(420,9)

(303,6)

(117,3)

(42,0)

(462,9)

555,0

(98,3)

(3,9)

452,8

(10,8)

(3,8)

(33,7)

(0,4)

(15,3)

(19,3)

369,6

456,8

826,4

826,4

(0,1)

826,5

(0,4)

1.012,8

(419,7)

(304,6)

(115,1)

(42,4)

(462,0)

550,8

(105,7)

(0,8)

444,3

(4,0)

(7,7)

(75,0)

(15,3)

(6,1)

336,2

(3,5)

332,7

332,7

332,7

(2,6)

992,5

(440,6)

(320,9)

(119,7)

(44,4)

(485,0)

507,6

(133,3)

(2,9)

371,3

466,1

(13,3)

(15,7)

(24,3)

784,3

338,8

1.123,1

1.123,1

(0,1)

1.123,2

(1,9)

953,0

(399,2)

(284,3)

(114,8)

(44,8)

(444,0)

509,1

(102,1)

(1,9)

405,1

(1,8)

(13,1)

(75,2)

(15,7)

306,9

309,6

309,6

309,6

(0,5)

(0,2)

972,3

(406,2)

(286,7)

(119,5)

(43,0)

(449,2)

523,1

(97,7)

425,5

(0,2)

(15,7)

(28,9)

395,0

(11,8)

383,2

383,2

(0,1)

383,3

(1,7)

878,9

(421,1)

(287,6)

(133,5)

(43,5)

(464,6)

414,3

(107,2)

308,6

(6,5)

(1,6)

(6,2)

(58,4)

(15,7)

220,3

235,7

235,7

235,7

Attività

Cassa e disponibilità liquide

Variazioni

14.029,9

14.317,3

(287,4)

-2,0%

565,5

526,8

Finanziamenti banche

2.068,3

2.582,2

Finanziamenti clientela

77.309,6

76.815,6

Attività in titoli

17.447,4

17.276,9

2.406,4

2.776,3

Finanziamenti banche centrali

Derivati

Partecipazioni

(513,9) -19,9%

494,0

170,5

(369,9) -13,3%

672,3

726,7

(54,4)

-7,5%

2.297,7

2.482,7

(185,0)

-7,5%

Attività fiscali

2.538,0

2.150,9

387,1

18,0%

Altre attività

3.266,6

2.958,3

308,3

10,4%

122.601,7

122.613,7

(12,0)

Attività materiali e immateriali

di cui: avviamento

Totale dell’Attivo

Passività

Raccolta diretta

Variazioni

93.971,9

90.639,0

3.332,9

84.049,4

80.558,4

3.491,0

9.922,5

10.080,6

(158,1)

-1,6%

Debiti verso Banche centrali

8.510,9

13.148,2

Debiti verso Banche

1.301,0

1.350,6

Passività finanziarie di negoziazione per cassa

1.617,9

1.823,2

Derivati

1.346,2

1.361,7

(15,5)

-1,1%

Fondi a destinazione specifica

1.006,7

1.050,3

(43,6)

-4,2%

149,9

154,3

(4,4)

-2,9%

a) Debiti verso Clientela

b) Titoli emessi

a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub.

b) Fondo impegni e garanzie rilasciate

c) Fondi di quiescenza

(4.637,3) -35,3%

(49,6)

-3,7%

(205,3) -11,3%

(0,1)

-2,9%

d) Altri fondi

781,1

820,6

(39,5)

-4,8%

Passività fiscali

3.191,2

3.252,4

(61,2)

-1,9%

11.649,0

9.978,5

1.670,5

16,7%

Altre passività

Patrimonio netto di Gruppo

a) Riserve da valutazione

(2,5) -27,5%

d) Riserve

2.184,3

445,3

1.739,0

f) Capitale

7.453,5

7.453,5

h) Utile (Perdita) di esercizio

1.950,8

2.051,8

(101,0)

-4,9%

122.601,7

122.613,7

Patrimonio di pertinenza terzi

Totale del Passivo e del Patrimonio netto

(0,4) -57,1%

(12,0)

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato – Evoluzione Trimestrale

Attività

Cassa e disponibilità liquide

Finanziamenti banche centrali

Finanziamenti banche

Finanziamenti clientela

Attività in titoli

Derivati

Partecipazioni

Attività materiali e immateriali

di cui: avviamento

Attività fiscali

Altre attività

Totale dell’Attivo

14.029,9

565,5

2.068,3

77.309,6

17.447,4

2.406,4

672,3

2.297,7

2.538,0

3.266,6

122.601,7

Passività

Raccolta diretta

a) Debiti verso Clientela

b) Titoli emessi

Debiti verso Banche centrali

Debiti verso Banche

Passività finanziarie di negoziazione per cassa

Derivati

Fondi a destinazione specifica

a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub.

b) Fondo impegni e garanzie rilasciate

c) Fondi di quiescenza

d) Altri fondi

Passività fiscali

Altre passività

Patrimonio del Gruppo

a) Riserve da valutazione

d) Riserve

f) Capitale

h) Utile (Perdita) di periodo

Patrimonio di pertinenza terzi

Totale del Passivo e del Patrimonio netto

93.971,9

84.049,4

9.922,5

8.510,9

1.301,0

1.617,9

1.346,2

1.006,7

149,9

781,1

3.191,2

11.649,0

2.184,3

7.453,5

1.950,8

122.601,7

13.734,3

588,8

2.264,8

76.649,0

17.800,6

2.578,3

744,3

2.330,7

2.517,5

3.270,6

122.478,9

91.249,4

82.159,5

9.089,9

9.016,4

1.226,5

3.216,5

1.341,0

945,3

131,4

740,7

4.211,6

11.264,9

2.181,0

7.453,5

1.565,9

122.478,9

17.692,0

566,4

2.670,9

77.974,7

18.398,6

2.909,0

708,1

2.356,0

2.523,8

2.901,0

128.700,5

96.521,6

86.180,1

10.341,5

12.009,7

1.114,1

2.932,7

1.353,6

934,8

129,5

732,0

3.032,7

10.795,0

2.181,0

7.453,5

1.159,2

128.700,5

16.003,5

14.317,3

832,4

526,8

2.313,0

2.582,2

78.422,9

76.815,6

18.175,7

17.276,9

2.734,6

2.776,3

739,1

726,7

2.423,1

2.482,7

2.153,0

2.150,9

2.978,0

2.958,3

126.775,3 122.613,7

92.718,1

83.204,1

9.514,0

11.629,3

1.304,4

5.164,3

1.396,7

1.012,1

138,0

798,8

3.232,8

10.307,1

2.495,1

7.453,5

332,7

126.775,3

90.639,0

80.558,4

10.080,6

13.148,2

1.350,6

1.823,2

1.361,7

1.050,3

154,3

820,6

3.252,4

9.978,5

445,3

7.453,5

2.051,8

122.613,7

13.514,5

522,6

2.270,1

77.981,6

18.323,3

3.122,8

689,1

2.499,6

1.922,4

2.346,4

123.192,4

11.769,1

544,1

2.237,9

76.056,0

19.589,7

3.023,6

677,3

2.495,8

2.065,6

2.342,0

120.801,1

14.512,4

656,4

2.125,8

77.755,6

18.652,3

3.215,9

772,0

2.567,1

2.219,7

1.808,8

124.286,0

89.414,6

84.142,3

84.067,0

79.494,9

74.726,7

74.708,3

9.919,7

9.415,6

9.358,7

13.105,6

15.283,4

19.317,2

1.790,8

1.897,7

1.884,6

3.614,6

2.859,9

3.276,3

1.493,9

1.554,5

1.608,7

1.501,9

1.523,3

1.554,2

152,6

148,6

152,8

1.278,1

1.303,3

1.327,7

3.454,9

5.032,7

4.441,3

8.807,1

8.499,5

8.128,9

(15,8)

(18,4)

440,8

445,4

432,5

7.453,5

7.453,5

7.453,5

928,6

619,0

235,7

123.192,4 120.801,1 124.286,0

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa rappresentano una sintesi del bilancio consolidato del Gruppo

per l’anno 2024 e non hanno carattere esaustivo. Il bilancio di esercizio annuale in versione integrale è soggetto a revisione

contabile e all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti. Il progetto di bilancio annuale per l’esercizio 2024 sarà

disponibile sul sito web di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Società” o “BMPS”) all’indirizzo http://www.gruppomps.it.

Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso riportate non contengono, né costituiscono (e non sono intese a

costituire) un’offerta per la vendita di titoli, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto o di sottoscrizione di titoli, né il

presente comunicato stampa, o parte di esso, costituirà la base di, né potrà essere utilizzato in relazione a, o fungerà da,

induzione o raccomandazione a stipulare un contratto o un impegno o una decisione di investimento di qualsiasi tipo. Il

presente comunicato stampa, o parte di esso, o la sua distribuzione non potranno costituire la base di alcun contratto o

decisione di investimento in relazione allo stesso. Ogni destinatario è pertanto responsabile delle proprie autonome analisi

e valutazioni in merito ai rischi, ai benefici, all’adeguatezza e all’idoneità di qualsiasi operazione effettuata dopo la data del

presente documento.