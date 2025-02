(ARC) Att. produttive: Bini, 107,5 mln sviluppo Agenda FVG Manifattura 2030

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

sostegno all’industria: 291 mln destinati ai Consorzi in 6 anni

Trieste, 6 feb – “Lo scorso 31 gennaio la Giunta ha approvato

gli indirizzi chiave e gli obiettivi dell’Agenda FVG Manifattura

2030 a supporto del sistema industriale del Friuli Venezia

Giulia. Un piano ambizioso redatto in collaborazione con The

European House-Ambrosetti. Non ? assolutamente un ‘libro dei

sogni’ visto che in appena due mesi abbiamo programmato

interventi per 107,5 milioni di euro, grazie ai quali saranno

aperti 11 bandi a favore delle nostre imprese”.

L’assessore alle Attivit? produttive Sergio Emidio Bini ha aperto

cos? il suo lungo e articolato intervento in Consiglio regionale

interamente dedicato all’Agenda FVG Manifattura 2030 e ai

risultati ottenuti dall’Amministrazione regionale in questo

settore.

“Con i nostri canali contributivi vogliamo favorire i processi di

aggregazione, la crescita dimensionale delle imprese e la

presenza delle aziende del Friuli Venezia Giulia sui mercati

internazionali – ha ricordato Bini -. Stiamo sostenendo inoltre

la transizione digitale, energetica e sostenibile e

l’applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale per il

nostro tessuto economico-produttivo”.

“Tra i nostri obiettivi – ha aggiunto – anche l’attrazione di

forza lavoro qualificata, interventi mirati sulla

specializzazione dei territori legata a specifiche vocazioni

produttive, il potenziamento della logistica e le infrastrutture

a servizio dell’industria e l’attrazione di investimenti privati

sul territorio regionale”.

Nel corso del suo intervento l’assessore Bini ha specificato le

risorse messe a disposizione dei singoli strumenti: il nuovo

bando internazionalizzazione con uscita prevista nel secondo

semestre 2025 (2mln di euro); il bando per progetti per la

produzione di idrogeno da fonti rinnovabili (15mln), con

pubblicazione prevista in primavera; il rifinanziamento al bando

fotovoltaico (15mln); il supporto a progetti di riqualificazione

sostenibile relativi al Masterplan dei complessi produttivi

degradati, con bando in scadenza a fine mese (2mln); il nuovo

bando per la crescita in termini manageriali delle micro, piccole

e medie imprese, previsto per la seconda parte dell’anno

(1,5mln); il sostegno dei canali contributivi gestiti dal Cata

Fvg (5mln); il nuovo bando per gli incentivi all’insediamento nei

consorzi industriali del Friuli Venezia Giulia, aperto fino al 14

marzo (9mln); le risorse al Frie (5mln) e alla Sabatini Fvg per

l’acquisto di macchinari (4,5mln).

“A questi interventi regionali vanno sommati diversi bandi Fesr

legati all’Agenda FVG Manifattura 2030 che ammontano a 50 milioni

di euro e che puntano proprio alla crescita dell’innovazione e

della sostenibilit? nelle nostre imprese, tutti previsti in

uscita nel 2025 – ha rimarcato Bini -. Tra questi va citato il

bando finalizzato a sviluppare progetti di ricerca industriale o

sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi

prodotti o servizi del valore di 13 milioni di euro con apertura

prevista a maggio”.

“Non possiamo poi trascurare gli incentivi a fondo perduto per la

creazione e lo sviluppo di start up innovative, che ha una

dotazione di 2 milioni di euro e apertura prevista al 15 maggio.

A ci? si aggiungono i due bandi per interventi di transizione

verso l’economia circolare, del valore complessivo di 5 milioni

di euro, con apertura prevista a ottobre”.

“Inoltre ? gi? stato aperto e lo sar? fino al 31 marzo – ha

affermato Bini – il bando da 15 milioni di euro per le Pmi del

settore turistico per interventi legati alla sostenibilit?, cos?

come ha una copertura di 5 milioni di euro per la misura a

sportello della sezione speciale Fvg del fondo di garanzia per le

Pmi”.

In Consiglio regionale l’esponente della Giunta Fedriga ha

rimarcato infine l’importanza dei Consorzi per lo sviluppo

economico del Friuli Venezia Giulia. “Dal 2018 al 2024 la Regione

ha stanziato ben 291 milioni di euro a vantaggio dei Consorzi per

attrarre nuovi investimenti e per potenziare infrastrutture e

servizi alle imprese in Friuli Venezia Giulia. E i risultati sono

tangibili: oggi registriamo una sostanziale saturazione delle

aree D1 disponibili per nuovi insediamenti, con soltanto il 7,65%

dei lotti ancora libero”.

A ulteriore dimostrazione dell’attrattivit? del territorio,

l’assessore ha citato il successo degli incentivi