5 Febbraio 2025

mer 05 febbraio 2025 **Recupero dell'ex carcere di S. Domenico, sopralluogo di Giani a San

Gimignano**

mercoledì 5 febbraio 2025

Ad un anno dall’inizio dei lavori per il recupero dell’ex carcere e

convento di San Domenico, il presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani, è tornato a San Gimignano per un sopralluogo sul cantiere,

accompagnato dal sindaco della città Andrea Marrucci, membri della giunta

comunale e rappresentanti di Opera Laboratori, capofila di un

raggruppamento di imprese nel contratto in concessione per il project

financing di recupero dell’intero sito.

“Dopo una elaborata e intensa fase di confronto e con l’avvio un anno fa

dei lavori, si sta realizzando la rigenerazione urbana di questo bellissimo

complesso inserito nel contesto di un territorio strategico, esteso e

qualificante”, ha detto Giani che sottolinea “con orgoglio lo sviluppo

positivo dei lavori”.

“Il complesso di San Domenico, realizzato nel 1200 dai padri dominicani,

che ha avuto tanta parte della storia cruciale della cittadina della

Valdelsa, è una delle mete turistiche più apprezzate del mondo ed è

proprietà – ha sottolineato – del comune di San Gimignano e della Regione

Toscana”.

“Questo carcere dove erano presenti più di 400 detenuti ha nella sua

storia il segno della Liberazione, il 10 giugno 1944, di ben 72 detenuti

politici, fra i quali Terracini e conserva per questo un senso e un sapore

di libertà”, ha osservato il presidente.

“Dopo l’esaurirsi della funzione carceraria incompatibile con la presenza

nel cuore e nel centro del tessuto urbano di San Gimignano, nel progressivo

emergere della funzione di richiamo culturale e turistico del borgo, hanno

seguito anni di inattività – ha aggiunto Giani -. Oggi però, attraverso

la concessione di lungo periodo a Opera Laboratori, il soggetto

concessionario sta realizzando strutture di accoglienza, servizi, museo e

soprattutto la riqualificazione di tutto l’ambiente che si affaccia sulla

Val d’Elsa, offrendo un insuperabile spettacolo e scenario di duplice

visione di San Gimignano nello sguardo rivolto al centro urbano e di

visione panoramica a 360 gradi, sicuramente la più affascinante che si

possa godere dalla città murata di San Gimignano”.

“Il Comune e la Regione – ha concluso il presidente – seguono con la

massima attenzione quello che diventerà un polo di richiamo distintivo per

la città delle Torri e potrà agevolarne la funzione ricettiva di

qualità, attraverso sale convegni e sale espositive che consentiranno di

organizzare mostre, congressi e rendere viva l’attività culturale di San

Gimignano”.

ll progetto di recupero del complesso di San Domenico prevede un’arena da

mille posti a sedere per teatro e lirica, dove si trovava lo spazio

destinato all’ora d’aria per i detenuti, un percorso panoramico per i

visitatori da cui ammirare lo skyline di San Gimignano al posto del

camminamento di ronda, nuovi spazi pubblici per la collettività, una

struttura ricettiva esperienziale con camere ricavate nelle ex celle del

convento. E poi ancora un nuovo spazio museale, un’area convegni e spazi

per ospitare botteghe artigianali locali, associazioni e gallerie

multimediali.