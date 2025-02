DGCC – Newsletter 02/2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

PADIGLIONE ITALIA – LA BIENNALE DI VENEZIA

Nell’ambito del progetto espositivo TERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’intelligenza del mare del Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025, promosso dalla DGCC del MiC, la curatrice Guendalina Salimei lancia una call for visions and projects. La scadenza è lunedì 3 marzo 2025.

Aperta a progettisti, studiosi e operatori della cultura, è volta a raccogliere contributi progettuali, teorici e multimediali sul ripensamento del rapporto tra terra e mare.

MOSTRE

Prorogata al 4 maggio 2025, nelle sale di Palazzo Altemps a Roma, la chiusura della mostra Gabriele Basilico. Roma, promossa dalla DGCC del MiC, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano, il MUFOCO e l’Archivio Basilico, e curata da Matteo Balduzzi e Giovanna Calvenzi.

La mostra – che inaugurerà anche a Praga il 20 febbraio 2025 – presenta per la prima volta un itinerario che ripercorre le principali ricerche realizzate da Basilico su Roma.

La mostra Viaggio in Italia, promossa dalla DGCC del MiC e dal MUFOCO, in collaborazione con l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri, prosegue il suo tour europeo: aprirà presso l’IIC di Londra dal 12 febbraio 2025.

Celebra l’anniversario dei 40 anni di Viaggio in Italia ideato da Luigi Ghirri e promuove la ristampa anastatica del catalogo originale, in corso di presentazione in Italia (prossimo appuntamento alla Pinacoteca di Brera a Milano, giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 17.30).

NEWS IN EVIDENZA

Con successivo regolamento, la DGCC del MiC definirà ulteriori modalità applicative e condizioni per presentare istanza di iscrizione all’Albo, possibilità riservata solo alle ICC già riconosciute ai sensi dell’Art.25 della Legge e dunque iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Mercoledì 12 febbraio 2025 si celebra la IX Giornata del Design Italiano nel Mondo, promossa e organizzata dal MAECI e dal MiC – DGCC, con l’Associazione per il Disegno Industriale e la Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro.

Il tema è Disuguaglianze. Il design per una vita migliore, in sinergia con quello della 24. Esposizione Universale di Triennale Milano, per sottolineare il ruolo del design di qualità nel contrastare le disuguaglianze e il loro impatto nella vita quotidiana.

È online il bando IT Out OFF – Berlino, gestito dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, per presentare una manifestazione di interesse per un progetto curatoriale che coinvolga artisti italiani in occasione della 13. Biennale di Berlino. La scadenza è sabato 15 marzo 2025.

Si inserisce nel più ampio programma di internazionalizzazione dell’arte italiana IT Out OFF, ideato nel 2022 dalla DGCC del MiC e dalla DGDP del MAECI.

La DGCC del MiC, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Dakar, promuove la realizzazione di un programma pubblico legato alla mostra Souvenir d’Italie, realizzata in occasione della 15. Biennale d’Arte Africana Contemporanea Dak’Art.

La mostra (9 novembre 2024 – 15 febbraio 2025), curata da Eugenio Viola, riunisce tre artisti italiani o residenti in Italia di origine africana: Binta Diaw, Adji Dieye e Délio Jasse.

AMPLIAMENTO DELLE PIATTAFORME

Il Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi, promosso dalla DGCC del MiC, si arricchisce di oltre 240 nuove schede dedicate alla Sicilia e al Friuli-Venezia Giulia.

Questo importante aggiornamento è il frutto di un lungo e complesso lavoro di ricerca condotto, per la Sicilia, dall’Università di Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Messina e, per il Friuli-Venezia Giulia, dall’Università degli Studi di Udine.

