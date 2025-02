Comunicato stampa | COLDIRETTI CUNEO: TERZO “WEEKEND DELLA PIEMONTESE” PER CELEBRARE UN SIMBOLO DEL MADE IN CUNEO A TAVOLA

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

COLDIRETTI CUNEO: TERZO “WEEKEND DELLA PIEMONTESE” PER CELEBRARE UN SIMBOLO DEL MADE IN CUNEO A TAVOLA

Iniziativa Coldiretti in contemporanea in sette locali Baladin d’Italia: Bologna, Cuneo, Genova, Roma, San Donà di Piave (Venezia) e Torino. Obiettivo: promuovere il consumo di carne bovina di razza Piemontese

La carne bovina di razza Piemontese, uno dei simboli dell’agroalimentare Made in Cuneo, deve la sua unicità alla passione e dedizione degli allevatori locali e al forte legame con il territorio; la Piemontese è una storica razza autoctona, ossia nata e allevata in Italia, la principale per numero di capi, oltre 310.000, un record se si considera che solo il 6% della carne bovina consumata nel nostro Paese è autoctona. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nell’annunciare il terzo “Weekend della Piemontese”, in collaborazione con Baladin, in programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio.

L’iniziativa, che ripete il successo delle due precedenti, si svolge nell’ambito del progetto “Piacere, la Piemontese”, sviluppato da Coldiretti Cuneo con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo per promuovere il consumo di carne bovina di razza Piemontese, eccellenza ancora poco nota oltre i confini regionali.

Durante il weekend, in sette locali Baladin d’Italia – Baladin Bologna, Open Baladin Cuneo, POP Genova, Open Baladin Roma, Garage Guinguette Baladin di San Donà di Piave (città metropolitana di Venezia), Open Baladin Torino e Baladin Torino Aeroporto – Coldiretti racconterà, tramite dei materiali divulgativi, alcune peculiarità e curiosità della carne bovina di razza Piemontese, presente nei menu; chi la sceglierà beneficerà dello sconto di 1 euro su ogni taglio di Piemontese consumato.

Sempre nell’ambito del progetto “Piacere, la Piemontese”, prosegue la programmazione di video Reel promozionali sui canali social di Coldiretti Cuneo per raccontare le origini e le caratteristiche della razza bovina Piemontese, la tipologia di allevamento, il legame con il territorio, l’attenzione alla sostenibilità ambientale, l’etichettatura della carne e l’uso dei tagli in cucina.

“Vogliamo condividere con i consumatori che ancora non conoscono la carne bovina di razza Piemontese, l’unicità di una produzione sana e di qualità, frutto di una tradizione che si tramanda da generazioni e di un allevamento sostenibile e strettamente territoriale, che limita al minimo gli spostamenti degli animali, presidia territori marginali e poco popolati, contribuisce a tutelare l’ecosistema del suolo e a mantenere la biodiversità” afferma il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Se riusciremo a fare assaggiare e scegliere la Piemontese a nuovi consumatori, avremo fatto un piccolo passo in avanti a tutela e beneficio dei nostri allevamenti e di una produzione di assoluta qualità, pur nella consapevolezza che, soltanto attraverso la sinergia di tutti gli attori della filiera, si potrà fare davvero la differenza per garantire sostenibilità economica e futuro al comparto” conclude il Direttore, Francesco Goffredo.

