SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: le opportunità con Epaca di Coldiretti Pavia

Le opportunità con Epaca di Coldiretti Pavia

Sono aperte le iscrizioni per il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, che scade il 18 febbraio 2025 ed è riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Tra gli enti in cui è possibile fare domanda c’è il patronato Epaca di Coldiretti.

Un’opportunità per svolgere attività di front & back office, e quindi per contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei servizi del patronato, che si dedica alla tutela dei diritti del cittadino in materia di lavoro, previdenza e politiche sociali.

Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro.

