(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “CONTRO CANCRO IMPEGNO QUOTIDIANO, INVESTIRE IN PREVENZIONE”

Roma, 4 feb. – “Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, desidero confermare il mio incessante impegno e la mia profonda solidarietà a tutti coloro che lottano quotidianamente contro questa malattia. In qualità di Coordinatore dell’Intergruppo Malattie Rare e Oncoematologiche, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con numerose realtà e storie di coraggio che mi ricordano quanto sia fondamentale investire nella ricerca e nella prevenzione. Pertanto, intendo rinnovare l’impegno dell’intergruppo sottolineando l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare alla lotta contro il cancro, dove la prevenzione, la diagnosi precoce e la condivisione dei dati scientifici giocano un ruolo centrale. Basti pensare che ben dodici tipi di tumori sono legati all’eccesso di peso. Le esperienze di chi ha vissuto il cancro ci insegnano che ogni progresso in campo medico va accompagnato da una forte attenzione alla persona e alla sua qualità di vita. Senza trascurare le criticità connesse all’inquinamento ambientale. Pertanto, è necessario più impegno a portare avanti politiche che rafforzino il Servizio sanitario nazionale e che promuovano una cultura della prevenzione e della solidarietà. Bisogna ribadire, inoltre, che la diagnosi non rappresenta più un destino ineluttabile, perché i dati mostrano guarigioni sempre più in crescita e soprattutto in Italia. Insieme, possiamo costruire un sistema sanitario che rispetti la dignità e le esigenze di ogni persona senza abbandonare nessuno”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle