Pubblicato il report del processo partecipativo per il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) – Comunicato stampa

INTRODUZIONE

Cosa è la Piattaforma LABMET – Laboratorio Metropolitano di Innovazione

La Città Metropolitana di Cagliari è una delle amministrazioni locali che ha aderito al progetto

Opengov Italia: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta, avviato dal Dipartimento della

Funzione Pubblica al fine di diffondere e sostenere le metodologie di Governo aperto nelle policies

pubbliche nazionali e locali. Il progetto OpenGov è finanziato nell’ambito del PON Governance e

Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I – Obiettivo specifico 1.1 “Aumento della trasparenza e

L’ attività ha avuto l’obiettivo di trasferire la metodologia e gli strumenti per la progettazione di

processi partecipativi, ed in particolare l’utilizzo di una piattaforma tecnologica open source per la

consultazione online che utilizza l’istanza decidim.org.

La Città Metropolitana di Cagliari si è dunque dotata di una sua istanza Decidim, ad oggi allo stato

sperimentale, che si chiama LABMET | Laboratorio Metropolitano di Innovazione ed è utilizzabile

all’url: https://partecipa.cittametropolitanacagliari.it/.

LABMET | Laboratorio Metropolitano di Innovazione è una delle principali Azioni di Sistema del Piano

Strategico della Città Metropolitana di Cagliari e costituisce il mezzo per l’attuazione e

l’implementazione della visione strategica con la quale la Città Metropolitana di Cagliari intende

promuovere e organizzare il processo di trasformazione territoriale futuro.

LABMET prevede il coinvolgimento della popolazione, attraverso momenti di scambio e laboratori

attivati sulla piattaforma open source di partecipazione, creata come detto sul modello Decidim, che

fornisce e raccoglie le informazioni per consentire la corretta valutazione dei contenuti e un utile

stimolo alla discussione durante le fasi progettuali e di realizzazione degli interventi di

trasformazione. Decidim è un modello di piattaforma di consultazione pubblica e di supporto e

impulso ai processi locali di partecipazione civica nelle policies pubbliche. Inoltre, offre delle risposte

originali al bisogno di partenariato multi-istituzionale e multi-attore, conoscenze condivise, e

garantisce la costruzione di politiche urbane e progetti operativi duraturi, capaci di adattarsi nel

tempo.

LABMET ha come interesse quello di permettere una pianificazione duratura, trasversale, costruita

con gli attori territoriali e soprattutto nel rispetto delle realtà locali. Come tale persegue i seguenti

obiettivi:

• rafforzare il processo partecipativo con e fra gli attori della società civile;

• rafforzare l’azione della Città Metropolitana di Cagliari nella costruzione di disegno strategico e di

supporto per i comuni del territorio;

• coinvolgere tutti gli attori nella sperimentazione e co-progettazione innovativa di spazi di

interazione comuni;

• coinvolgere tutti gli attori nella progettazione e attuazione dei progetti pubblici e delle politiche di

trasformazione.

La piattaforma on-line è in linea con le previsioni del Codice dell’amministrazione digitale e con le

migliori esperienze internazionali.

Il software open source è messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal

Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del

progetto Opengov Italia.

Il progetto è finanziato con fondi FSC all’interno del Piano di Sviluppo e Coesione della Città

Metropolitana di Cagliari all’interno dell’azione “Piano Strategico Metropolitano” ed è progetto

bandiera nella programmazione dei fondi FESR della politica di coesione 2021-2027 della Regione

Autonoma della Sardegna.

IL PUC DI CAGLIARI | Articolazione del percorso di partecipazione e finalità

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è uno strumento di gestione del territorio comunale.

Il Comune di Cagliari sta procedendo all’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano

Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico e ha ritenuto opportuno avviare un

percorso di partecipazione per informare la cittadinanza e i portatori di interesse rispetto alle scelte

strategiche contenute nel piano per lo sviluppo della città.

Obiettivo del percorso è l’analisi, l’approfondimento e il confronto sul Piano che sarà messo a

disposizione di tutti.

Il percorso partecipativo ha previsto una serie di incontri pubblici informativi sui temi ritenuti nodali e

l’attivazione contestuale di consultazioni online sulla piattaforma Partecipa di LABMET, il Laboratorio

Metropolitano di Innovazione della Città Metropolitana di Cagliari, quale luogo in cui recepire

indicazioni sulla proposta di piano.

Gli incontri pubblici si sono svolti in presenza a partire dal 10 Ottobre e fino al 5 Dicembre secondo il

seguente calendario, come fase di attivazione del Laboratorio di Ecologia Urbana del Comune di

Cagliari.

Giovedì 10 Ottobre | ore 18 | Teatro Leopardi | Via dei Partigiani, 1

IL NUOVO PUC DI CAGLIARI: COSTRUIAMO INSIEME UNA CITTA’ PER TUTTI.

Presentazione del percorso di informazione e coinvolgimento nella costruzione del nuovo Piano

Urbanistico Comunale di Cagliari in adeguamento al PPR e al PAI e degli obiettivi del piano per dare

regole chiare a chi vuole investire in città, ridurre le disuguaglianze territoriali, attivare processi di

coinvolgimento attivo della cittadinanza volti a prendersi cura della comunità, affrontare la

transizione ecologica ed energetica mettendo al centro la giustizia sociale e la crisi climatica,

fermare il consumo di suolo e le speculazioni edilizie e l’emergenza abitativa. Avvio della procedura

per l’immagine coordinata del Laboratorio di Ecologia Urbana di Cagliari. In collaborazione con la

Città Metropolitana e l’Ufficio di Piano

Giovedì 17 Ottobre | ore 18 | Sala Polifunzionale di Monte Claro | Via Cadello

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE E LE POLITICHE PER LA MOBILITA’ E LA

SOSTENIBILITA’.

Presentazione delle soluzioni di Piano per una mobilità sostenibile. In collaborazione con il DICAAR e

Assessorato alla mobilità, infrastrutturazione urbana

Giovedì 24 Ottobre | ore 18 | Edificio Sali Scelti Molentargius | Via La Palma

GLI ASPETTI AMBIENTALI DEL PUC E IL PIANO DEL VERDE.

Presentazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano del Verde, delle

strategie di tutela e valorizzazione delle Zone Umide: Sa Illetta – Margine lagunare di Santa Gilla e del

Parco di Molentargius. In collaborazione con arch. Kipar, prof.Tricoli e Assessorato all’ecologia

urbana, ambiente e verde pubblico

Giovedì 7 Novembre | ore 18 | Ex Distilleria di Pirri | Via Ampere

LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DELLA MUNICIPALITA’ DI PIRRI.

Presentazione delle strategie per la riqualificazione delle aree adiacenti l’Asse Mediano nel tratto tra

via Peretti e via Cadello, di Terramaini e del suo vuoto urbano, della via Italia a Pirri, del comparto di

Barracca Manna. In collaborazione con la Municipalità di Pirri

Giovedì 14 Novembre | ore 18 | Teatro del Segno | Via Quintino Sella

LA RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUESTIONE ABITATIVA.

Presentazione del Progetto Guida periferie e programma integrato per Sant’Avendrace, Is Mirrionis e

San Michele, del Progetto guida Sant’Elia/Lungomare, aree circostanti lo stadio. In collaborazione

con DICAAR e Assessorato alla salute e benessere delle cittadine e dei cittadini

Giovedì 28 Novembre | ore 18 | Sala Conferenze Ferruccio Barreca | Piazza Indipendenza, 4

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI.

Co-pianificazione dei beni paesaggistici storico culturali e presentazione delle strategie per la

valorizzazione dei poli della città, di Tuvixeddu, Tuvumannu e delle aree circostanti il Cimitero

monumentale di Bonaria e la Basilica di San Saturnino. In collaborazione con Assessorato alla

cultura, spettacolo e turismo

Giovedì 5 Dicembre | ore 18 | Centro Culturale Il Lazzaretto | Via dei Navigatori

LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE FRONTE MARE.

Riflessioni su Molo Ichnusa, Lungomare via Roma, Piazza Matteotti, Parco Ferroviario, Fuso tra viale

La Plaia e via Riva di Ponente, area portuale comprendente i moli Sabaudo e Rinascita fino al Canale

di Santa Gilla, Su Siccu, Fiera, Lungomare viale Colombo, Marina Piccola/porticciolo e aree

circostanti, Poetto/Area ippodromo ed ex pineta. In collaborazione con DICAAR, arch. Mazzanti e

Peretti

Gli incontri sono stati occasione di ascolto, informazione e consapevolezza rispetto alle differenti

tematiche affrontate.

Contestualmente agli incontri pubblici sono state attivate le consultazioni online sugli stessi temi e

approfondimenti che si sono concluse al 31 Dicembre 2024.

Cittadini, enti, imprese e associazioni sono state chiamate ad inviare feedback circa i progetti

sviluppati ed inviare idee e proposte con lo scopo di rispondere in maniera adeguata alle priorità

emergenti e alle specificità del territorio, attraverso la compilazione di un questionario.

A seguito del percorso la Commissione Consiliare e il Consiglio Comunale saranno in grado di

affrontare la deliberazione di adozione del PUC.

CHI HA PARTECIPATO | Incontri pubblici e partecipazione online

La partecipazione agli incontri pubblici era aperta senza necessità di iscrizione preventiva. Il

calendario degli incontri è stato pubblicato attraverso i canali istituzionali del Comune di Cagliari e

della Città Metropolitana.

Sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni online sui vari temi:

• amministrazioni pubbliche;

• scuole, università e istituti professionali;

• tecnici e professionisti;

• associazioni ed enti del terzo settore e cittadini auto-organizzati in gruppi informali;

• imprese e rappresentanti del mondo del lavoro;

• cittadini attivi.

Le modalità di partecipazione e le regole di intervento

Le consultazioni online sul PUC sono state attivate in momenti differenti, contestualmente all’evento

pubblico sul tema e le progettualità di riferimento.

I processi sono stati strutturati nello stesso modo e gestiti in tre fasi:

• Fase dell’informazione, dedicata all’approfondimento degli argomenti del processo. I documenti e i

progetti discussi e condivisi durante gli incontri pubblici sono stati messi a disposizione sulla

piattaforma, anche sottoforma di allegati scaricabili.

• Fase della raccolta di feedback, idee di progetto e suggerimenti. A partire dalla data del relativo

incontro pubblico e fino al 31 Dicembre 2024 è stato possibile rispondere al questionario inviando

feedback rispetto ai progetti presentati e idee e proposte di carattere generale rispetto ai vari temi

oggetti della consultazione.

• Fase finale. A Gennaio 2025 sarà reso pubblico un report conclusivo sugli esiti della consultazione.

I partecipanti che hanno contribuito alla consultazione hanno lasciato i propri dati e recapiti e

potranno essere ricontattati per esplicitare in maniera più approfondita le proposte nell’ambito di

prossimi laboratori oppure incontrando l’amministrazione di riferimento.

Per partecipare alle consultazioni e inviare il proprio contributo è sempre necessario accedere

tramite SPID. Una volta effettuato l’accesso è possibile esprimere il proprio contributo in forma

anonima, tramite nome utente (anche di fantasia) e/o a nome di un’associazione.

I dati personali non saranno resi visibili o utilizzati in alcun modo, se non attraverso esplicito

consenso.

Per coloro che hanno manifestato una difficoltà nell’accesso tramite SPID è stato possibile inviare il

nella sezione Termini e condizioni d’uso della piattaforma LABMET.

Comunicazione e promozione della consultazione

La comunicazione e la promozione della consultazione è avvenuta attraverso le pagine istituzionali e

i canali social (facebook) della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari e attraverso il profilo

instagram @labmet.cmca di LABMET – Laboratorio Metropolitano di Innovazione.

IL REPORT E LA STRUTTURA DEI CONTENUTI

Il presente rapporto fa riferimento ai contributi pervenuti durante le consultazioni pubbliche relativa

all’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Cagliari, che si sono svolte secondo il

seguente calendario:

1. dal 10 Ottobre al 5 Dicembre 2024 dal titolo: Piano Urbanistico Comunale (PUC), con il

compito di informare rispetto all’attività in programma, condividere il calendario degli incontri

pubblici e raccogliere l’interesse dei cittadini rispetto al tema;

2. dal 17 Ottobre al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | Mobilità sostenibile, incentrata

sulle politiche relative a mobilità e sostenibilità;

3. dal 24 Ottobre al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | La Città Ambientale, incentrata

sulle stategie di adattamento ai cambiamenti climatici, il Piano del Verde e le strategie di

ttutela e valorizzazione delle Zone Umide;

4. dal 7 Novembre al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | La riqualificazione urbana

sostenibile del territorio della Municipalità di Pirri, incentrata sulle strategie per la

riqualificazione delle aree adiacenti l’Asse Mediano nel tratto tra via Peretti e via Cadello, di

Terramaini e del suo vuoto urbano, della via Italia a Pirri, del comparto di Barracca Manna;

5. dal 14 Novembre al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | La riqualificazione delle

periferie, con la presentazione dei Progetti Guida periferie e programma integrato per

Sant’Avendrace, Is Mirrionis e San Michele;

6. dal 28 Novembre al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | La tutela e la valorizzazione

dei beni storico culturali, relativa alla co-pianificazione dei beni paesaggistici storico culturali

e presentazione delle strategie per la valorizzazione dei poli della città, di Tuvixeddu,

Tuvumannu e delle aree circostanti il Cimitero monumentale di Bonaria e la Basilica di San

Saturnino;

7. dal 5 al 31 Dicembre 2024 dal titolo: PUC di Cagliari | La valorizzazione delle aree fronte mare,

relativa alle riflessioni su Molo Ichnusa, Lungomare via Roma, Piazza Matteotti, Parco

Ferroviario, Fuso tra viale La Plaia e via Riva di Ponente, area portuale comprendente i moli

Sabaudo e Rinascita fino al Canale di Santa Gilla, Su Siccu, Fiera, Lungomare viale Colombo,

Marina Piccola/porticciolo e aree circostanti, Poetto/Area ippodromo ed ex pineta.

La prima fase di ciascuna delle consultazioni ha riguardato l’informazione e la divulgazione

dell’iniziativa del Servizio Pianificazione Strategica e territoriale del Comune di Cagliari.

Alla fase informativa sono dedicate le pagine denominate Il processo in cui, per ciascuna

consultazione, è specificato il tema e le informazioni generali di partecipazione.

Per ciascuna consultazione sono state, inoltre, realizzate ulteriori pagine di approfondimento rispetto

al tema generale contenenti focus, Progetti Guida e ulteriori approfondimenti, oltre che messi a

disposizione elaborati testuali e grafici, in allegato per la visualizzazione online o il download.

La seconda fase ha previsto la somministrazione di un questionario, a cui è stato possibile

rispondere dalla pagina Partecipa al processo, con lo scopo di far emergere feedback sulla bozza del

Piano rispetto a temi specifici, focus e Progetti Guida, e raccogliere ulteriori idee e proposte da

sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale per implementare ulteriori politiche e

progetti.

Di seguito le risposte inviate al questionario con indicazione della consultazione cui si riferiscono, del

proponente e una breve descrizione di proposte e progetti inviati.

Il PUC di Cagliari | Mobilità sostenibile

1. PARTECIPANTE: Fiab Cagliari (data invio 06/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della mobilità sostenibile.

Osservazioni e proposte della FIAB Cagliari al PUMS del Comune di Cagliari, adottato a seguito della

Consiglio Comunale. Nel ringraziarvi per l’iniziale coinvolgimento da parte dell’Amministrazione

Comunale nella definizione del quadro conoscitivo del piano con una audizione del 15/03/2018

destinata agli stakeholder, in riferimento alla presentazione in oggetto, intendiamo fare del nostro

meglio, in modo propositivo, pur riscontrando le tante difficoltà visto il non aggiornamento della

documentazione e il quadro conoscitivo fermo al 2018, seguono le nostre osservazioni e le nostre

proposte integrative. Le nostre osservazioni si riferiscono al volume che costituisce il Documento

Finale della proposta di Piano BU6PR032, parte 1 e parte 2, definito documento conclusivo della

Fase III. Dalla mobilità insostenibile alla “New Green Deal”: target e obiettivi strategici del PUMS di

Cagliari Si condividono diverse vostre considerazioni, come; l’organizzazione di una nuova mobilità

sostenibile a Cagliari è una sfida da sostenere su diversi livelli, con differenti azioni e linee di

intervento. Attraverso il PUMS si deve configurare un’offerta di mobilità alternativa all’auto e ai

sistemi privati, garantendo al contempo livelli di accessibilità comparabili tra “il prima e il dopo”, Il

tutto senza confondere accessibilità con accesso. Ad oggi si riscontrano, da parte dei cagliaritani,

abitudini particolari: gran parte della popolazione è di fatto molto affezionata, e legata, all’uso

dell’automobile privata. Con riferimento agli spostamenti interni a Cagliari nell’ora di punta del

mattino, che avete rilevato, oggi il traffico motorizzato, costituito da auto e moto, assorbe una fetta

importante pari al 63,44%; la mobilità sostenibile è relegata ad una quota che risulta residuale, pari al

36,56%. mobilità attiva vede la bicicletta allo 0,31% e coloro che si spostano a piedi al 19,45% (valore

complessivo pari al 19,76%). Il trasporto pubblico assorbe una quota pari al16,80% della mobilità

urbana.

Come evidenziato nel capitolo relativo al modello di simulazione, dalla matrice degli spostamenti

interni al comune di Cagliari (calibrata al 2019), che ammonta a 22.788 spostamenti nell’ora di punta

del mattino, sono state estrapolate le sottomatrici degli spostamenti inferiori o uguali a 3 km, 4 km, 5

km e 6 km, con i seguenti risultati: spostamenti ≤ 2 km = 6.965 (30,6%); spostamenti ≤ 3 km = 11.833

(51,9%); spostamenti ≤ 4 km = 16.352 (71,8%); spostamenti ≤ 5 km = 18.895 (82,9%). A seguito degli

spostamenti da voi rilevati, si evidenzia che attualmente a Cagliari c’è un enorme potenzialità per

favorire e sviluppare la mobilità dolce e sostenibile, perché come da tutta la documentazione di

settore, quelle distanze urbane su comunicate, sono proprio quelle che si possono e si dovrebbero

fare con la mobilità attiva e alternativa all’uso dell’auto privata, definita dell’ultimo miglio, basterebbe

crederci e agire di conseguenza, con le infrastrutture, con la segnaletica e i servizi indispensabili, con

grandi campagne comunicative e promozionali di sensibilizzazione. Per quanto riguarda le nostre

considerazioni generali vi alleghiamo attraverso la vostra mail le nostre osservazioni già inviate al

PUMS e ritenute condivisibili, ma se non approvate rimarranno lettere morta e non inserite nel piano.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dell’accessibilità

alla città.

Obiettivi per una nuova mobilità dolce: Quelli previsti dalla legge gli condividiamo totalmente, non

sono altro che le richieste sostenute e portate avanti da decenni, dal mondo dell’associazionismo di

settore, come la FIAB. Ne condividiamo l’impostazione, “la pianificazione strategica, propria dei

PUMS, perseguibile con linee di intervento specifiche ma integrate, con l’obiettivo di far funzionare al

meglio il sistema delle relazioni, e delle origini – destinazioni che coinvolgono le città, è richiesta

efficienza, economicità e sostenibilità ambientale”.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema delle aree per la

sosta.

Condividiamo; per combattere la congestione veicolare, rendere il traffico più scorrevole e

promuovere il cambio modale è necessario dunque agire su due livelli: 1. promuovere le modalità di

trasporto sostenibili e alternative all’uso delle automobili (nuova logistica urbana, spostamenti a

piedi o in bicicletta, micro-mobilità elettrica, trasporto collettivo); 2. limitare la circolazione dei mezzi

privati attraverso misure dissuasive (limitazione degli ingressi nei centri storici, regolamentazione

della sosta, etc) Condividiamo; Il PUMS propone un graduale incremento della tariffazione della

sosta in centro città al fine di disincentivare l’occupazione di suolo pubblico di ambiti a forte valenza

storico architettonica ed incentivare l’utilizzo delle aree di sosta più periferiche, mettendo a sistema,

tutti i servizi e tutte le proposte con gli interventi definiti, di mobilità sostenibile, per i nuovi profili di

accessibilità alla città.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dei percorsi

ciclopedonali.

Il Biciplan è parte integrante del PUMS per la pianificazione dei trasporti e della mobilità, e il piano ha

come obiettivo quello di sviluppare una rete ciclabile urbana che favorisca gli spostamenti degli

abitanti legati in principal modo al lavoro, alla scuola e al tempo libero, ed una rete extra-urbana

integrata con quella più ampia a livello Regionale e Metropolitana che favorisca la mobilità

extraurbana e lo sviluppo turistico e valorizzi il territorio attraverso la conoscenza culturale ed

ambientale PUMS; E ‘questa una grande opportunità, anche per la città di Cagliari, al fine di creare

alternative concrete connesse tra le zone 30 (effettive, con segnaletica verticale ed orizzontale e

interventi di moderazione del traffico come il traffic calming (attuali e di progetto) e le piste ciclabili

(attuali e altre da integrare con nuovi progetti di rete e di sistema).

Interventi di mobilità dolce programmati e finanziati Programma sperimentale nazionale di mobilità

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: il progetto “Cagliari per una mobilità intelligente e sostenibile”

(Collegato Ambientale), ritenuto da noi un ottimo progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e

dal Comune, ma a Cagliari realizzato solo in minima parte, lasciando irrealizzate una serie di parti

che sarebbero state molto utili al sistema di mobilità sostenibile cittadino. Piste ciclabili

programmate del Piano Operativo di Cagliari (Corridoi PON Metro 2014-20 e Rammagliature della

rete ciclabile (n° 6 itinerari) 1) Itinerario Cagliari- Elmas e ponte x Giorgino; 2) Cagliari-Quartu S.E.; 3)

Terramaini; 4) Monte Mixi; 5) Poetto/S. Elia; 6) Riammagliature . Gli itinerari 1 e 2 non sono stati

realizzati per niente, mentre gli altri 4 realizzati solo in parte. La rete ciclabile regionale – il Piano

Regionale della Mobilità Ciclistica Con Deliberazione n° 6/22 della Giunta Regionale in data 31

gennaio 2017, nell’ambito del “Piano Regionale delle Infrastrutture. Realizzazione rete regionale

itinerari ciclabili”, è stato approvato lo studio della rete regionale e sono stati individuati cinque

itinerari prioritari. Con Deliberazione n° 60/20 dell’11 dicembre 2018 della Giunta Regionale, è stato

approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) Si fa notare che nella vostra

documentazione del piano, avete tenuto presente solo gli itinerari regionali 6, 33, e 27, non aggiornati

alle ultime progettazioni, ma non avete proprio indicato l’itinerario C1 -Città Metropolitana di Cagliari,

itinerario regionale sovraordinato, lo stesso recepito nel PUMS della Città Metropolitana

recentemente approvato e che deve essere assolutamente recepito dal piano. L’itinerario regionale 6,

progetto approvato di PFTE al MIMS ed inserito e finanziato nei progetti PNRR, arriva in piazza

Matteotti fronte stazione, passa da via La Plaia e via Sassari, mentre il C27, passa dopo il porto in via

Campidano e successivamente in viale Colombo, fino alla pineta di Su Siccu di competenza Autorità

Portuale di Sistema. Vedere immagini allegate e/o consultare l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici

e/o Ufficio ARST del Sistema Ciclabile regionale ente attuatore dello stesso. Gli itinerari di progetto

del Biciplan Il Biciplan di Cagliari, lo avete proposto articolato in 7 itinerari che collegano in parte i

quartieri dell’area urbana con il centro di Cagliari, le principali polarità, il porto, il litorale ed il sistema

dei parchi e giardini, noi riteniamo che alcuni siano in sovrapposizione con itinerari regionali e

metropolitani sovraordinati e altri vadano migliorati ed integrati, nelle parti della città dove non

presenti e da noi ritenuti indispensabili.

• Osservazioni PUMS Città Metropolitana 2022.pdf

• Osservazioni PUMS Cagliari 2023.pdf

• Documento di controdeduzione alle osservazioni.pdf

• Attraversamento A GIORNO Amsicora.pdf

• Anello Molentargius-part.pdf

• 10874_Allegato_22_relazione accoglimento osservazioni.pdf

2. PARTECIPANTE: Cittadino / Associazione (data invio 22/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della mobilità sostenibile.

Il piano per la mobilità del PUC mi sembra molto buono e basato su ottimi principi, ed è chiara

l’intenzione di investire sulla mobilità sostenibile, ma potrebbe essere più ambizioso. L?obbiettivo di

riduzione del traffico motorizzato sembra troppo conservativo. Oltre alle belle parole e ai principi,

urge mettere in pratica fin da subito, anche con soluzioni provvisorie, una serie di accorgimenti atti a

far percepire a chi si sposta in bici, a piedi e in monopattino un reale cambio di passo. Un primissimo

accorgimento può essere quello di proteggere dalla sosta illegale tutte le corsie ciclabili presenti, con

l’uso di paletti morbidi (piazza Garibaldi, via Campidano, via Sonnino, via Abruzzi etc). Una proposta è

quella di istituire in tutto il centro storico una zona 20km/h (30 km/h sono realmente eccessivi in

gran parte dei quartieri storici), provvedendo alla delimitazione fisica (tramite paletti ornamentali, per

esempio) di spazi non destinati al parcheggio così da garantire spazi sicuri, confortevoli e

interconnessi per i pedoni, con sedute e nuove alberature. Si dovrebbe sicuramente prevedere la

pedonalizzazione di aree non solo concentrate nel centro ma in altri quartieri densamente popolati,

così da alleggerire il carico di persone e veicoli che si spostano verso il centro per lo svago e gli

acquisti, e favorire la connessione pedonale e ciclabile fra queste aree con grandi arterie protette e

piacevoli (alberature, panchine, zone a vocazione commerciale) e una serie di altri percorsi in strade

secondarie con poco traffico, l’installazione di filtri modali e sistemi di moderazione della velocità.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dell’accessibilità

alla città.

Vengono menzionati sistemi ettometrici per il collegamento del Castello, mi sembra una ottima idea

e una priorità. È stato un errore enorme smantellare la rete di tram nel dopoguerra, bisognerebbe

tronare al più presto a una situazione simile, quantomento in una o due direttrici (una lungo Piazza

Matteotti-Piazza Yenne-via Porcell-via Fiume-Buoncammino-Piazza d’Armi-via Is Mirrionis, e un’altra

lungo Darsena-viale Regina Margherita-piazza Costituzione-viale Regina Elena-via Badas-piazza

Indipendenza) che consentano di oltrepassare il castello e connettere il centro con i quartieri a nord

senza far ricorso all’auto privata. Mi sembra poi ottima l’idea di studiare una cintura ferroviaria lungo

la 554 e verso il policlinico. Sarebbe altrettanto importante forse studiare un simile direttrice verso

Sarroch per ridurre il carico veicolare in entrata dalla 195.

Un’altra proposta è la realizzazione di uno standard per le infrastrutture stradali da applicare ad ogni

nuovo intervento, su modello di quello del Comune di Milano, che metta al centro la persona, così da

rendere più sicuri e accoglienti gli spazi: incroci con raggi di curvatura stretti, corsie ridotte al minimo

indispensabile, chicanes, marciapiedi continui, filtri modali.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema delle aree per la

sosta.

Un tema importantissimo è quello della sosta nel centro storico: bisogna ridurre il numero di stalli e

trasformare gran parte di quegli spazi in zone per la socialità, spazi verdi, piantumazioni di nuove

alberature. Eliminare i parcheggi da strade quali viale Regina Elena (fronte giardini sotto le mura) e

garantire continuità alle aree pedonali. Disincentivare in ogni modo il recarsi in centro con

l’automobile.

Fare in modo che gli spazi per le automobili siano il minimo, e proteggere con paletti e dissuasori

tutti quegli spazi vuoti che vengono occupati dalle automobili in divieto di sosta. Ripensare l’utilizzo

delle zone a ridosso delle aree pedonali che vengono di solito trasformate in un caotico e pericoloso

deposito di automobili (piazza Dettori è un esempio perfetto di questa disfunzionalità), garantendo

da un lato stalli di carico e scarico per le attività economiche e iresidenti, ma riducendo al contempo il

numero di parcheggi totali. In generale, pur garantendo l’accessibilità capillare nel centro storico, è

fondamentale eliminare il parcheggio su strada da gran parte delle strade del centro storico:

via Principe Amedeo e via Giardini sono due esempi di strade in cui il transito pedonale è

pericolosissimo, e andrebbe evitato con l’installazione di paletti, arredi, alberature e verde di strada.

In generale valutare l’effetto della domanda indotta: non aggiungere nuovi stalli in città ma usare

l’apertura di parcheggi multipiano o interni eliminando al tempo stesso quanti più parcheggi su

strada possibile.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dei percorsi

ciclopedonali.

È importantissimo differenziare in maniera opportuna i percorsi ciclabili da quelli pedonali,

prevedendo in alcuni casi una coesistenza, ma solo con dimensioni adatte al transito in sicurezza di

pedoni e ciclisti, e non come escamotage per evitare di realizzare ciclabili dedicate. È anche

opportuno superare l’assurda regola per cui non si può andare in bicicletta nei parchi, quando in

realtà come l’Olanda i parchi svolgono una importantissima funzione di collegamento sicuro di aree

diverse della città (penso al parco di Monteclaro, dove si è speso quasi un milione di euro per una

ciclabile inutile, mentre si vieta il passaggio su tutte le altre strade interne). Sperimentare

l’installazione di filtri modali che consentano il passaggio pedonale e ciclabile bloccando il traffico

automobilistico. In alcune strade più larghe si potrebbe anche mettere un filtro a metà della strada,

così da non impedire il parcheggio e il transito ai residenti ma far venire meno la funzione di

collegamento carrabile delle strade, sul modello delle Superilles di Barcellona. Una volta che il carico

carrabile è ridotto, i percorsi ciclabili diventano molto più sicuri anche senza l’implementazione di

costose infrastrutture ciclabili che hanno bisogno di tempi lunghi fra finanziamento, progettazione e

realizzazione e rischiano di essere bloccate per anni. La ciclabilità non è data dal numero di km di

rete ciclabile, ma da quanto per persone si sentono sicure di usare la bici in città. Prendere il modello

della “sicurezza nei numeri” come guida per le azioni in questo senso: più persone si spostano in bici,

più siamo sicuri tutti: iniziare uno studio dei punti critici e porre rimedio celermente, anche seguendo

l’esempio delle ciclabili temporanee emerse durante la pandemia, perché se le persone poco a poco

vedono che tanti piccoli interventi migliorano un tassello del loro possibile percorso saranno

invogliate a usare la bicicletta.

3. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 31/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della mobilità sostenibile.

A mio avviso bisognerebbe istituire dei concorsi di idee, con borse e finanziamenti, per progetti sulla

mobilità sostenibile, si avrebbe un accelerazione sui processi. Sarebbe anche utile cambiare le

formule del car sharing, alla fine ciò che lo rende inutilizzabile è la possibilità di non

trovare un mezzo quando serve di urgenza, servirebbe un nuovo piano tariffario per diverse

esigenze. anche i monopattini andrebbero rinormati, il monopolio non sta facendo bene a un servizio

utile.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dell’accessibilità

alla città.

bisognerebbe fare in modo che i biglietti della sosta, anche se con un integrazione della tariffa,

potessero valere come biglietti dell’autobus. Il gestore dei parcheggi e dei bus è lo stesso e quindi

non sarebbe difficile, anche se l’hub più importante, quello di piazza Matteotti, è delle Ferrovie.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema delle aree per la

sosta.

lasciate i quartieri storici carrabili, evitiamo che la gentrificazione faccia ulteriori danni. Ormai è

chiaro che lasciare un area pedonale diventa poi un lasciapassare a ulteriori tavolini, perdendo di

fatto l’identità del quartiere.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dei percorsi

ciclopedonali.

superare l’ostacolo delle salite di Cagliari tramite “funivie” per biciclette, esempio “trampe” o

“cyclocable” nella città di Trondheim in Norvegia. Il tratto di Via Is Mirrionis che fa dalla rotonda

Campania Cadello fino a piazza D’Armi.

4. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 31/12/2024)

In relazione alla viabilità del quartiere Villanova voglio proporre un diverso approccio alla limitazione

del traffico, che applica un principio tipico dello schema delle Superilles implementate a Barcellona:

una serie di percorsi carrabili obbligati, da studiare ad hoc anche rivedendo i sensi di percorrenza

attuali, che consentano a chiunque abbia necessità di accedere a qualsivoglia punto del quartiere di

farlo, ma impedisca fisicamente il traffico di attraversamento. In tal modo le esigenze di abitanti e

gestori di attività economiche vengono preservati, ma decade automaticamente la ragione, per

chiunque non sia diretto all’interno del quartiere, di entrarvi. Nello specifico, si potrebbero creare

alcuni “anelli” di percorrenza, non comunicanti fra loro, che consentano l’ingresso in un dato punto,

dopo un giro per le strade del quartiere, riportino allo stesso punto di entrata. PERCORSO 1: entrata

in via S. Saturnino, via San Giovanni e via S. Rocco, via Giardini, via Macomer e di nuovo in via S.

Saturnino per uscire; PERCORSO 2 (molto simile alla situazione attuale): entrata in p. Marghinotti, via

S. Giovanni, via Piccioni e san Giacomo, uscita da via Sulis; PERCORSO 3: entrata via Bosa, via

Macomer, via Tempio, via Ozieri, uscita piazza S. Rocco; i 3 percorsi devono essere resi indipendenti

dall’applicazione di diversi filtri modali non amovibili posti nell’incrocio fra via Bosa e via Tempio

(strettoia direzione p. San Domenico), e nello slargo fra via Giardini, via Bosa, via Ozieri e via S.

Giovanni. Allego uno schema indicativo. È importante garantire l’accesso più capillare possibile alle

abitazioni e alle attività economiche, ma limitare al minimo l’incentivo all’ingresso nel quartiere.

Questo nuovo assetto, o un assetto simile, consentirebbe di ampliare le zone pedonali e liberare

numerosi spazi oggi occupati da automobili. Uno schema di questo genere si può facilmente

implementare anche in altri quartieri della città, non solo nel centro ma anche in zone residenziali più

moderne.

Proposta nuova viabilità Villanova.pdf

Il PUC di Cagliari | La Città Ambientale

1. PARTECIPANTE: Comitato di Sa Duchessa-La Vega (data invio 31/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema del verde e della Città Ambientale.

Da sempre come Comitato sosteniamo la fondamentale necessità che il cemento non cancelli ogni

traccia di ambiente naturale nella città e sia possibile per chi ci abita, soprattutto i bambini e i

giovani, mantenere una conoscenza viva della realtà della natura in cui siamo inseriti e di cui, come

tutti gli esseri viventi, siamo parte. Riteniamo che la nostra città, che gode di una posizione

geografica e di un ambiente naturale strepitosi, non debba e non possa sottrarsi a un impegno

fattivo nella tutela e valorizzazione reale di tali beni, sottraendosi alle funeste sirene di chi vuole

trasformare la sua valorizzazione in una coltre mortuaria tinta di verde.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dei

cambiamenti climatici.

L’attenzione al tema è evidente nell’impianto complessivo dell’intero Piano, esplicitato nei singoli

progetti e sostenuto con saldi argomenti e dati negli incontri pubblici. Il nostro Comitato di Sa

Duchessa-La Vega concorda.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al Piano del Verde.

Il Piano del Verde inquadra in modo pertinente ed efficace le caratteristiche e i problemi generali

della situazione ambientale di Cagliari, con la sua grande varietà e ricchezza e con le carenze e le

criticità persistenti. Pensiamo che sia anche necessario intervenire con piccoli recuperi, come sulla

piccola stramatura in un prezioso tappeto, sulla trama dei singoli quartieri, per rendere il tessuto

dell’intera città sempre più saldo. Vogliamo ricordare i piccoli spazi interni alla città ancora liberi dal

cemento, per i quali numerosi comitati di quartiere chiedono interventi di salvaguardia e recupero,

con piantumazioni e valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici, per rispondere ai

bisogni di vita degli abitanti: spazi in cui incontrarsi, coetanei grandi e piccoli e diverse generazioni,

muoversi con più libertà e con la possibilità di respirare aria meno sporca, ridare vita alla vita e alla

socialità dei quartieri e della città Nel nostro quartiere di Sa Duchessa-La Vega i giovanissimi abitanti

già nel ’77 hanno piantato autonomamente un giardino nello sterrato di via Trentino, tentativo

stroncato da vandalismo e interessi diversi, ma nel ’97 il nostro Comitato ha raccolto le firme e

chiesto ufficialmente al Comune che il diritto a uno spazio libero e vivibile ci venisse riconosciuto.

Siamo ancora qui a chiederlo ancora perché è un’esigenza imprescindibile della nostra vita

quotidiana. Parliamo anche della boccata d’aria e di luce che ci investe quando, dopo tante strade

chiuse fra due muraglie di cemento, lo sguardo si apre sul paesaggio dei campi del CUS con ad

occidente il pendio di Tuvumannu e sullo sfondo il castello di San Michele alto e bianco sul colle: una

potente sintesi geografica della storia della nostra città con sulla sinistra la necropoli punica, sulla

destra il ricordo permanente dell’età medievale e sotto i piedi la necropoli eneolitica della cultura

Monte Claro (3° millennio a C.), straordinario benvenuto a chi va a studiare la nostra storia

nell’adiacente Facoltà di Lettere. E non dobbiamo dimenticare che la percentuale di superficie

permeabile dell’intero quartiere è inferiore al 10%. Il verde pubblico realmente esistente, oltre alle

jacarande di via Liguria (in comproprietà con Is Mirrionis?) è costituito da tre alberi, tre palme nane,

due oleandri e due buganvillee in via Piemonte, una quindicina di alberi degni di tal nome tra piazza

Salento e piazza Irpinia, due alberi stenti nel parcheggio tra via Liguria, via Garfagnana e piazza

Maremma.

classificato area verde nell’attuale PUC, come area verde del quartiere risultano i giardini pubblici di

Cagliari – di Cagliari, appunto, non del nostro quartiere: per gli anziani di Sa Duchessa-La Vega

raggiungerli in cima alla salita di via Toscana o via La Vega e su, fino a piazza Dessi, può essere una

scalata inaffrontabile (e non sono più facili le scale di via Calabria). Lo sterrato di via Trentino per

erbe spontanee, cespugli endemici e qualche alberello è già ora piu verde della gran parte di strade e

piazze dell’intera zona. Perché non riconsiderare la Proposta di Deliberazione n.271 del 12/11/2021,

relativa all’utilizzo dell’area di via Trentino, e valutare finalmente la possibilità di destinare tale area a

servizi di quartiere e specificamente, come da sempre chiesto da Sa Duchessa-La Vega, a giardino,

con area cani e una zona di parcheggio alberato libero? Dobbiamo tutelare il territorio di tutta la

nostra città contro il consumo di suolo. recuperando e riutilizzando gli edifici dismessi a cominciare

da quelli comunali e regionali oggi abbandonati.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback su I Progetti guida C.1 “Sa illetta” e C.2 “Margine

lagunare di Santa Gilla”.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback su Il Progetto guida C.3 “La tutela e valorizzazione del

Parco di Molentargius”.

2. PARTECIPANTE: Cittadino / Associazione (data invio 31/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema del verde e della Città Ambientale.

Dotarsi di un piano del verde è una ottima cosa, ma al netto di alcune buone pratiche e l’abbandono

di altre pessime pratiche (capitozzatura) l’impianto del piano è troppo spostato verso una gestione

del verde come risorsa da “valorizzare”, come “capitale verde” “al servizio della città”, da cui trarre dei

benefici, e non come oggetto di cura. Il termine “valorizzare” significa mettere a valore, e apre a un

futuro (e presente) utilizzo di questi ambiti con lo scopo primario di generare profitti economici.

Superare la logica della valorizzazione come criterio alla base di qualsiasi intervento è prioritario

rispetto a qualsiasi altro intervento. Il concetto di cura deve essere centrale, e la cura può anche voler

dire non aumentare accessibilità di alcuni luoghi, cosa che invece si tende a fare ogni volta che c’è un

progetto di valorizzazione. Non si parla infatti

di consumo derivante dall’eccessivo sfruttamento turistico di determinate aree, né di come la

“valorizzazione” di determinate aree possa portare a un eccessivo carico antropico e compromettere

l’equilibri degli ecosistemi urbani. Per quanto riguarda i parchi con servizi affidati in concessione, è

importante che i bandi vengano scritti in modo tale da evitare la creazione di sacche di privilegio in

luoghi pubblici, e garantire la fruizione di quegli spazi pubblici e di ristorazione anche da parte di

persone in condizioni economiche svantaggiate. Il rischio che termini come “valorizzazione” portano

con sé è che i punti di maggior bellezza della città diventino fruibili solo dalle classi più abbienti,

come già capitato in vari altri luoghi (bastione S. Croce, per esempio). In riguardo alla gestione delle

aiuole, è importante uscire dalla logica di una gestione mirata a soddisfare una idea di “bello” fatta di

prati all’inglese e giardini da cartolina, in cui le aiuole vengono falciate ogni 2 settimane, e adottare

soluzioni che consentano la piantumazione di diverse specie, anche spontanee, che possano

sostenere la vita di animali e insetti nel corso dell’anno, magari affidando la gestione di alcuni spazi a

privati cittadini, gruppi e associazioni (si potrebbero anche prevedere dei percorsi di formazione

basica per consentire agli abitanti di iniziare a gestire autonomamente alcuni spazi). Ci sono molti

esempi di questo genere di pratiche, come Berlino e Milano, dove una sperimentazione si sta

portando avanti su questi temi.

Manca poi completamente una riflessione sull’illuminazione pubblica (e privata), che da qualche

anno sta virando verso l’utilizzo di lampade a LED, caratterizzate da luce blu, e sugli impatti verso le

persone ma anche a soprattutto le forme di vita animali e vegetali che abitano la città. Esistono vari

studi internazionali su come questo tipo di luce impatti le piante, e sulla mancanza di alternanza fra

giorno e notte laddove queste luci vengono installate (i LED hanno una radiazione che si avvicina a

quella solare, per cui le piante soggette a questo tipo di illuminazione vivono in un giorno costante).

Sarebbe opportuno introdurre dei regolamenti riguardo l’inquinamento luminoso, da qualche anno si

sta diffondendo la pratica di installare dei punti luce nelle facciate degli edifici privati (probabilmente

nella convinzione che servano a migliorare l’estetica e il tenore dell’immobile), e ci sono situazioni in

cui si trovano decine di punti luce nel giro di pochi metri, che contribuiscono non poco

all’inquinamento luminoso. Si potrebbe prendere esempio da città come Berlino, in cui l’illuminazione

notturna è ridotta al minimo, per preservare la vita di animali e piante.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al tema dei

cambiamenti climatici.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback sui contenuti del PUC rispetto al Piano del Verde.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback su I Progetti guida C.1 “Sa illetta” e C.2 “Margine

lagunare di Santa Gilla”.

Scrivi le tue idee, proposte o lascia un feedback su Il Progetto guida C.3 “La tutela e valorizzazione del

Parco di Molentargius”.

Il PUC di Cagliari | La riqualificazione urbana sostenibile del territorio della Municipalità di Pirri

1. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 15/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

Difficoltà al completamento dei servizi di zona dovuta a poco interesse da parte dei proprietari .

Difficoltà a reperire i proprietari. Comparti troppo grandi. Su un territorio dove dovrebbero insediarsi

piccole o medie imprese. Popolazione troppo diradata. Troppa burocrazia per portare avanti un

progetto, creando incertezza ai pochi che tentano un investimento in questo territorio.

2. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 19/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Mi occupo di quest’area dal 2005. Un solo ricordo: nel novembre 2023, visitando la Casa di Riposo

comunale adiacente al comparto, parlai del progetto al Direttore, che fu entusiasta del fatto che gli

ospiti, costretti, per fare movimento all’aperto, a camminare in cerchio attorno alla struttura,

avrebbero avuto accesso diretto ad un parco “abitato da persone e famiglie”. Spero davvero che

questa sia la volta buona per creare un parco urbano dotato anche di un presidio residenziale e di

servizi, come auspicato nel progetto guida F.3

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

3. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 24/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Spero che il nuovo PUC proceda come previsto, con un bel parco urbano dotato anche di servizi e di

un presidio residenziale che lo renda abitato.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

4. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 03/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Mi piace l’idea di un parco urbano purché includa abitazioni e servizi

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

5. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 10/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Dal progetto guida pare che ci sia l’intenzione di eliminare l’attuale collegamento tra via Newton e via

Pisano, spostando tutto il traffico veicolare su un unico asse viario di nuova realizzazione. Sarebbe

opportuno studiare meglio questo aspetto, soprattutto dal punto di vista trasportistico in quanto è la

prima porta di accesso della città e potrebbe essere necessario il mantenimento dell’esistente con la

creazione della nuova strada prevista (che però sarebbe a servizio delle nuove residenze e servizi

indicati). Da valutare inoltre una nuova strada, parallela alla linea della metro, e che dia sfogo alla via

Cesare Pintus collegandola a via Venturi

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

non funziona il link al progetto guida

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

6. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 12/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Pirri dovrebbe ritrovare e valorizzare il suo valore storico-culturale, soprattutto, in tema di edilizia

storica e tradizioni (viticoltura, commercio agricolo, festa ultracentenaria di Santa Maria Chiara,

folklore, residenzialità,…). Dovrebbe poter esprimete un livello alto di servizi tale da conformarsi

come zona di interesse abitativo e bacino di residenzialità per Cagliari. Tali servizi devono essere

implementati per le varie fasce di età: giovano (sport, tempo libero, scuole e università,…), adulti

(facilità nei collegamenti, parcheggi e accessibilità, facilità per un centro commerciale naturale fatto

dalle attività presenti e future sul territorio, accesso alla cultura, modernizzazione edilizia nel rispetto

della specificità dell’urbanizzazione di Pirri,…), anziani (servizi di prossimità, spazi di convivialità,

accesso alla rete di viabilità, cultura e tempo libero, servizi alla persona e alla salute facilmente

raggiungibili,…).

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Via Italia dovrebbe rappresentare un centro urbano al passo coi tempi, deve poter garantire

l’esistenza delle attività commerciali e ricreative, con possibilità di accesso alle stesse tramite

parcheggi e fermata della metropolitana nella via Italia stessa. Ad un piacevole aspetto, va unita la

praticità e la sicurezza per i cittadini. Non si dimentichi la pericolosità degli attraversamenti pedonali,

considerati il parco, le scuole, il mercato,…

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

7. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 24/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Bel progetto, l’inserimento di abitazioni e sevizi poi è funzionale al benessere dei cittadini e della zona

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

8. PARTECIPANTE: Cittadino (data invio 31/12/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.1: LA PORTA DELLA CITTÀ A NORD-EST

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.2: LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ITALIA.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.3: IL VUOTO URBANO DI TERRAMAINI

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto Guida F.4: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPARTO DI BARRACCA MANNA.

Lo scrivente (omissis) nato a (omissis) il (omissis) (C.F. (omissis) ) e residente in (omissis), in qualità

di comproprietario di alcune aree ubicate nel Comune di Cagliari – Pirri, censite in catasto terreni al

(omissis), in riferimento al Progetto Guida F4 relativo al Comparto di Barracca Manna con la

presente trasmette alcune considerazioni. Lo scrivente ha partecipato alla consultazione pubblica

sul tema della riqualificazione urbana del territorio della Municipalità di Pirri durante la quale sono

state mostrate alcune modifiche relative alla situazione urbanistica della zona di diretto interesse. A

seguito della consultazione della cartografia pubblicata all’interno della piattaforma LABMET lo

scrivente ha riscontrato una sostanziale “rivisitazione” della zona di ubicazione delle suindicate aree

mediante la modifica della viabilità, peraltro di recente realizzazione, con la proposta di nuove strade

e conseguente costituzione di nuovi lotti sui quali sviluppare le volumetrie residenziali. A tal

proposito lo scrivente, anche in qualità di tecnico professionista, propone alla cortese attenzione dei

progettisti incaricati l’applicazione della perequazione urbanistica in maniera tale da garantire una

equa e proporzionale ridistribuzione delle volumetrie residenziali, delle cessioni per verde pubblico,

per altri servizi essenziali e per la realizzazione della nuova viabilità. Lo scrivente motiva tale

proposta in ragione della recente espropriazione subita riguardo il mappale (omissis) per mq 1858 e

riguardo il mappale (omissis) per mq 785, a seguito del Decreto di Esproprio n. 17 del 12/12/2016,

relativo alla realizzazione delle “Opere di primaria urbanizzazione del Quartiere di Barracca Manna –

Completamento 1° lotto”, poiché necessaria per la realizzazione dell’intera via Montaldo e dello

slargo in corrispondenza dell’intersezione con la via Giuseppe Sanna Salaries e la via Angelo Garau.

In ragione della consistente superficie espropriata agli Eredi (omissis) lo scrivente formula la

presente proposta sperando in un felice accoglimento della stessa.

Il PUC di Cagliari | La riqualificazione delle periferie

La consultazione online non ha ottenuto riscontri attraverso la compilazione online del questionario.

Il PUC di Cagliari | La tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali

1. PARTECIPANTE: Centro Studi Ipogei Specus (data invio 15/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della tutela e della valorizzazione dei beni

storico culturali.

In generale è ottimo lavoro, noto che sono riportate le cavità della “Cagliari sotterranea”, per queste

servirebbe una maggiore attenzione per la loro tutela e valorizzazione.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto guida E.1 “Il Parco urbano di Tuvixeddu e Tuvumannu”.

Finalmente verranno sistemate e valorizzate, aggiungo la proposta per la valorizzazione della parte

sotterranea (gallerie ex cementificio)

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto guida E.2 “ La riqualificazione delle aree circostanti il Cimitero

di Bonaria e la Basilica di San Saturnino – La rigenerazione urbana della Piazza De Gasperi”.

• CSI Specus_Proposta Cagliari Sotterra.pdf

2. PARTECIPANTE: Comitato spontaneo di Sa Duchessa/La Vega (data invio 15/11/2024)

Scrivi le tue considerazioni di carattere generale sul tema della tutela e della valorizzazione dei beni

storico culturali.

Cagliari ha una storia lunghissima che ha lasciato tracce materiali ricche e stratificate in tutto il suo

territorio, tracce culturali ancora vive nelle tradizioni, nei vissuti e nel quotidiano dei suoi abitanti,

frutto dell’incontro di culture diverse provenienti dall’interno dell’isola e dal mare che la circonda.

Come si può non riconoscere questa ricchezza? Rispettarla e tutelarla è un compito basilare per ogni

amministrazione della città che risponda veramente ai suoi doveri verso i cittadini e verso la nostra

Costituzione. Se si parte da queste premesse finalmente potrà esserci anche una reale

valorizzazione della storia e della varietà e ricchezza culturale, urbanistica e paesaggistica della

nostra città.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto guida E.1 “Il Parco urbano di Tuvixeddu e Tuvumannu”.

Come Comitato spontaneo di Sa Duchessa/La Vega abbiamo seguito con interesse tutti gli incontri

della fase di preadozione del PUC comunale e concordiamo pienamente sul progetto per Tuvixeddu

e Tuvumannu. Riteniamo che una tale attenzione vada estesa anche all’area immediatamente

contigua di Sa Duchessa per mettere in salvo dalle mire di edificazione e consumo di suolo gli ultimi

spazi non edificati: negli anni ’50 con la prima espansione urbanistica

nella valle tra Tuvumannu e Monte Claro sono emerse importanti evidenze archeologiche della

cultura Monte Claro e sono continuati i ritrovamenti (quasi mai segnalati alla Soprintendenza) con

l’estendersi del quartiere. L’archeologo Alfonso Stiglitz evidenzia l’importanza dell’area (v. Urbanistica

di una necropoli: il caso di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari in ArcheoArte. Rivista elettronica di

Archeologia e Arte, 2014,3: 129 ) e ne ricostruisce le tristi vicende archeologiche nell’articolo

“Archeologia (pubblica) di uno sterrato” su il manifesto sardo (1 aprile 2023). Da decenni come

quartiere chiediamo che quest’ultimo terreno libero di 3600 m² sia sottratto al consumo di suolo,

sia destinato a giardino pubblico di quartiere, con un’area cani e una parte di parcheggio libero

alberato, e diventi finalmente uno spazio di socialità per i residenti, giovani e anziani, e per chi

frequenta la zona. Rientra fra i valori culturali difendere e sostenere la socialità e le

caratteristiche dei quartieri bloccando processi espliciti o subdoli di gentrificazione.

Scrivi le tue considerazioni su Il Progetto guida E.2 “ La riqualificazione delle aree circostanti

il Cimitero di Bonaria e la Basilica di San Saturnino – La rigenerazione urbana della Piazza De

Gasperi”.

Il PUC di Cagliari | La valorizzazione delle aree fronte mare

La consultazione online non ha ottenuto riscontri attraverso la compilazione online del questionario.

LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE

PUBBLICA

Il percorso partecipativo si è sviluppato attraverso una serie di incontri pubblici informativi su temi

strategici del Piano Urbano Comunale (PUC) di Cagliari e le relative consultazioni online.

L’evento di presentazione del Piano e del percorso di partecipazione si è svolto il 10 Ottobre al Teatro

Leopardi in via dei Partigiani, 1.

Contestualmente all’incontro pubblico è stato aperto un questionario sulla piattaforma Partecipa a

cui si sono iscritti 15 utenti fino al 5 Dicembre 2024.

A partire dal 17 Ottobre si sono svolti ulteriori incontri pubblici, come fase di attivazione del

Laboratorio di Ecologia Urbana del Comune di Cagliari.

• Giovedì 17 Ottobre | Sala Polifunzionale di Monte Claro | Via Cadello

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE E LE POLITICHE PER LA MOBILITA’ E LA

SOSTENIBILITA’.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | Mobilità sostenbile hanno partecipato al questionario 4

utenti di cui 3 cittadini e il rappresentante di una associazione.

Giovedì 24 Ottobre | Edificio Sali Scelti Molentargius | Via La Palma

GLI ASPETTI AMBIENTALI DEL PUC E IL PIANO DEL VERDE.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | La città ambientale hanno partercipato al questionario 2

utenti di cui un cittadino e il rappresentante di una associazione cittadina. Un ulteriore utente ha

lasciato i propri dati e recapiti senza però compilare il questionario.

Giovedì 7 Novembre | Ex Distilleria di Pirri | Via Ampere

LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DELLA MUNICIPALITA’ DI PIRRI.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | La riqualificazione urbana sostenibile della Municipalità

di Pirri hanno partecipato al questionario 8 cittadini.

Giovedì 14 Novembre | Teatro del Segno | Via Quintino Sella

LA RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUESTIONE ABITATIVA.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | La riqualificazione delle periferie non hanno partecipato

utenti.

Giovedì 28 Novembre | ore 18 | Sala Conferenze Ferruccio Barreca | Piazza Indipendenza, 4

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | La tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali

hanno partecipato il Centro Studi Ipogei Specus e una associazione di cittadini.

Giovedì 5 Dicembre | ore 18 | Centro Culturale Il Lazzaretto | Via dei Navigatori

LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE FRONTE MARE.

Alla consultazione online il PUC di Cagliari | La valorizzazione delle aree fronte mare non hanno

partecipato utenti.

LA DIMENSIONE QUALITATIVA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

La pubblicazione dei documenti relativi al nuovo Piano Urbanistico Comunale sulla Piattaforma

LABMET, avvenuta in concomitanza con gli incontri pubblici organizzati nei mesi da Ottobre a

Dicembre, con la relativa richiesta di contributi sui quesiti proposti, ha indubbiamente costituito un

importante fase del processo partecipato per la redazione del nuovo Piano.

Si ritiene, infatti, che in questa prima fase l’obiettivo più importante era quello di far conoscere i temi

strategici del Piano e far sapere che si tratta di un “processo aperto” nel quale tutti possono dare un

contributo, anche nelle fasi successive del percorso; la consultazione pubblica si è chiusa il 31

Dicembre del 2024 ma ci saranno altri momenti nelle fasi successive durante le quali si avrà la

possibilità di dare e ricevere contributi utili alla formazione del nuovo Piano.

In quest’ottica il nuovo “Laboratorio di ecologia urbana”, aperto nei locali della MEM (Mediateca

comunale), sarà un importante punto di riferimento nel quale organizzare l’esposizione di materiali e

documenti, la costituzione di tavoli di confronto, e nel quale con il contributo della piattaforma

LABMET, si potrà realmente far diventare la partecipazione un importante valore nella redazione

condivisa del nuovo Piano.

La prima fase partecipativa, che ha dato al Comune di Cagliari la possibilità di partecipare e vincere il

Premio Luigi Crespellani per l’innovazione amministrativa insieme alla Città Metropolitana e ai

Comuni di Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato ed Elmas, ha visto la partecipazione

attiva nei sette incontri pubblici nei quartieri sia dei progettisti del PUC, coordinati dal Dirigente del

Servizio Urbanistica e Rigenerazione urbana, Salvatore Farci, che di molti degli enti e istituzioni che

concorrono nella definizione delle politiche urbanistiche della città: il Rettore dell’Università di Cagliari

Francesco Mola, alla Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, Monica Stochino, al Presidente Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, all’Assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca,

insieme al sindaco Massimo Zedda e agli Assessori alla mobilità, Yuri Marcialis, all’Ecologia Urbana,

Luisa Giua Marassi, alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, al Benessere delle Cittadine e dei

Cittadini, Anna Puddu, alla mobilità, Yuri Marcialis, alla Presidente della Municipalità di Pirri, Maria

Laura Manca, e al Presidente della Commissione Urbanistica Andrea Scano. A loro si sono aggiunti

alcuni contributi ulteriori importanti da parte della referente del Servizio Pianificazione Strategica e

LabMet della Città Metropolitana di Cagliari, Isabella Ligia, del Dirigente Servizio Mobilità della Città

Metropolitana di Cagliari, Paolo Mereu, dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Alghero, Roberto

Corbia, del referente del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione Sardegna,

Giorgio Costa, dei presidente e CEO di Adessobasta, Giovanni Pintor e Salvatore Podda e del

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pirri 1-2, Valentino Pusceddu.

Sui temi specifici, in relazione ai contributi formulati, si evidenzia quanto segue.

Il PUC di Cagliari | Mobilità sostenibile

Le osservazioni della Fiab Cagliari, già proposte in occasione della fase partecipata del PUMS

comunale, in particolare relativamente alla necessità di “configurare un’offerta di mobilità alternativa

all’auto e ai sistemi privati, garantendo al contempo livelli di accessibilità comparabili tra “il prima e il

dopo”” sono totalmente condivise.

Si condivide il fatto che “a Cagliari c’è un enorme potenzialità per favorire e sviluppare la mobilità dolce

e sostenibile” intervenendo sulle “infrastrutture, con la segnaletica e i servizi indispensabili, con grandi

campagne comunicative e promozionali di sensibilizzazione.”

Il PUC recepisce le linee strategiche del PUMS; per ridurre la congestione veicolare e rendere

effettivo l’utilizzo di diverse modalità di spostamento si ritiene, in condivisione con le osservazioni

fatte dall’associazione, che sia necessario:

“1. promuovere le modalità di trasporto sostenibili e alternative all’uso delle automobili (nuova logistica

urbana, spostamenti a piedi o in bicicletta, micro-mobilità elettrica, trasporto collettivo);

2. limitare la circolazione dei mezzi privati attraverso misure dissuasive (limitazione degli ingressi nel

centro storico, regolamentazione della sosta, etc), cercando di disincentivare l’occupazione di suolo

pubblico di ambiti a forte valenza storico architettonica ed incentivare l’utilizzo delle aree di sosta più

periferiche, mettendo a sistema tutti i servizi.”

Si condivide ugualmente l’obiettivo di “sviluppare una rete ciclabile urbana che favorisca gli

spostamenti degli abitanti legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, ed una rete extra-urbana

integrata con quella più ampia a livello Regionale e Metropolitana che favorisca la mobilità extraurbana

e lo sviluppo turistico e valorizzi il territorio attraverso la conoscenza culturale ed ambientale”.

Con riferimento alla seconda osservazione fatta da un cittadino si ritengono meritevoli di

approfondimento diversi suggerimenti, da verificare insieme agli altri servizi dell’amministrazione

comunale aventi competenza sulla mobilità:

proteggere dalla sosta illegale tutte le corsie ciclabili presenti, con l’uso di paletti morbidi

(piazza Garibaldi, via Campidano, via Sonnino, via Abruzzi etc);

istituire in tutto il centro storico una zona 20km/h, provvedendo alla delimitazione fisica di

spazi non destinati al parcheggio così da garantire spazi sicuri, confortevoli e interconnessi per

i pedoni;

pedonalizzazione di aree non solo nel centro ma in altri quartieri, così da alleggerire il carico di

persone e veicoli che si spostano verso il centro per lo svago e gli acquisti, e favorire la

connessione pedonale e ciclabile fra queste aree, l’installazione di filtri modali e sistemi di

moderazione della velocità;

sistemi ettometrici per il collegamento del Castello;

riproporre la rete di tram, quantomeno in una o due direttrici (una lungo Piazza MatteottiPiazza Yenne-via Porcell-via Fiume-Buoncammino-Piazza d’Armi-via Is Mirrionis, e un’altra

lungo Darsena-viale Regina Margherita-piazza Costituzione-viale Regina Elena-via Badaspiazza Indipendenza);

la realizzazione di uno standard per le infrastrutture stradali da applicare ad ogni nuovo

intervento, su modello di quello del Comune di Milano, che metta al centro la persona, così da

rendere più sicuri e accoglienti gli spazi;

nel centro storico ridurre il numero di stalli e trasformare gran parte di quegli spazi in zone per

la socialità, spazi verdi, piantumazioni di nuove alberature. Eliminare i parcheggi da strade quali

viale Regina Elena (fronte giardini sotto le mura) e garantire continuità alle aree pedonali.

Disincentivare in ogni modo il recarsi in centro con l’automobile;

apertura di parcheggi multipiano o interni eliminando al tempo stesso quanti più parcheggi su

strada possibile;

differenziare in maniera opportuna i percorsi ciclabili da quelli pedonali, prevedendo in alcuni

casi una coesistenza, ma solo con dimensioni adatte al transito in sicurezza di pedoni e ciclisti,

e non come escamotage per evitare di realizzare ciclabili dedicate;

superare l’assurda regola per cui non si può andare in bicicletta nei parchi.

Relativamente alla terza osservazione formulata da un cittadino si ritengono meritevoli di

approfondimento i punti di vista espressi sulla mobilità sostenibile, sul car-sharing, sull’uso dei

monopattini e sui biglietti integrati.

Relativamente alla quarta osservazione formulata da un cittadino si ritengono ugualmente meritevoli

di approfondimento le riflessioni sulla viabilità a Villanova.

Il PUC di Cagliari | La Città Ambientale

Relativamente all’osservazione formulata dal Comitato di Sa Duchessa – La Vega si condividono

totalmente le considerazioni di carattere generale.

Si ritiene meritevoli di approfondimento e condivisibili le azioni proposte per il verde cittadino

riguardo alla necessità di intervenire con piccoli recuperi sulla trama dei singoli quartieri, sui piccoli

spazi interni alla città ancora liberi per i quali numerosi comitati di quartiere chiedono interventi di

salvaguardia e recupero, con piantumazioni e valorizzazione degli aspetti naturalistici e

paesaggistici, per rispondere ai bisogni di vita degli abitanti.

Si ritiene che debba essere recepita la proposta di realizzare un’area verde nello sterrato di via

Trentino.

Relativamente alla seconda osservazione formulata da un cittadino si ritiene che i temi affrontati

siano molto importanti e debbano essere verificati con attenzione riguardo al Piano del Verde.

Il verde come “oggetto di cura” è indubbio che debba essere “centrale”, certamente può anche voler

dire “non aumentare l’accessibilità di alcuni luoghi”.

Si ritiene ugualmente importante la riflessione sui parchi nei quali è necessario garantire la fruizione

degli spazi anche da parte di persone in condizioni economiche svantaggiate.

Riguardo alla gestione delle aiuole si prende atto dei suggerimenti di adottare soluzioni che

consentano la piantumazione di diverse specie, anche spontanee, magari affidando la gestione di

alcuni spazi a privati cittadini, gruppi e associazioni.

E’ molto interessante anche la riflessione sull’illuminazione pubblica (e privata), con l’utilizzo di

lampade a LED, caratterizzate da luce blu, e sugli impatti verso le persone e le forme di vita animali e

vegetali. Si evidenzia che si potrebbe prendere esempio da città come Berlino, in cui l’illuminazione

notturna è ridotta al minimo, per preservare la vita di animali e piante.

Il PUC di Cagliari | La riqualificazione urbana sostenibile del territorio della Municipalità di Pirri

Riguardo alla prima osservazione formulata da un cittadino sul progetto guida del quartiere Barracca

Manna si prende atto del forte malcontento riguardo al completamento dei servizi di zona e ai

comparti troppo grandi. Si segnala che dovrebbero insediarsi piccole o medie imprese e che la

popolazione è troppo diradata.

Riguardo alla seconda osservazione formulata da un cittadino sul Progetto Guida di Terramaini si

richiama l’importanza dell’area anche per strutture come la Casa di riposo dove gli ospiti sono

costretti a muoversi nell’area cortilizia invece di beneficiare del grande parco che potrebbe essere

realizzato nelle aree circostanti.

Anche la terza e la quarta osservazione formulate da cittadini riguardano il progetto guida di

Terramaini e viene auspicato che sia realizzato un bel parco urbano dotato anche di servizi e di un

presidio residenziale.

Relativamente alla quinta osservazione si segnala di non eliminare l’attuale collegamento tra via

Newton e via Pisano, spostando tutto il traffico veicolare su un unico asse viario di nuova

realizzazione. Si segnala, inoltre, di valutare una nuova strada, parallela alla linea della metro, e che

dia sfogo alla via Cesare Pintus collegandola a via Venturi.

Relativamente alla sesta osservazione che ha come tema la riqualificazione urbana sostenibile della

Municipalità di Pirri, si evidenzia che Pirri dovrebbe ritrovare e valorizzare il suo valore storicoculturale, soprattutto, in tema di edilizia storica e tradizioni, dovrebbe poter esprimete un livello alto

di servizi tale da conformarsi come zona di interesse abitativo e bacino di residenzialità per Cagliari.

Tali servizi devono essere implementati per le varie fasce di età.

Riguardo al Progetto Guida sulla via Italia si sottolinea l’importanza di garantire l’esistenza

delle attività commerciali e ricreative, con possibilità di accesso alle stesse tramite

parcheggi e fermata della metropolitana nella via Italia stessa, garantendo la sicurezza per i

cittadini (pericolosità degli attraversamenti pedonali).

Anche la settima osservazione formulata da un cittadino riguarda il Progetto Guida di Terramaini

dove si ritiene che l’inserimento di abitazioni e sevizi sia funzionale al benessere dei cittadini e della

zona.

L’ottava osservazione, formulata da un cittadino, riguarda il Progetto Guida sul quartiere di Barracca

Manna. In particolare, viene evidenziato che, a seguito della consultazione della cartografia

pubblicata all’interno della piattaforma LABMET, è stata riscontrata una sostanziale “rivisitazione”

con la modifica della viabilità, con la proposta di nuove strade e conseguente costituzione di nuovi

lotti sui quali sviluppare le volumetrie residenziali. Si propone l’applicazione della perequazione

urbanistica in maniera tale da garantire una equa e proporzionale ridistribuzione delle volumetrie

residenziali, delle cessioni per verde pubblico, per altri servizi essenziali e per la realizzazione della

nuova viabilità.

Il PUC di Cagliari | La tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali

La prima osservazione è quella formulata dal Centro Studi Ipogei Specus che sottolinea la necessità

condivisa di garantire per le cavità della “Cagliari sotterranea” una maggiore tutela e valorizzazione.

Per quanto riguarda il Progetto Guida di Tuvixeddu e Tuvumannu si suggerisce la valorizzazione della

parte sotterranea (gallerie ex cementificio).

Relativamente all’osservazione formulata dal Comitato spontaneo di Sa Duchessa – La Vega si

condividono totalmente le considerazioni di carattere generale.

Riguardo al progetto guida di Tuvixeddu – Tuvumannu, si ritiene che la stessa attenzione debba

essere estesa anche all’area immediatamente contigua di Sa Duchessa nella quale sono emerse

importanti evidenze archeologiche. In particolare si chiede che sull’ultimo terreno libero di 3600 m²

sottratto al consumo di suolo, sia realizzato un giardino pubblico di quartiere, con un’area cani e una

parte di parcheggio libero alberato, che diventi finalmente uno spazio di socialità per i residenti,

giovani e anziani, e per chi frequenta la zona.

RINGRAZIAMENTI

Il Servizio Pianificazione Strategica e VAS della Città Metropolitana di Cagliari e il Servizio

Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari ringraziano cittadini, imprese, scuole e

università, associazioni, tecnici e professionisti che hanno partecipato numerosi agli incontri pubblici

informativi stimolando il dibattito su temi strategici per lo sviluppo della città e tutti coloro che hanno

partecipato alle consultazioni online sulla Piattafoma Partecipa di LABMET | Laboratorio

Metropolitano di Innovazione rispondendo ai questionari e attraverso l’invio di proposte.

