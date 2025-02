Cs “Consegnate borse di studio a studenti fioranesi”

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Assegnate 30 borse di studio a Fiorano Modenese

Un riconoscimento al merito e un sostegno nel percorso di studi per studenti fioranesi meritevoli

Si è svolta giovedì scorso, 30 gennaio, presso Casa Corsini, la cerimonia di consegna delle 30 borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli universitari di Fiorano Modenese.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del sindaco Marco Biagini, della Giunta e di alcuni consiglieri, che hanno premiato gli studenti meritevoli con un contributo economico: 500 euro per chi frequenta le scuole superiori e 1.000 euro per gli universitari. Un’azione concreta per sostenere il loro percorso di studi.

Questa iniziativa conferma l’impegno del Comune di Fiorano Modenese nel garantire il diritto allo studio e valorizzare l’eccellenza accademica, Alla cerimonia erano presenti gli studenti premiati accompagnati dalle loro famiglie, che hanno condiviso un momento significativo di riconoscimento per l’impegno profuso nello studio.

Con queste borse di studio, il Comune di Fiorano Modenese conferma il proprio sostegno alla crescita educativa dei giovani, premiando il merito e investendo nel futuro della comunità, in linea con la legge regionale L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, il cui obiettivo è supportare il talento locale e accompagnare i giovani nel loro percorso formativo.

Fiorano Modenese, 4 febbraio 2025