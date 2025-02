COVID, CONTE (M5S): “APPROFONDIRE SU PRESSIONI POLITICHE AD ARCURI SU FORNITURE”

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

“Credo che questa Commissione d’inchiesta abbia il dovere di approfondire le questioni sollevate dall’intervista rilasciata ieri dall’ex Commissario Arcuri, nella quale ha accennato a diverse proposte di fornitura di dispositivi di protezione individuale provenute da esponenti politici lontani dalla gestione dell’emergenza pandemica. Credo si tratti di aspetti estremamente delicati e che sia nell’interesse dei cittadini italiani sapere se, al fianco dei rappresentanti politici e istituzionali che si impegnavano giorno e notte per salvare il Paese e condurlo fuori dalla pandemia, ci sono stati anche politici che hanno invece preferito concentrare i loro sforzi nel fare pressioni per consentire migliori affari a imprenditori amici. Chiedo quindi al Presidente Lisei che questi aspetti, potenzialmente molto gravi, vengano approfonditi in un’ulteriore audizione dell’ex Commissario Arcuri”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, prendendo la parola in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.