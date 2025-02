(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

4 febbraio 2025

Audizioni su gestione rifiuti settore tessile su servizio idrico integrato – Mercoledì diretta webtv

Domani, mercoledì 5 febbraio, la Commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile:

Ore 15 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Ore 15.10 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Seguono le audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte di recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato:

Ore 15.25 rappresentanti dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA)

Ore 15.40 rappresentanti di Utilitalia

Ore 15.50 Fabio Fatuzzo, Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

Gli appuntamenti sono trasmessi in diretta webtv

