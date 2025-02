0204 estensione orario apertura mazzini

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

mar 04 febbraio 2025

Comunicato Stampa

Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”

Estensione dell’orario di apertura della Biblioteca

La Spezia, 4 febbraio 2025 – A seguito dei risultati della Customer Satisfaction promossa dal Sistema Bibliotecario Urbano, l’Amministrazione ha accolto l’esigenza richiesta dagli utenti di ampliare l’orario di apertura della Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”.

Il nuovo orario della Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” dal 9 febbraio è:

Dal lunedì al venerdì: 8.15 – 19.00

Sabato: 8.15 – 18.00

La Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” è stata nel 2024 la biblioteca protagonista per un progetto con le scuole: gli istituti superiori, infatti, in particolare il Liceo Scientifico Tecnologico Capellini – Sauro e il Liceo Classico “Lorenzo Costa” nell’ambito dei PCTO hanno organizzato progetti di formazione sul materiale conservato nella biblioteca, e progetti per conoscere le attività e il suo funzionamento. La Biblioteca Mazzini è attenta a valorizzare il proprio patrimonio non solo con specifiche visite guidate anche in collaborazione con Enti e Associazioni culturali, ma anche con l’organizzazione di eventi in occasione di ricorrenze particolari, ad es. l’anniversario Sforza, Mazzini, Cozzani. Nel 2024 gli utenti frequentatori della Mazzini sono stati 9.081, in costante aumento rispetto al 2023, e la consistenza libraria è di 144.192.

Info Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”:

Corso Cavour, 251 – La Spezia

FB/IG: @biblioteca.mazzini