3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “INVECE CHE AI COMPLOTTI, DESTRA PENSI A SSN IN GINOCCHIO”

Roma, 3 feb. – “Negli ultimi anni il nostro Servizio sanitario nazionale ha subito una progressiva diminuzione delle risorse in rapporto al PIL, con il finanziamento destinato alla salute che è sceso dal 7,3% al 6,3% nel 2024 e che, secondo le proiezioni, continuerà a crollare fino al 5,9% nel 2026. Questo trend, che contrasta con i livelli di investimento di Paesi come Germania e Francia, è sintomatico di una politica che privilegia tagli e dirottamenti di fondi verso altri settori, lasciando il SSN vulnerabile e incapace di garantire un’assistenza efficace ai cittadini. Inoltre, la mancanza di assunzioni e di adeguate remunerazioni nel comparto sanità aggrava ulteriormente la crisi: mentre i fondi si riducono, il personale necessario per garantire servizi adeguati e tempestivi resta carente, compromettendo l’accesso alle cure per milioni di italiani. Pertanto, è inaccettabile che, in un periodo in cui la salute pubblica dovrebbe essere una priorità, il governo scelga di rinunciare a investimenti concreti e a una pianificazione strategica per il SSN. Tagliare i fondi e non assumere il personale necessario equivale a lasciare il sistema sanitario in balia della precarietà, facendo ricadere il peso sui cittadini che, di conseguenza, sono costretti a ricorrere a cure private spesso troppo onerose. Invece di pensare a questi dati, la destra continua a lanciarsi in attacchi spregiudicati e controproducenti di matrice squadrista, ultimo dei quali quello arrivato contro Fondazione GIMBE. Chiedo, pertanto, a chi guida il nostro Paese di lasciare stare i complotti, rivedere con urgenza le proprie priorità, investire seriamente in un SSN in ginocchio e adottare politiche che garantiscano una distribuzione equa delle risorse, in modo da contrastare le disuguaglianze regionali e assicurare a ogni cittadino il diritto alla Salute. Basta con questi attacchi, pensino a lavorare seriamente per il Paese”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle