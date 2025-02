(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 R.D.CONGO, ALOISIO (M5S): GOVERNO ATTIVI CORRIDOI UMANITARI

Roma, 3 feb – “In un momento di grave crisi umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, l’Intergruppo Parlamentare Italia-Congo esprime la sua profonda preoccupazione per la crisi umanitaria che si registra nello Stato africano. Come evidenziato da una nota stampa pubblicata nelle ultime ore dalla Conferenza Episcopale Italiana, le violenze, i massacri e gli sfollamenti di massa stanno caratterizzando in modo intensissimo Goma e le altre aree del Paese, dove migliaia di civili, inclusi bambini e donne, sono vittime di una crisi senza precedenti. In queste ore mi arrivano foto strazianti di civili inermi trucidati e mutilati dalla faida locale. È inaccettabile che queste atrocità avvengano senza un adeguato intervento da parte della comunità internazionale. Pertanto, chiediamo urgentemente al Governo Italiano di attivarsi per la creazione di corridoi umanitari, che consentano l’accesso sicuro e tempestivo ai presidi sanitari e ai generi alimentari per le popolazioni colpite. Analogamente, è fondamentale garantire che i farmaci e le risorse alimentari raggiungano chi ne ha più bisogno, per alleviare le sofferenze e salvaguardare la dignità umana. Inoltre, esortiamo le autorità italiane a mobilitare tutte le risorse disponibili nel perimetro delle proprie competenze, collaborando con le organizzazioni umanitarie e le Chiese locali, per affrontare questa emergenza e contribuire a una risoluzione pacifica del conflitto. È essenziale che l’Italia, in quanto membro della comunità internazionale, faccia sentire la propria voce e il proprio impegno per la pace e la stabilità nella regione. Come parlamentari, al netto di ogni colore politico, non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa crisi. È nostro dovere agire e fare la differenza per il popolo congolese, che merita un futuro di pace e prosperità”.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio, presidente dell’intergruppo parlamentare Italia-Congo.

