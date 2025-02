(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 LAVORO, DI GIROLAMO (M5S): GOVERNO APRA GLI OCCHI SU VERTENZA CALL CENTER

ROMA, 3 FEBBRAIO 2025 – “Anche a Sulmona, come in altre città italiane, oggi il Movimento 5 Stelle ha partecipato alla manifestazione indetta dalle forze sindacali per protestare contro la scelta di alcune aziende di applicare il contratto sottoscritto da Assocontact e Cisal disdicendo quello delle Telecomunicazioni. Un CCNL capestro che alimenta il dumping salariale, prevedendo un salario di 6,5 euro l’ora, e comprime i diritti dei lavoratori. Tale circostanza ci preoccupa fortemente, così come ci lascia basiti il silenzio tombale del Governo. È importantissimo che in questo momento l’esecutivo apra subito un tavolo di crisi. Non si può andare avanti così”. Lo afferma in una nota la senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo.

