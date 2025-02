Fwd: Comunicato Stampa Open Day Centro Sportivo Nello Saltutti

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Circolo e al Tennis Wheelchair

Sabato 8 febbraio 2025 | dalle 14:00 alle 17:30

La A.S.D. Circolo Tennis Olympia è lieta di invitare tutti a un evento speciale dedicato alla

presentazione della gestione del Circolo e all’inclusività con la promozione del tennis per tutti. Si

terrà un Open Day, con un focus sul Tennis Wheelchair, una disciplina che sta guadagnando sempre

più popolarità e che permette a persone con disabilità motorie di praticare uno sport dinamico e

coinvolgente.

Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere a esibizioni di giocatori di Tennis Wheelchair,

alla Scuola Tennis che frequenta il Circolo e a chiunque voglia provare la nostra disciplina. Saranno

presenti anche numerose autorità sportive (Il Presidente del Coni Umbria Generale Domenico

Ignozza e il Presidente della FITP Umbria il Dott. Roberto Carraresi) e ala Giunta Comunale di

Gualdo Tadino, che testimonieranno l’importanza dell’inclusione sociale attraverso lo sport.

Un’altra importante novità, che sarà presentata durante l’Open Day, riguarda la gestione del Circolo:

l’A.S.D. Circolo Tennis Olympia ha recentemente stipulato una convenzione per la gestione delle

strutture del Centro Sportivo “Nello Saltutti” per i prossimi 8 anni, garantendo così una continua

crescita e un’offerta sempre più qualificata per tutti gli appassionati di tennis.

L’Open Day rappresenta anche un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità relative ai

programmi sportivi e alle attività sociali del Circolo, e per conoscere le opportunità offerte ai suo

associati, dai corsi per bambini agli allenamenti per adulti e persone con disabilità.

Programma dell’evento:

14:00: Benvenuto e apertura del Circolo

14:30: Inizio Raduno di Tennis Wheelchair e Scuola Tennis Olympia