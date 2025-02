(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

3 febbraio 2025

Audizioni su figura autista soccorritore, professioni sanitarie e terapie digitali – Martedì e mercoledì diretta webtv

Martedì 4 febbraio, alle ore 13, la Commissione Affari sociali della Camera svolge l’audizione di Andrea Nicolini, direttore dell’Area Emergenza territoriale 118 dell’Azienda USL Toscana centro e della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) di Pistoia-Empoli, Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118, e Andrea Piccinini, responsabile nazionale del Coordinamento emergenza-urgenza 118 e vicepresidente CIMO, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore”.

Mercoledì 5, alle ore 14.40, audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Alle 15, nell’ambito dell’esame delle proposte recanti “Disposizioni in materia di terapie digitali”, audizioni di Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, e Achille Iachino, direttore della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico dello stesso Ministero; alle 15.20, Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS, alle 15.40, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

