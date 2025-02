(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 ANIMALI, M5S: BRAMBILLA SI DIMETTA DA PRESIDENTE INTERGRUPPO PARLAMENTARE

Roma, 3 feb. – “Come membri M5S dell’intergruppo parlamentare sul benessere animale, abbiamo chiesto a tutti gli altri colleghi che fanno parte dell’intergruppo di sollecitare un passo indietro sulla sua presidenza alla Brambilla e la nomina di un nuovo presidente. Alla luce di quanto emerso dall’inchiesta giornalistica, messa in onda ieri sera da Report, e proprio per evitare che a rimetterci siano gli animali, ci sembra altamente inopportuno che l’onorevole Brambilla continui a presiedere l’intergruppo, nato proprio per tutelare il benessere animale. Abbiamo chiesto la nomina di un nuovo presidente della maggioranza proprio perché il nostro focus è sul benessere animale. Qualora la Brambilla non ritenesse di dover fare un passo indietro e la nostra proposta non venisse accolta favorevolmente dagli altri membri, ci sentiremmo in imbarazzo a proseguire ogni collaborazione e dovremmo abbandonare l’intergruppo. Per noi il tema è serio e su questa anomalia non intendiamo soprassedere”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari del M5S membri dell’intergruppo parlamentare sul benessere animale Stefania Ascari, Dolores Bevilacqua, Dario Carotenuto, Sergio Costa, Susanna Cherchi, Alessandra Maiorino, Gisella Naturale.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle