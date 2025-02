(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

dom 02 febbraio 2025 SCUOLA, M5S: "GRAVE INTERFERENZA MILITIA CHIRSTI SU EDUCAZIONE AFFETTIVA A ROMA"

Roma, 2 feb. – “È estremamente grave l’intervento di Militia Christi sul progetto della Giunta romana di educazione affettiva nelle scuole. Soprattutto alla luce dei recenti, beceri episodi di violenza di stampo omotransfobico avvenuti nella capitale, è decisamente inaccettabile la pretesa di questa organizzazione di interferire con la linea politica ampiamente condivisa dell’amministrazione cittadina. Il Movimento 5 Stelle rivendica con forza l’importanza di questo genere di progetti, ai quali non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e apporto attivo, partecipando convintamente alla stesura della delibera che Militia Christi attacca in maniera vergognosa. Del resto, crediamo che sia assolutamente trasversale la volontà di arginare l’omolesbotransfobia e non vorremmo che l’intento dell’organizzazione in questione fosse quello di chiudere un occhio davanti a violenza e discriminazione. E a poco serve richiamarsi al matrimonio, che è un istituto civile e laico e non può essere confuso con un approccio confessionale che non può appartenere alle Istituzioni, motivo per cui noi sosteniamo con forza il matrimonio egalitario. Ci auguriamo che questi gravi tentativi di interferenza restino soltanto tali e che il nostro Paese continui il suo cammino verso il pieno riconoscimento di tutti i diritti”. Lo scrivono in una nota Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato, e i Consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle Emanuel Trombetta e Giulia Simonetti.

