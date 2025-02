(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 SANITÀ, FENU (M5S): “SOLIDARIETÀ A CARTABELLOTTA, FDI PENSI A DISASTRO SSN”

Roma, 2 feb. – “Per aver fatto sommessamente notare che a sei mesi di distanza dall’approvazione del decreto sulle liste d’attesa, uno solo dei sei decreti attuativi previsti è stato promulgato – mentre gli altri cinque evidentemente sono a loro volta in lista d’attesa –, il Presidente di Fondazione GIMBE è stato duramente attaccato da Fratelli d’Italia. Il partito della premier accusa Cartabellotta di mentire su un dato oggettivo: i cinque decreti attuativi non sono stati promulgati, c’è poco da mentire. GIMBE rappresenta l’unica voce indipendente e autorevole che lavora ogni giorno per gettare luce sul disastro in cui versa il nostro Servizio sanitario nazionale, su cui proprio chi è ora al governo sarebbe chiamato a impegnarsi, anziché gridare al complotto. A Nino Cartabellotta va tutta la mia solidarietà”. Lo scrive in una nota Emiliano Fenu, deputato del Movimento 5 Stelle.

