(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 MALTEMPO, MORFINO (M5S): “A SICILIA RISORSE CONTRO CAMBIAMENTO CLIMATICO, ALTRO CHE PONTE”

Roma, 2 feb. – “Leggo con apprensione le notizie provenienti dalla mia Sicilia, dove l’esondazione del torrente Zafferia ha duramente colpito il messinese. Desidero esprimere la mia solidarietà alla popolazione, che si trova a lottare con il fango, e il mio più sentito ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. Quello odierno è soltanto, purtroppo, l’ultimo di una lunga serie di episodi molto preoccupanti, visto che tra siccità e alluvioni il cambiamento climatico sta segnando in profondità un po’ tutta la regione. E in questo contesto, assistiamo all’immobilismo dei due governi, quello nazionale di Meloni e quello regionale di Schifani, che preferiscono gettare denaro pubblico, stanziando miliardi per il Ponte sullo Stretto. Il nostro territorio ha urgente necessità di interventi concreti e di essere messo in sicurezza. Servono investimenti seri, ma per stabilizzare le colline, per curare gli alvei e prevenire episodi come quello di oggi. Altro che Ponte”. Lo scrive in una nota Daniela Morfino, deputata siciliana del Movimento 5 Stelle.

