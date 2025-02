Con link foto e video – Questa mattina Montecitorio a Porte Aperte, banda della Marina e nuova mostra sulle donne scienziate nel Corridoio dei busti. Musicisti di Roma Tre in Aula

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 Questa mattina Montecitorio a Porte Aperte, banda della Marina e nuova mostra sulle donne scienziate nel Corridoio dei busti. Musicisti di Roma Tre in Aula

La banda Musicale della Marina Militare, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini, ha aperto stamattina l’edizione di febbraio di Montecitorio a porte aperte. Nel percorso di visita, oltre alle principali sale di rappresentanza, anche la mostra “Una vita da scienziata. I volti del progetto #100esperte”, allestita nel Corridoio dei Busti e inaugurata giovedì nel contesto delle iniziative per la Settimana nazionale delle discipline STEM.

In esposizione venti ritratti, e altrettante storie, di donne protagoniste delle scienze.

In Aula si è esibito un quartetto d’archi dell’orchestra dell’Università Roma Tre, diretta dal Maestro Valerio Vicari.

Link video: [ https://we.tl/t-SKGskN4pTx | https://we.tl/t-SKGskN4pTx ]