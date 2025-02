Allerta rischio idrogeologico e idraulico anche sul cagliaritano sino a domenica 2 febbraio – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

HA EMESSO UN AVVISO DI:

ALLERTA METEO

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLERTA ARANCIONE – (CRITICITÀ MODERATA)

DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 17:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO

ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:59 DI SABATO 01 FEBBRAIO

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO

RISCHIO IDRAULICO

ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)

DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO

SALVO ULTERIORE PROROGA

É FATTO DIVIETO (DURANTE LA FASE DI ALLERTA MODERATA)

PARCHEGGIARE NELLE VIE: BALILLA (DA PIAZZA ITALIA FINO A VIA

DANDOLO) E TRAVERSE; ITALIA; DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO; MARA;

DONORI;

SANTORRE

SANTAROSA;

CONFALONIERI;

AMPERE.

LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO ESSERE

SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA TERRAMAINI, IN VIA

PISANO.

SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E AD

ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:

– NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;

– NON USCIRE DI CASA;

ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO LUOGHI

PIÙ ELEVATI.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: