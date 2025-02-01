Allerta rischio idrogeologico e idraulico anche sul cagliaritano sino a domenica 2 febbraio – Comunicato stampa

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
HA EMESSO UN AVVISO DI:
ALLERTA METEO
RISCHIO IDROGEOLOGICO
ALLERTA ARANCIONE – (CRITICITÀ MODERATA)
DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 17:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO
ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:59 DI SABATO 01 FEBBRAIO
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO
RISCHIO IDRAULICO
ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)
DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 02 FEBBRAIO
SALVO ULTERIORE PROROGA
É FATTO DIVIETO (DURANTE LA FASE DI ALLERTA MODERATA)
PARCHEGGIARE NELLE VIE: BALILLA (DA PIAZZA ITALIA FINO A VIA
DANDOLO) E TRAVERSE; ITALIA; DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO; MARA;
DONORI;
SANTORRE
SANTAROSA;
CONFALONIERI;
AMPERE.
LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO ESSERE
SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA TERRAMAINI, IN VIA
PISANO.
SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E AD
ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:
– NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;
– NON USCIRE DI CASA;
ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO LUOGHI
PIÙ ELEVATI.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA