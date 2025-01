Rettifica Newsletter Febbraio 2025- Musei Nazionali di Lucca

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Newsletter dei Musei Nazionali di Lucca

Febbraio 2025

NUOVI ORARI DAL 1° FEBBRAIO 2025

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Giovedì: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Dal 1° al 28 febbraio: dal martedì al sabato ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Dal 1° marzo: sabato 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Apertura II piano: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 febbraio. Si consiglia conferma

telefonica prima della visita.

APERTURE FESTIVE

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Domenica 2 febbraio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Domenica al museo. INGRESSO

GRATUITO.

Domenica 16 febbraio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Domenica 2 febbraio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Domenica al museo. INGRESSO

GRATUITO.

Domenica 16 gennaio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

VISITE PER FAMIGLIE CON BAMBINI*

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 22 febbraio: 15.30-17.00, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni a

cura del personale dal titolo Eroi, Supereroi e Carnevale. Sei un Supereroe con i superpoteri, ma ti manca il

giusto abbigliamento? Al Museo Nazionale di Palazzo Mansi siamo pronti per trovare il giusto outfit per le tue

missioni! Tra miti vecchi e nuovi, realizzeremo la nostra maschera di Carnevale. Massimo 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Domenica 16 febbraio: 16.00-17.30, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni

a cura del personale, dal titolo Museo in maschera: un’idea di carnevale. Visiteremo alcune sale del museo a

caccia di animali, oggetti curiosi e creature fantastiche per scoprire insieme che cosa fanno nascosti tra le gambe

di un uomo vestito di rosso o in braccio a una donna in abiti eleganti. Troveremo poi il nesso con l’idea di

Carnevale che abbiamo in mente e le maschere che costruiremo.

Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

Vi ricordiamo inoltre che da novembre abbiamo attivato una nuova Offerta didattica per le scuole a cura del

personale interno dei musei. Potete consultarla e verificare le modalità di partecipazione direttamente sul sito dei

Musei nazionali di Lucca a questo link.

VISITE TEMATICHE*

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Sabato 15 febbraio: ore 16.00, visita tematica dal titolo La storia e le curiosità delle opere del Museo Nazionale di Villa

Guinigi, a cura dello staff. Prenotazione consigliata (max 25 persone).

Sabato 22 febbraio: ore 16.00, visita tematica dal titolo Dallo scavo al Museo. Visita ai reperti archeologici di Villa

Guinigi, a cura dello staff. Prenotazione consigliata (max 25 persone).

Ingresso con il biglietto del museo.

CONFERENZE

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Sabato 15 febbraio: ore 11.00, in occasione del quarto centenario della battaglia di Pavia (24 febbraio 1525)

conferenza dal titolo “1525. PAVIA: la battaglia che cambiò l’Europa. Da Van Orley a Crepax”, a cura di

Mario Scalini, storico dell’arte.

Presenterà Luisa Berretti, Direttrice Musei Nazionali di Lucca.

Museo Nazionale di Villa Guinigi, Sala conferenze.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 27 febbraio: ore 17.00, la presentazione del libro di Virginia Caramico “Le tecniche della pittura

medievale” (edito da Piccola Biblioteca Einaudi).

Interverranno:

Massimo Dadà, Dirigente delegato per i Musei Nazionali di Lucca;

Luisa Berretti, Direttrice Musei Nazionali di Lucca.

Presentazione libro:

Andrea De Marchi (professore ordinario di Storia dell’arte medievale, Università di Firenze);

Antonella Capitanio (già professore associato di Storia delle arti applicate e dell’oreficeria, Università di Pisa).

Sarà presente l’autore Virginia Caramico, storica dell’arte, Scuola IMT Alti Studi, Lucca.

Museo Nazionale di Villa Guinigi, Sala conferenze.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

APERTURE LABORATORI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Giovedì 13 febbraio: ore 15.00-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria

Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.

Giovedì 27 febbraio: ore 15.00-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria

Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.

COLLABORAZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Domenica 2 febbraio: ore 17.00, visita guidata al Museo Nazionale di Palazzo Mansi, organizzata da Arte e

Domenica 16 febbraio: ore 17.00, visita guidata al Museo Nazionale di Palazzo Mansi, organizzata

* La partecipazione alle visite è inclusa nel biglietto d’ingresso del museo. È gradita la prenotazione,