(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Domus de Janas, Rotelli (FdI): “Identità sarda riconosciuta nel mondo, Italia guida nella diplomazia culturale”

“Finalmente la Sardegna occupa il posto che merita nello scenario culturale internazionale: l’ingresso delle Domus de Janas nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco rappresenta una conquista eccezionale, frutto di un impegno collettivo che ha unito istituzioni, territori e comunità nel segno della tutela e della valorizzazione dell’identità. Questo risultato testimonia la capacità dell’Italia di custodire, promuovere e internazionalizzare le proprie radici storiche più profonde, e valorizza il lavoro serio, silenzioso e costante del ministero della Cultura e, in particolare, del titolare Alessandro Giuli, protagonista di una diplomazia culturale che ha saputo dare voce al nostro patrimonio in ambito internazionale. L’ingresso delle Domus nella lista Unesco conferma la centralità della cultura come strumento di coesione, crescita e prestigio internazionale, pienamente in linea con la visione del Governo Meloni, che ha scelto di investire nella cultura come leva strategica per lo sviluppo e per il futuro del Paese”.

Così, il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

Dario Caselli