NOVI MUSICA FESTIVAL CONCERTO DE 31 LUGLIO

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dopo il successo del concerto del 15 giugno nella suggestiva Chiesa delle Ghiare, come promesso, vi diamo un altro importante appuntamento.

Si tratta di un concerto in collaborazione con la Biblioteca Civica di Novi Ligure, inserito nella rassegna ESTATE NEL CHIOSTRO

L’Associazione Novi Musica e Cultura organizza nel Chiostro della Biblioteca il suo QUINTO concerto nell’ambito del NOVI MUSICA FESTIVAL 25.

GIOVEDI’ 31 LUGLIO

GLI ARTISTI

L’ENSEMBLE “Mitteleurope String Quartet”

Composto in tale occasione da quattro musicisti di livello nazionale

Constantin BeschieruVincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale “Francesco Geminiani”, Constantin è Primo Violino di Spalla dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste e docente di violino al Conservatorio di Alessandria.Dopo gli studi in Moldavia, continua la sua formazione a Venezia e a Houston, negli Stati Uniti.Per oltre un decennio ricopre il ruolo di violino di fila presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai. Collabora quale primo violino di Spalla con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Siciliana, FVG Orchestra

Giuseppe Barutti Comincia gli studi sotto la guida del M° Adriano Vendramelli, tra gli undici e i quattordici anni vince tre volte di seguito con menzione speciale i Concorsi di Vittorio Veneto e Biella. A sedici anni anni entra a far parte de I Solisti Veneti, dei quali è Primo violoncello, e a soli ventuno anni vince il posto di Primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia; successivamente si dedica alla musica da camera e collabora con i nomi più prestigiosi del panorama internazionale quali Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini. È stato Primo violoncello della Filarmonica della Scala di Milano, e nei Solisti Veneti ricopre un ruolo fondamentale per l’esecuzione dei concerti solistici per violoncello e orchestra. Lorin Maazel lo ha definito “uno dei più grandi talenti italiani”. Le sue registrazioni solistiche e cameristiche per diverse Case multinazionali non si contano.

Francesca LevoratoHa studiato presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia sotto la guida di M°. A.Vismara, F.Merlini e P.Gastaldello diplomandosi brillantemente. Ha frequentato durante gli anni di studio diversi corsi di perfezionamento.Collabora con il Teatro La Fenice di Venezia e con l’Orchestra della RAI di Milano.E’ intensa la sua attività cameristica facendo parte di importanti Ensemble.E 1° Viola de i Virtuosi dell’Ensemble di Venezia e Dell’Accademia Vivaldiana di Venezia con la quale svolge anche attività solistica.La sua esperienza artistica è stata arricchita dalla collaborazione con importanti musicisti nel panorama musicale quali: R .Rogoff, S. Milenkovich, B .Canino, P. De Maria, G.Sollima, D. Nordio.

Diana LupascuDiana Lupascu inizia i suoi studi musicali all’età di 6 anni presso il liceo musicale Porumbescu della capitale moldava. All’età di 10 anni vince il secondo premio al concorso internazionale E.Coca di Chisinau, successivamente si esibisce sia come solista sia in diverse formazioni cameristiche. Ha proseguito i suoi studi presso il conservatorio Marcello di Venezia dove nel 2005 risulta vincitrice in seguito alla selezione per giovani musicisti e si esibisce in qualità di solista con l’Orchestra del teatro La Fenice. Si laurea nel biennio di specializzazione in Violino di II livello e consegue la Laurea con il massimo dei voti e menzione in Musica da camera al Conservatorio di Venezia.

IL PROGRAMMA

1. A. Vivaldi Concerto per archi in La Maggiore F XI. N.4

2. W.A. Mozart Divertimento in Fa maggiore n 3

3. W.A. Mozart Quartetto n.1 KV 285

‐—————————–

1. J. Strauss “Sul Bel Danubio Blu”

2. P. Mascagni Intermezzo da Cavaleria Rusticana

*3. J. Brahms Danza Ungherese 5

*4. J.Offenbach “Barcarolle”

5. C. Velázquez “Bésame Mucho”

6. E. Morricone Playing Love

7. V. Monti “Czardas”

L’INGRESSO E’ GRATUITO CON PRENOTAZIONE DEL POSTO

da richiedere

RICORDIAMO CHE IL NOVI MUSICA FESTIVAL GODE PER PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI SPAGNA, DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E DEL COMUNE DI NOVI LIGURE

SOSTENGONO ECONOMICAMENTE IL FESTIVAL

LA REGIONE PIEMONTE

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

IL COMUNE DI NOVI LIGURE

IL COMUNE DI BOSCO MARENGO

IL COMUNE DI POZZOLO F.RO

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

LA FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI NOVARA

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

E NUMEROSE AZIENDE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE I FRIENDS DELL’ASSOCIAZIONE HANNO LA PRELAZIONE SUL POSTO

PER FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DIVENTARE FRIENDS OCCORRE RICHIEDERE IL MODULO A: