(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 DAZI, RICCIARDI (M5S): MELONI CI HA FATTO TRATTARE DA STUPID

Giorgia Meloni non ci ha “solo” reso schiavi delle lobby militari degli Stati Uniti, ma ci ha anche fatto trattare da stupidi. Spenderemo decine di miliardi per acquistare armamenti americani, accettando senza fiatare forniture imposte e prezzi esorbitanti, così come di pagare cinque volte il prezzo del gas che avevamo pagato fino ad ora. In cambio, Trump ci impone dazi del 30% sulle nostre esportazioni, colpendo il cuore del made in Italy. Una Presidente del Consiglio degna del nostro Paese avrebbe contattato prima sui dazi e poi avrebbe ragionato sul resto. Invece lei no. Trump non si può contraddire: mai. Ed eccolo quindi il risultato della diplomazia di “io sono Giorgia”.

Così sui social Ricciardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

