CS – MARINA DI GINOSA (TA) COMITATO DI FRAZIONE, NOTA STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Vogliamo che il Comitato di Frazione di Marina di Ginosa funzioni, che il

numero dei membri cresca e che vi sia una sempre maggiore partecipazione’’.

E’ ciò che ha ribadito ieri l’Amministrazione Comunale durante un incontro

con alcuni membri del Comitato. Presenti il Sindaco Vito Parisi, il

Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Acquasanta, assessori,

consiglieri e il Presidente dimissionario del Comitato Giulia Piccolo.

“Questo è il nostro obiettivo e la nostra posizione.

Abbiamo garantito la massima disponibilità a discutere del regolamento

vigente e di eventuali emendamenti, in modo da aggiornarlo, e ad entrare

nel merito delle questioni in un tavolo di confronto.

Allo stesso modo, è necessario cambiare le modalità di dialogo tra

Amministrazione e Comitato, che vada oltre le PEC e le formalità.

In maniera concreta e all’insegna dello scambio e del rispetto reciproco.

Il Comitato è uno strumento per accorciare le distanze tra

l’Amministrazione e i cittadini. Non il contrario.

L’auspicio è che il comitato NON venga più strumentalizzato politicamente

da parte delle stesse persone che, in passato, hanno deciso di cancellare

questo strumento di partecipazione. E, subdolamente, stanno cercando di far

passare un messaggio sbagliato, ovvero che l’Amministrazione è contro il

Comitato.

Al contrario loro, noi abbiamo reintrodotto il Comitato di Frazione.

Ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora.

Ecco perchè, e lo ripetiamo, siamo disposti a discutere di ciò che è

necessario fare e a modificarne il regolamento in base alle nuove esigenze.

Questa è la nostra posizione.

Basta speculazioni.

Facciamo funzionare il Comitato di Frazione’’.