Addio a Bruno, cane eroe ucciso da un wurstel con chiodi: la Guardia Nazionale Ambientale chiede giustizia

che ha portato alla morte di Bruno, cane da soccorso di razza

Bloodhound, unico in Italia per addestramento e capacità operative.

Secondo quanto riportato da comunicati stampa .

Bruno è stato ucciso a Taranto dopo aver ingerito un wurstel imbottito

di chiodi, lanciato all’interno della struttura dove viveva e operava.

A trovarlo, la mattina di venerdì 4 luglio, è stato il suo conduttore e

compagno di missioni, Arcangelo Caressa, direttore tecnico nazionale del

settore cinofilia dell’Endas. Bruno non era un cane qualunque. Aveva

salvato nove persone disperse, ricevuto riconoscimenti istituzionali e

l’ammirazione della presidente

del Consiglio, che lo aveva incontrato e premiato per il suo coraggio.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo nella squadra

cinofila, ma in tutta la comunità.

La Guardia Nazionale Ambientale, tramite il dirigente generale del

settore Fondamentale Niccolò Francesconi, esprime profonda amarezza per

l’ accaduto e ribadisce l’urgenza di interventi legislativi severi

contro chi mette in pericolo la vita degli animali e, indirettamente,

anche quella dei cittadini e dei bambini.

Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Da anni, come Guardia

Nazionale Ambientale, denunciamo la diffusione di esche avvelenate o

modificate – come wurstel con chiodi o vetri – disseminate in

parchi, giardini e aree pubbliche. Questi atti non solo causano la morte

atroce di animali innocenti, ma rappresentano un grave pericolo per i

bambini e per chiunque frequenti quegli spazi.

Chi compie simili gesti è un pericolo sociale. È necessario che il

legislatore intervenga con norme più severe, che prevedano pene certe e

dissuasive per chi utilizza bocconi avvelenati o trappole letali.

La morte di Bruno deve diventare un simbolo di cambiamento, un punto di

svolta per una società che non può più tollerare simili barbarie. La sua

dedizione, il suo coraggio e il suo sacrificio non devono essere

dimenticati, ma trasformati in azione concreta per proteggere chi non ha

voce.

