Albano (FdI), “BEKO congela esuberi e rivede piano industriale grazie all’impegno del Governo e della Regione Marche”

all’impegno del Governo e della Regione Marche”*

Roma, 30 gennaio 2024 – “Grazie all’impegno e alla determinazione del

Governo e del Presidente della Regione Marche Acquaroli, l’azienda ha

accettato di ridiscutere il piano industriale, congelando nel frattempo le

procedure di esubero”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario al

Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato di Fratelli d’Italia,

Lucia Albano, al termine del tavolo di confronto odierno al Mimit.

“La disponibilità di BEKO a un confronto costruttivo, senza la minaccia di

chiusura e licenziamenti che preoccupavano gli stabilimenti marchigiani di

Comunanza e Fabriano, e gli altri siti italiani, è un fondamentale passo

avanti nelle trattative “, dichiara Albano. “Mentre in altri Paesi BEKO ha

chiuso gli insediamenti produttivi, il Governo italiano ha avuto la forza

di istituire un tavolo di confronto permanente per garantire un dialogo

costante tra le parti e tutelare così i lavoratori”.

“Un ruolo cruciale in questa vicenda è stato svolto dal Ministro Adolfo

Urso, il quale ha richiesto un nuovo piano industriale con investimenti per

almeno 300 milioni di euro. Inoltre, partirà a breve l’erogazione del bonus

elettrodomestici, varato con la legge di bilancio 2025 per 50 milioni, e

ulteriore impulso sarà dato a livello europeo, con la richiesta di

riconoscere il settore degli elettrodomestici come comparto a rischio

delocalizzazione. Continueremo a lavorare senza sosta per garantire

risposte ai lavoratori e ai territori interessati”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*