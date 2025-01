(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 “Ferrovia Sassari-Alghero: quale futuro? Una nuova visione dei trasporti per connettere il nordovest sardo”, è il tema dell’incontro-dibattito, aperto a tutti, che si terrà giovedì 6 febbraio, alle

ore 18, nella sala conferenze al secondo piano del Quarter, ad Alghero, organizzato

dall’associazione culturale “Maestrale”.

Partendo dall’analisi dei progetti in corso e dagli ingenti finanziamenti PNRR per la realizzazione

del collegamento ferroviario Alghero centro – Alghero aeroporto – Sassari, si può ancora proporre

una importante rimodulazione per rendere l’investimento più aderente alle esigenze del territorio e

alla nascente Città Metropolitana, nell’ambito del sistema policentrico del Nord Sardegna? Come

rendere l’infrastruttura maggiormente attrattiva e come inserirla nel sistema affinché operi in

sinergia con il resto del trasporto pubblico?

Sono le domande fondamentali alle quali si vuole rispondere concretamente, dopo aver ascoltato

tutti gli attori sociali e istituzionali, con la convinzione che occorra una regia in cui l’ente locale

abbia voce in capitolo, in particolare nella cura dei sistemi urbani complessi città-aree rurali.

L’incontro sarà coordinato da Gabriella Esposito, vicepresidente dell’Associazione Maestrale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Raimondo Cacciotto e del Presidente del Consiglio

Comunale Mimmo Pirisi, l’introduzione è affidata a Mario Bruno, socio fondatore

dell’associazione Maestrale.

Interverranno – tra i relatori – Enrico Fedeli, giovane studioso del Politecnico di Torino, che cura in

particolare l’analisi delle politiche di mobilità e lo studio dei processi di progettazione e

implementazione del trasporto pubblico, ed è, fra l’altro, co-redattore di “Pendolaria”, il report

nazionale sul trasporto pubblico italiano; Alessio Sanna che lavora nel settore dell’ingegneria

delle telecomunicazioni ed ha ricoperto l’incarico di coordinatore alla mobilità nella Circoscrizione 1

di Torino; Roberto Corbia, assessore comunale all’urbanistica, mobilità sostenibile e trasporto

pubblico locale ad Alghero, coordinatore dell’area innovazione nelle trasformazioni dello spazio

urbano di Bologna, laurea specialistica in pianificazione e progettazione della città e del territorio

all’Università di Firenze con tesi di laurea su “Trasporto pubblico e qualità urbana: un progetto per

Alghero”; Rosario Musmeci, coordinatore del Comitato Metrotramvia di Sassari, già assessore

del lavoro e dell’istruzione nella Provincia di Sassari.

Dopo le relazioni ci sarà il dibattito aperto a tutti, con interventi, fra gli altri, di Giorgio Querzoli,

Presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna e di diversi rappresentanti di comitati

e organizzazioni di cittadini.

L’iniziativa è inserita fra gli incontri propedeutici della scuola di formazione all’impegno sociale e

politico “Progetto Città”, su temi fondamentali per il territorio.