[acspro] [CRUmbria-News] Aula: “Sostegno alle forze di pubblica sicurezza”

(Acs) Perugia, 28 gennaio 2025 – L’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato

con voto unanime dell’Aula una mozione concernente il ‘Sostegno alle

forze di pubblica sicurezza” presentata dal gruppo di FdI (prima firmataria

Eleonora Pace) poi emendata sia in alcuni passaggi nelle premesse che nel

dispositivo, su proposta dei gruppi della maggioranza tramite il capogruppo

di Avs, Fabrizio Ricci.

Con questo atto viene impegnata la Giunta regionale: “A condannare

fermamente gli episodi di violenza e ogni altra azione lesiva nei confronti

delle forze di pubblica sicurezza, promuovendo iniziative di

sensibilizzazione volte a rafforzare il rispetto nei loro confronti e a

diffondere una cultura di legalità e civiltà; a promuovere ogni iniziativa

volta a migliorare le condizioni operative e di lavoro delle forze di

pubblica sicurezza chiedendo di proseguire nel lavoro di potenziamento degli

organici”.

A margine del dibattito e prima del voto, la presidente della Giunta

regionale, Stefania Proietti ha espresso la sua soddisfazione per il voto

unanime sull’atto condiviso: “L’intento di manifestare la solidarietà

alle forze dell’ordine e di polizia è un sentimento comune. Oggi, in

quest’Aula – ha detto -, abbiamo raggiunto un risultato pregevole perché

la sicurezza è un tema di tutti e da tutti sentito in ogni sfaccettatura. La

richiesta del potenziamento degli organici da concretezza ad una mozione

condivisa. Grazie anche a nome della Giunta per questo risultato positivo e

unitario ”.

Il documento originario del gruppo di Fratelli d’Italia è stato illustrato

dal primo firmatario Eleonora Pace la quale ha detto che “la pubblica

sicurezza dei cittadini è un diritto, così come sancito dall’ordinamento

giuridico italiano. Le forze di pubblica sicurezza svolgono un ruolo

essenziale nella tutela della legalità, dell’ordine pubblico e della

sicurezza dei cittadini ma subiscono aggressioni quotidiane

nell’assolvimento del proprio dovere, come nel caso degli insulti rivolti

dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano. E mettono a rischio la propria

vita per difendere la sicurezza dei cittadini, come recentemente accaduto a

Rimini. Tali atti violenti rappresentano un grave attacco alle istituzioni

democratiche e alla convivenza civile, costituendo un fenomeno che non solo

mina l’autorità dello Stato, ma rischia di alimentare un clima di

insicurezza sociale. Molti recenti provvedimenti legislativi vanno nella

direzione di rafforzare le tutele per le donne e gli uomini in divisa che

garantiscono la sicurezza delle nostre città ed è dovere delle istituzioni

pubbliche promuovere e garantire il rispetto per il lavoro delle forze di

pubblica sicurezza e condannare fermamente qualsiasi forma di violenza o

delegittimazione nei loro confronti. Auspico voto unanime e favorevole”.

Da qui ha preso il via un partecipato dibattito, aperto dal capogruppo di

Avs, Fabrizio Ricci che, parlando a nome della maggioranza consiliare ha

giudicato la mozione “irricevibile perché palesemente strumentale. Viene

chiesto alla Giunta regionale di essere solidale con le forze di pubblica

sicurezza e di condannare episodi di violenza verso di loro, fatto ovvio e

scontato, ma si omette totalmente un’analisi di contesto rispetto alla

complessità del tema della sicurezza pubblica e alle grandi difficoltà che

le operatrici e gli operatori di pubblica sicurezza incontrano per mancanza

di mezzi, per carenze di organici, ma anche in conseguenza di un’idea di

sicurezza totalmente schiacciata sull’ordine pubblico e sulla sua gestione,

un’idea di per sé fallimentare. Nella mozione ci sono passaggi che

reputiamo gravi come quando si fa riferimento ad insulti rivolti da gruppi di

stranieri, a capodanno, a Milano, nel quale risalta la parola stranieri, come

se la provenienza geografica di chi insulta la polizia avesse una qualche

valenza, che sia un’attenuante o un’aggravante. Dal documento in

discussione traspare una retorica e un’impostazione culturale per noi

inaccettabile. Per questo abbiamo predisposto come maggioranza un emendamento

che sostituisce le premesse ed il dispositivo dell’atto e propone una

diversa idea concreta di come si promuove il rispetto ed il sostegno per ogni

articolazione dello Stato ed in particolare per le forze di pubblica

sicurezza. Nel nostro documento viene specificato che è dovere delle

istituzioni della Repubblica promuovere e garantire il rispetto per tutte le

articolazioni dello Stato e per le lavoratrici e i lavoratori che vi operano

in particolare quando oggetto di aggressioni ed attacchi, condannando

fermamente qualsiasi forma di violenza o delegittimazione nei loro

confronti”.

Maria Grazia Proietti (Pd): “Pieno sostegno a quanto sottolineato da Ricci

e al nostro emendamento. Siamo grati alle forze dell’ordine per il loro

decisivo contributo alla sicurezza che va garantita soprattutto con azioni di

prevenzione e con specifici investimenti. Importante è agire con un

approccio integrato. È necessaria una solidarietà concreta ed efficace nei

confronti delle forze di pubblica sicurezza”.

Donatella Tesei (Lega-portavoce opposizione): “Più che un emendamento, la

maggioranza ha presentato un documento sostitutivo. Con la mozione illustrata

da Pace si esprime soltanto il sostegno alle forze dell’ordine, a tutti

coloro che garantiscono la sicurezza dei cittadini. È assolutamente

necessario il potenziamento degli organici e l’attività di prevenzione, ma

dalle parole bisogna passare ai fatti ed il Governo centrale sta agendo in

questa direzione. Il numero degli organici sta crescendo. Oggi dobbiamo

semplicemente votare un atto a sostegno delle forze dell’ordine e al lavoro

che svolgono quotidianamente per tutti i cittadini”.

Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Umbria civica): “Il tema è semplice,

riguarda il sostegno alle forze dell’ordine che ogni giorno si impegnano a

difesa delle nostre città, senza ambiguità ed incertezze. Ci sono

responsabilità individuali di cui tenere conto e che portano ad atti di

illegalità. Al Comune di Perugia l’attuale Sindaco non ha rinnovato la

delega alla sicurezza, il nucleo di polizia urbana a Fontivegge, a livello di

competenze, è stato indebolito e non viene più considerato da multare

l’accattonaggio molesto. La cosa principale è sostenere l’azione di

contrasto alla criminalità che mina la sicurezza della comunità. Le classi

sociali più in difficoltà, rispetto a certi rischi, sono proprio quelle

più deboli. Le forze dell’ordine vanno sempre sostenute senza

incertezze”.

Andrea Romizi (FI): “Crea dispiacere vedere una divisione su un tema come

questo dove invece è necessario incontrarsi. La destra non è uguale a

repressione, e questo lo abbiamo dimostrato anche nelle nostre città. Come

Sindaco di Perugia ho firmato ordinanze oggi purtroppo cancellate. Il

quartiere di Fontivegge presenta ad esempio dinamiche non comuni. Sono state

installate 80 nuove telecamere, ma valutammo anche di offrire una visione

dell’area caratterizzandola, intercettando risorse per oltre 30 milioni di

euro che lì si stanno investendo. È stata restituita nuova vita ad un

luogo, in precedenza, detrattore ambientale. I cittadini devono recuperare

spazi di protagonismo. Mi appello ai colleghi della maggioranza affinché

rivedano la loro posizione. Oggi si chiede soltanto vicinanza alle forze

dell’ordine e attaccamento ai valori di legalità, poi ci saranno altre

sedi per approfondire questioni comunque urgenti da affrontare”.

Luca Simonetti (capogruppo M5S): “È ovvia la solidarietà alle forze

dell’ordine, ma non siamo d’accordo sulla sottolineatura di episodi che

riguardano solo gli stranieri. Se avessimo voluto giocare al vostro gioco

avremmo predisposto un atto con riferimento a scontri procurati da ambienti

di destra o addirittura propri di qualche sindaco. Se vogliamo realmente

rispondere ai problemi delle forze dell’ordine vanno approfondite

situazioni e criticità. Ampia disponibilità a riconoscere il loro operato,

ma con serietà”.

Cristian Betti (capogruppo Pd): “Quello della solidarietà alle forze

dell’ordine non può essere un tema divisivo. Nelle premesse del documento

presentato non può esserci unità di intenti, cosa invece diversa nel

dispositivo finale di appoggio alle forze dell’ordine, dove non ci sono

differenze. Un segnale importante sarebbe approfondire la discussione nella

commissione consiliare competente anche attraverso audizioni dei massimi

rappresentanti delle forze dell’ordine e di ogni altro interlocutore

protagonista della materia. Dobbiamo capire le migliori azioni da mettere in

campo per appoggiare ed andare incontro al loro grande lavoro, in ogni

articolazione”.

Stefano Lisci (Pd): “La sicurezza è un argomento importante e delicato da

affrontare nelle giuste maniere. Ho apprezzato il lavoro fatto dal sindaco di

Perugia Romizi. Al di là degli atti bisogna rendere i provvedimenti

fattibili. Importante affrontare in Commissione il tema della sicurezza

affrontando concretamente le reali necessità delle forze dell’ordine,

senza dimenticare mai anche la situazione delle carceri”.

A questo punto del dibattito, Eleonora Pace, prima firmataria della mozione

di FdI si è detta disponibile nel togliere, nelle premesse dell’atto la

parte riguardante “gli insulti rivolti (alle forze dell’ordine) dai

gruppi di stranieri a Capodanno a Milano’, proposta che Fabrizio Ricci e la

maggioranza hanno accolto positivamente e dopo aver concordato un dispositivo

condiviso, lo stesso Ricci ha annunciato un voto favorevole sull’atto.

Il dibattito si è concluso con l’intervento della presidente della Giunta

regionale, Stefania Proietti: “Esprimo soddisfazione per la decisione

raggiunta poiché l’intento era comune, quello di manifestare la

solidarietà alle forze dell’ordine e di polizia. Bene ricordare il tema

delle carceri dove lavorano anche lì forze di polizia e dove la carenza di

organico è emersa anche qualche giorno fa da parte del Direttore del carcere

di Terni e dai magistrati di sorveglianza. Concorre la nostra richiesta al

Governo di rafforzare gli organici a quella che arriva dai Prefetti e

Questori. Come ha già sottolineato il capogruppo Betti è importante portare

in Commissione il nostro dispositivo utile anche per queste richieste che

spesso vengono da prefetture e questure. Chi come me ha avuto un ruolo da

Sindaco sa che il nostro ruolo è determinante ed occorre raffrontarsi con i

Prefetti per richieste mirate e fattibili”. AS

