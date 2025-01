Trump valuta un “laboratorio nazionale” per l’intelligenza artificiale sul modello del Progetto Manhattan – Ratcliffe (CIA)

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

L’amministrazione Trump sta considerando la creazione di un laboratorio nazionale dedicato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA), ispirandosi al Progetto Manhattan, il programma che durante la Seconda guerra mondiale ha portato alla realizzazione delle prime armi nucleari. L’iniziativa è stata delineata dal direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha sottolineato l’importanza di sfruttare le tecnologie emergenti per mantenere la leadership globale degli Stati Uniti.

Un laboratorio nazionale per l’IA

“Quando si parla di intelligenza artificiale, voglio esplorare la possibilità di istituire un laboratorio nazionale per sviluppare e sfruttare questa tecnologia emergente, assicurandoci che l’America rimane leader mondiale,” ha dichiarato Ratcliffe. Il laboratorio si rientrerebbe in una strategia più ampia delineata dal presidente Donald Trump, che include il “Progetto Stargate”, un’iniziativa quadriennale da 500 miliardi di dollari per promuovere infrastrutture e innovazione nell’intelligenza artificiale.

Ratcliffe ha sottolineato che il progetto potrebbe includere partnership pubblico-private simili a quelle del Progetto Manhattan, collaborazioni che hanno permesso agli Stati Uniti di vincere la Seconda guerra mondiale. “Dobbiamo pensare a come sfruttare queste collaborazioni per proteggere i nostri interessi nazionali, specialmente considerando come i nostri avversari utilizzano la tecnologia per minacce informatiche e strategie geopolitiche,” ha aggiunto.

Il ruolo strategico dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale rappresenta sia un’enorme opportunità che una potenziale minaccia, secondo Ratcliffe. Da un lato, può essere sfruttata per migliorare la raccolta di informazioni, identificare minacce e comprendere tendenze globali più rapidamente. Dall’altro, i rivali degli Stati Uniti, come Cina e Russia, stanno investendo pesantemente nell’IA per ottenere un vantaggio strategico.

Ratcliffe ha evidenziato l’importanza delle collaborazioni con leader tecnologici come Elon Musk, che con SpaceX ha dimostrato l’ingegno americano. “Solo un Paese al mondo può parcheggiare in parallelo un razzo di 200 piedi, e quel Paese sono gli Stati Uniti, grazie a una partnership con innovatori come Musk,” ha detto.

Il Progetto Stargate: Un investimento senza precedenti

In parallelo, Trump ha annunciato il Progetto Stargate, un’iniziativa infrastrutturale senza precedenti che prevede un investimento di mezzo trilione di dollari nell’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato fatto alla Casa Bianca alla presenza di tre importanti leader tecnologici: Larry Ellison (Oracle), Masayoshi Son (SoftBank) e Sam Altman (OpenAI).

Il Progetto Stargate creerà oltre 100.000 posti di lavoro e si concentrerà sulla costruzione di data center avanzati, il primo dei quali è già in costruzione in Texas. Le strutture saranno fondamentali per sviluppare applicazioni innovative, come le cartelle cliniche elettroniche potenziate dall’IA, che promettono di rivoluzionare l’assistenza sanitaria.

“Questo investimento è una clamorosa dichiarazione di fiducia nel potenziale dell’America”, ha dichiarato Trump, sottolineando che il progetto rappresenta il più grande investimento nella storia dell’IA.

Verso la superintelligenza artificiale

Masayoshi Son ha definito l’iniziativa “l’inizio dell’età dell’oro americana”, evidenziando che il progetto mira non solo a sviluppare l’intelligenza artificiale generale (AGI), ma anche la superintelligenza artificiale. “La superintelligenza risolverà problemi che l’umanità non avrebbe mai pensato di poter affrontare”, ha affermato.

Ellison, invece, ha descritto come l’IA possa accelerare la diagnosi e il trattamento del cancro. Secondo il dirigente di Oracle, è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per progettare vaccini personalizzati contro il cancro in soli due giorni, rivoluzionando la medicina personalizzata.

Un futuro guidato dall’innovazione

Con il Progetto Stargate e la proposta di un laboratorio nazionale per l’IA, l’amministrazione Trump punta a posizionare gli Stati Uniti come leader indiscusso nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Mentre i rivali avanzano, gli investimenti americani cercano di combinare ingegno privato e risorse pubbliche per mantenere il Paese al vertice della tecnologia e della sicurezza globale.