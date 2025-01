IL COMUNE COMUNICA – collegamento tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta: consegnata progettazione esecutiva e lavori primo e secondo stralcio

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

lun 27 gennaio 2025 COLLEGAMENTO TRA PANE E POMODORO E TORRE QUETTA

CONSEGNATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

LAVORI PRIMO E SECONDO STRALCIO

Sono state pubblicate in albo pretorio le determine di impegno di spesa relative al primo e al secondo contratto attuativo per la consegna della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento di riqualificazione e completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, della viabilità e aree attigue di corso Trieste e via Giovanni di Cagno.

Dall’avvio dei lavori, le imprese avranno 600 giorni di tempo per concludere le opere relative al primo stralcio del progetto, che raggruppa gli interventi sul litorale, e 540 giorni per completare il cantiere previsto dal secondo stralcio, in cui si concentrano invece le lavorazioni lato terra sulla viabilità esterna.

“Procediamo spediti con gli ultimi passaggi tecnici per affidare la progettazione esecutiva, per cui ci vorranno 30 giorni, con l’obiettivo di partire con i lavori subito dopo Pasqua – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi -. Gli interventi nel complesso, divisi per stralci, dureranno meno di un paio d’anni. Cercheremo, come stiamo facendo per tutti i cantieri, di condividere con i cittadini le varie fasi del cronoprogramma, passo dopo passo, così da limitare al minimo i disagi. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai frequentatori delle due spiagge cittadine, ma anche dai tanti sportivi che quotidianamente percorrono quel tratto di litorale, che diventerà ancora più vivibile e vissuto tutto l’anno, in continuità con la grande rivoluzione urbana che cambierà il volto di tutta Costa Sud”.

IL PROGETTO

Gli interventi sono stati divisi in due stralci funzionali:

STRALCIO 1 – Tratto costiero tra la spiaggia di Pane e Pomodoro e quella di Torre Quetta.

Il progetto prevede il completamento delle infrastrutture di collegamento pedonali e ciclabili tra le due spiagge e il potenziamento della dotazione di aree attrezzate per il relax, la sosta, lo sport e la balneazione, integrato con la sistemazione a verde attrezzato delle aree libere. L’intervento prevede la realizzazione di circa 2.840 metri quadri destinati alla mobilità ciclabile, 5.000 alla mobilità pedonale e alle aree di sosta, 4.560 riservati a zone solarium lungo l’arenile, 1.600 dedicati a zone ludico/sportive, 6500 destinati a sistemazioni a verde attrezzato e 11.500 a spiaggia libera. Tra le tante opere, saranno realizzati un campo da beach soccer e 4 campi da beach tennis/volley in sabbia, playground in sabbia con aree giochi per bambini con disabilità con pavimentazione antitrauma, piazzole per lo sport pavimentate in sabbia e complete di idonee attrezzature per esercizi a corpo libero, un nuovo percorso ciclo/pedonale, piazzole solarium, pontili per l’accesso al mare e camminamenti con pavimentazione galleggiante, area cani, zona destinata alle associazioni sportive (tipo surf o kitesurf) con pavimentazione drenante, aree per moduli prefabbricati con funzione di servizi igienici completi di docce esterne. A ridosso della Lama Valenzano, il progetto prevede una sistemazione tale per cui il fratino non corra alcun rischio e possa continuare a ritenere l’area sicura per la deposizione delle sue uova.

STRALCIO 2 – Tratto costiero e viabilità su corso Trieste, via Giovanni di Cagno Abbrescia e Torre Quetta.