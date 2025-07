Sidra: disservizio idrico temporaneo per guasto elettrico a Catania Centro

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Nella giornata di oggi – lunedì 14 luglio 2025 – per un guasto elettrico presso gli impianti di produzione, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione o totale mancanza d’acqua per le utenze ricadenti nella parte centrale del Comune di Catania. Sono già in corso gli interventi tecnici, il ripristino dei normali valori di esercizio è previsto in tarda serata.

Le vie interessate dal disservizio temporaneo saranno: Viale Marco Polo, Viale Vittorio Veneto (parte alta), Via Vincenzo Giuffrida, Via Sabato Martelli Castaldi, Via Ammiraglio Caracciolo, Viale Medaglie D’Oro.

Sidra S.p.A. assicura che sarà impiegato ogni mezzo per ridurre al minimo i tempi di intervento e ripristinare quanto prima la regolare erogazione del servizio.