(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Piano Mattei, domani il sottosegretario al MASE Barbaro in Tanzania per l’Africa Head of State of Energy Summit

Inizia domani, 27 gennaio, a Dar es Salaam, in Tanzania, l’Africa Head of State Energy Summit, il vertice all’interno del quale sarà discusso il programma “Mission 300 Africa Energy Summit”, lanciato nell’aprile 2024 dal Gruppo della Banca Africana di Sviluppo e dal Gruppo della Banca Mondiale con l’obiettivo di fornire accesso all’elettricità a 300 milioni di persone nell’Africa Sub-sahariana entro il 2030.

L’iniziativa prevede un aumento degli investimenti nelle infrastrutture e riforme politiche globali lungo l’intera catena di fornitura elettrica, al fine di trasformare vite e migliorare le condizioni di vita e di comunità in tutto il continente.

Al Summit, il Governo italiano sarà rappresentato dal Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro. L’adesione dell’Italia all’iniziativa rientra nell’ambito nell’impegno a 360 gradi che il Governo presieduto da Giorgia Meloni sta portando avanti per costruire un nuovo modello di cooperazione e sviluppo con il Continente africano. La Tanzania è stata, inoltre, indicata tra le nuove Nazioni di attuazione del Piano Mattei per l’Africa.

Ufficio Stampa e Comunicazione

00147 – Roma