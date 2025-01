Uispress n. 3 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 24 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Che futuro immagina l’Uisp? Le risposte che arrivano dai Congressi territoriali. Parla Tiziano Pesce

Che futuro immagina l’Uisp? La domanda è gigantesca ma allo stesso precisa, per uno dei più grandi e ramificati corpi sociali nel nostro Paese e in Europa, l’Uisp appunto, con* oltre un milione di soci e 12.500 società sportive e asd affiliate*. Una presenza capillare, tante voci dal territorio e tante idee da tradursi in pratica. L’Uisp ha chiamato a raccolta tutti i suoi iscritti, praticanti e dirigenti sportivi, in una sorta di consultazione collettiva in vista del *Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Roma (Tivoli), dal 14 al 16 marzo*.

“E’ evidente una sempre maggiore consapevolezza della forza dello sport sociale e per tutti – afferma *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – della sua capacità nel saper costruire legami sociali, benessere, inclusione, educazione, partecipazione. Nei loro interventi i dirigenti dei Comitati Uisp, delle asd e società sportive affiliate, hanno dato espressione a questa* matura consapevolezza* e hanno immaginato *una società che può essere migliorara partendo dallo sport”*

[1] Manca un mese alle date centrali di Giocagin 2025: “Puoi chiamarmi sognatrice”, il video Uisp per la pace

“You may say I’m a dreamer, puoi chiamarmi sognatore”. Queste celebri parole tratte dalla canzone /Imagine/ di John Lennon sono state la fonte d’ispirazione per lo *spot promozionale di Giocagin 2025*, un evento che unisce sport, gioco e riflessione sul tema della pace.

*GUARDA LO SPOT DI GIOCAGIN 2025 [2]

*Il video inizia con un’immagine in bianco e nero: il volto di una giovane ragazza che ascolta parole di guerra trasmesse da un telegiornale. È un richiamo potente alla realtà dei nostri giorni, dove decine di conflitti continuano a devastare il mondo. *La protagonista, sopraffatta dalle notizie, chiude gli occhi e comincia a sognare*. Quando si risveglia, il sogno si fonde con la realtà, portando un messaggio forte e chiaro: *Giocagin è un luogo di libertà*, un rifugio dove il diritto al gioco diventa simbolo del diritto universale alla pace

[3] Icehearts: il progetto nazionale Uisp si radica a Ragusa, tra scuola, sport e comunità

In tutta Italia, *Icehearts Europe sta prendendo forma*, portando avanti un modello educativo innovativo che si basa sullo sport, sul mentoring e sul lavoro di squadra. Questo progetto, ispirato al modello finlandese e *coordinato a livello europeo da ISCA*-International Sport and Culture Association, punta a costruire comunità accoglienti e solidali attraverso lo sport, *coinvolgendo 400 bambini e bambine in 12 Comitati Uisp* su tutto il territorio nazionale.

Uisp Iblei è tra i Comitati protagonisti, con attività già avviate presso l’istituto comprensivo F. Traina di *Vittoria, in provincia di Ragusa*. Qui, un gruppo di 13 ragazzi e ragazze della scuola primaria partecipa a incontri bisettimanali di tre ore, con istruttori e mentori

[4] Verso il Congresso nazionale Uisp: si sono conclusi gli appuntamenti dei Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue nei prossimi giorni il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti. *Il ciclo dei Congressi territoriali Uisp si è chiuso il 19 gennaio* e dall’1 febbraio proseguiranno quelli regionali, che si dovrammo concludere entro il 16 febbraio 2025. Il primo Congresso regionale Uisp è stato quella della Calabria che si è svolto sabato 11 gennaio e ha visto l’elezione a presidente di Mario Marrone.

*I prossimi saranno* quelli della Liguria l’1 febbraio; Puglia il 2 febbraio; Lazio, Marche e Valle d’Aosta 8 febbraio; Basilicata 9 febbraio; Friuli Venezia Giulia 10 febbraio; Trentino Alto Adige 13 febbraio; 15 febbraio Abruzzo – Molise, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria; 16 febbraio Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto

[5] Ics e Sport e Salute hanno presentato oggi il Rapporto Sport 2024: il contributo al Pil è dell’1,3%

E’ stato presentato venerdì 24 gennaio a Roma il Rapporto Sport 2024, che ha evidenziato l’apporto dello Sport al Pil nazionale, la domanda e l’offerta di Sport in Italia, gli investimenti e l’impatto sociale dello Sport. L’analisi di sistema si è basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata presentata dall’*Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Sport e Salute* alla presenza del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

*Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, ha partecipato alla presentazione. Ecco il suo commento: ”Posso dire che di questa ricerca c’era assoluto bisogno: soprattutto per i dati di qualità che ci consegna, alcuni tra l’altro di assoluta novità e per la metodologia delle indagini svolte”

[6] Progetto Tran-Sport: il 1 febbraio sarà pubblicato l’avviso per usufruire dei Voucher d’argento

Entrano nel vivo le azioni legate al *progetto nazionale Uisp Tran-Sport*, un percorso che coinvolge tutta Italia e durerà 18 mesi. Il progetto è realizzato con il finanziamento concesso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’annualità 2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo n. 117/2017.

Una delle azioni previste dal progetto è *l’assegnazione di “Voucher d’argento TranSport Uisp* per supportare i processi di coesione sociale attraverso la transizione sportiva” sostenendo l’accessibilità alla pratica dell’attività fisica e sportiva della *popolazione over 65* con particolare attenzione alle donne e a persone con fragilità fisiche e mentali.

*Il 1° febbraio sarà pubblicato l’avviso* per l’acquisizione delle domande finalizzate all’assegnazione dei voucher: i voucher saranno spendibili entro e non oltre la data di fine progetto, cioè il 26 novembre 2025 presso i *Comitati territoriali Uisp Castrovillari, Napoli, Vallesusa e Venezia*, e le Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche affiliate agli stessi Comitati

[7] Tiziano Pesce ha partecipato alla prima riunione del Consiglio nazionale del terzo settore. Il suo commento

Si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale del Terzo Settore, *composto da 74 membri* e nel quale il Forum Terzo Settore, organismo di rappresentanza di tutto il terzo settore italiano, esprime la vicepresidenza. Durante la seduta, alla quale ha partecipato anche la ministro Marina Elvira Calderone, è stato eletto all’unanimità, in qualità di v*icepresidente, il direttore del Forum Terzo Settore Maurizio Mumolo*.

*Riconfermato tra i componenti effettivi del CNTS Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, che è intervenuto nella seduta di insediamento della sua seconda consiliatura. “Ho voluto ancora una volta porre l’attenzione sul valore e sulle specificità della promozione sociale e sportiva – racconta Pesce – sulla necessità che il percorso di *armonizzazione e semplificazione* delle riforme legislative del terzo settore e del sistema sportivo non si arresti, sul *dialogo* tra i rispettivi registri, fino all’accompagnamento del lavoro sportivo, d’intesa con i dicasteri per lo Sport, l’Economia e le finanze”

[8] L’Uisp sulla Rai con il Torneo dei veterani di Napoli. La passione per il calcio non ha età

Il calcio non ha età. Non ci credete? Guardate questo servizio della Tgr Rai Campania [9] sul Torneo dei Veterani di calcio di Napoli e scoprirete che aria tira sui campi:* allegria, amicizia, sorrisi*. Qualità che sono diventate sempre più rare nelle partite delle serie maggiori. Perché? Lo abbiamo chiesto ad* Antonio Marciano, presidente Uisp Campania*: “Il segreto di questo Campionato al quale prendono parte dieci squadre è proprio nel clima di confidenza e spensieratezza che riesce a creare. Qui tutti sono amici e si rispettano, in campo e fuori”.

Uno dei protagonisti racconta al giornalista della TgR Rai: “Il calcio non ha età, è *una passione immensa, che ancora ci riscalda le giornate*”

[10] Prorogata sino al 31 marzo 2025 la convenzione tra Uisp e Federazione Atletica Leggera

La scadenza della convenzione Uisp-Fidal è stata formalmente differita al 31 marzo 2025 così *come concordato nell’ultima riunione FIDAL-EPS*. La stessa, pertanto, in previsione della nuova convenzione rimane in vigore nel primo trimestre del 2025 secondo le precedenti disposizioni.

Il differimento fa riferimento alla firma della convenzione avvenuta ad ottobre 2024, quando la Federazione Italiana di Atletica Leggera e la Uisp, *nell’ottica della massima collaborazione tra i due organismi* e per favorire la partecipazione dei propri tesserati alle competizioni da questi organizzate, hanno raggiunto un’intesa, suggellata dalla sottoscrizione della Convenzione Nazionale, per lo sviluppo delle discipline dell’atletica leggera nell’interesse dei praticanti, dell’associazionismo di base e delle comunità locali

[11] “Sport, interculturalità e lotta contro il razzismo”: le proposte emerse dal confronto Uisp a Roma

Lunedì 20 gennaio si è tenuto a Roma un seminario promosso dalle *Politiche per l’interculturalità e la cooperazione Uisp* dal titolo “Sport, interculturalità e lotta contro il razzismo: quali sviluppi per il futuro?”. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle strategie che l’associazione ha adottato e quelle che metterà in campo in futuro su questi temi, con il contributo di rappresentanti provenienti da diversi comitati territoriali.

Ad aprire i lavori, *Daniela Conti*: “Lo sguardo sulla migrazione sta cambiando: parliamo di giovani di seconda o terza generazione che rivendicano *un’identità mista*, afrodiscendente o asiadiscendente, *andando oltre le vecchie definizioni”.

Tiziano Pesce*, presidente Uisp, ha ribadito: “L’impegno contro razzismo e discriminazioni *ha radici profonde nella storia dell’Uisp*”. *Vincenzo Manco*, safeguarding officer Uisp, ha parlato del senso del lavoro Uisp per fare dello sport uno strumento di inclusione: “E’* un vero atto di attivismo civico* contro razzismo e fascismo”

[12] Giornata della memoria: occasione per continuare a ricordare. Le iniziative Uisp nelle città

Il 27 gennaio di ogni anno* anche l’Uisp celebra la Giornata della memoria*, istituita nel 2005 dall’Onu per ricordare tutte le vittime della Shoah. I Comitati Uisp organizzano in tutta Italia iniziative sportive e momenti di riflessione per tenere alto l’impegno per i diritti e le libertà, contro discriminazioni e razzismo. Quest’anno, in particolare,* ricorre l’80° anniversario della liberazione da parte dell’armata rossa del campo di sterminio di Auschwitz*, l’evento da cui dipesa la scelta di questo giorno per la commemorazione.

Sono diverse le attività proposte sul territorio per ricordare la Giornata, alcune ormai tradizionali come la *Pedalata della Memoria* – XXI Memorial Settimia Spizzichino [13] organizzata da *Uisp Roma*, altre tese a ricostruire gli aspetti meno noti della storia, come l’approfondimento di *Uisp Varese [14]*

[15] I nuovi corsi di formazione Uisp in programma nei prossimi giorni su tutto il territorio

Proseguono i corsi di formazione Uisp o*rganizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto* la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa *150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle *180 discipline organizzate in tutta Italia*, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[16] Uisp Torino con il progetto di Sport e Salute “Sport di Tutti – Quartieri” al Centro polisportivo Massari

“Sport di tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. *E’ un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani* Andrea Abodi attraverso il *Dipartimento dello Sport* in collaborazione con *Sport e Salute SpA*.

Il progetto intende *favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e quello del terzo settore* grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento. Il coordinamento dell’iniziativa di Sport di tutti – Quartieri è dell’ASD Progetto Sport di Borgata in qualità di capofila, e garantisce la promozione di migliori condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

*Sabato 25 gennaio* si terrà* la presentazione dell’attività svolta*, dalle 15 alle 17 presso la Sala riunioni del Centro Polisportivo Massari di Via Massari, a Torino

[17] Uisp Pesaro Urbino: premiati all’università i giovani progettisti sportivi

Si è concluso *mercoledì 22 gennaio* il Contest Launch Pad organizzato e promosso dall’associazione Alumni Uniurb e da ASD Filosport, con il contributo del Comitato Uisp Pesaro Urbino, ideato per aiutare i giovani a *sviluppare un progetto imprenditoriale nel campo dell’attività fisica e sportiva*. Le premiazioni si sono svolte nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Urbino, dove gli studenti hanno avuto l’occasione di esporre le idee progettuali davanti ai componenti della commissione, che le ha giudicate secondo criteri di *sostenibilità, innovazione e impatto sociale*.

*GUARDA IL VIDEO CON L’INTERVENTO DI SIMONE RICCIATTI [18]

*”Siamo in un momento storico un po’ difficile per lo sport – ha detto Ricciatti – vediamo delle cose che a me sembrano insensate, come il taglio dei fondi destinato alla povertà educativa. *C’è bisogno di serietà, di nuove idee, di giovani*”

[19] Servizio civile nell’Uisp: ecco i progetti nelle città e come fare domanda. C’è tempo fino al 18 febbraio

È ufficialmente aperto il bando per il servizio civile universale [20], pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: c’è tempo *fino alle ore 14 di lunedì 18 febbraio 2025* per partecipare al Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, per *progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026*.

Tra gli enti del terzo settore che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è* anche l’Uisp in molte città italiane*. Chi fosse interessato ai progetti Uisp può andare sulla pagina territoriale che lo interessa, all’interno del sito di Arci Servizio Civile nazionale [21]. Qui puoi cercare la tua città [22] e scegliere il progetto per il quale fare domanda ed impegnarti

[23] Il cardinale Matteo Zuppi sull’azzardo: “In crescita, occorre una forte azione educativa”

Il gioco d’azzardo, “in periodi difficili dell’esistenza, tra le fasce più fragili della popolazione, diventa* una vera dipendenza con drammatiche conseguenze sulla vita delle persone*, nell’illusione, purtroppo coltivata e perfino incentivata, di star meglio, di essere felici o di essere vincenti”.* A denunciarlo è stato il cardinale Matteo Zuppi*, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’introduzione al Consiglio permanente dei vescovi italiani, in corso a Roma fino al 22 gennaio.

La campagna *“Mettiamoci in Gioco”, di cui l’Uisp fa parte*, e la Consulta nazionale antiusura, ha sottolineato Zuppi, “ricordano che è possibile affrancare da quello che non è un gioco, ma una schiavitù”

[24] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[25] Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: *Il 6 aprile Vivicittà corre per la pace* in Italia e all’estero; *Hit Ball Uisp*: cosa farete da grandi? Se lo chiede Il Fatto quotidiano; Nuovi appuntamenti in calendario per i corsi di *formazione* Uisp; Cosa è successo in dieci anni di terzo settore; L’Uisp in campo con progetti e campagne per *educare all’inclusione*

