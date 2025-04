Città unicef amica dei bambini e degli adolescenti: Altopascio istituisce l’osservatorio permanente | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Comunicato stampa

città unicef amica dei bambini e degli adolescenti: altopascio istituisce l’osservatorio permanente

Altopascio, 26 aprile 2025 – Altopascio verso una comunità sempre più attenta ai diritti, ai bisogni e al benessere di bambini e adolescenti. L’amministrazione D’Ambrosio, così come inserito nel programma elettorale, ha infatti avviato l’iter per diventare parte delle “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”, nell’ambito del programma UNICEF: un’iniziativa internazionale che ha l’obiettivo di tradurre i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in politiche pubbliche locali, concrete e coordinate.

Dopo l’adozione della delibera e l’istituzione del tavolo di coordinamento, l’amministrazione comunale ha da qualche settimana istituito un Osservatorio permanente, un tavolo di lavoro stabile che coinvolge istituzioni, scuola, società civile, stakeholder del territorio e rappresentanti UNICEF, con l’obiettivo di monitorare, valutare e promuovere azioni in favore della fascia 0-18 anni. Ne fanno parte, oltre al Comune e agli istituti scolastici, associazioni ed enti come ANFFAS, Panda Baskin, Teatrino dei Fondi, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Ludicamente, Cooperativa La Luce, Sociolab, i servizi educativi comunali e la garante delle persone con disabilità. Fondamentale, in questo processo, sarà anche il coinvolgimento diretto dei più giovani, già avviato con il lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi, uno strumento di partecipazione attiva che verrà ulteriormente rafforzato per rendere i ragazzi protagonisti e ascoltati nei percorsi decisionali. A questo si affiancano anche il progetto “Fatti per Bene – un progetto di rigenerazione attiva ad Altopascio” che consentirà di costruire nuovi spazi di comunità e lo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli, che sta sempre più diventando un punto di riferimento giovanile per il territorio.

“È un percorso di crescita collettiva – spiegano l’assessore alle politiche educative, Valentina Bernardini e la presidente del consiglio comunale, Rina Romani – che ci invita a guardare il mondo con gli occhi dell’infanzia e dell’adolescenza. Il nostro obiettivo è garantire che i diritti delle nuove generazioni siano riconosciuti, tutelati e valorizzati in ogni ambito, non solo attraverso singoli interventi, ma tramite una visione condivisa e un coordinamento efficace tra tutti i settori dell’amministrazione. Vogliamo infatti costruire un sistema solido e inclusivo, capace di rispondere in modo tempestivo e mirato alle esigenze delle famiglie e dei giovani. Altopascio investe da tempo sul benessere delle nuove generazioni: dal Kit Nascita alle iniziative di Nati per Leggere, dal progetto ‘Tu Qui’ al sostegno alla genitorialità, dalla prevenzione sanitaria alla formazione pedagogica, dal sostegno continuo allo Spazio giovani all’impegno nelle politiche giovanili e spotive, fino ai baby pit stop in biblioteca, ai cantieri scolastici in corso, a partire anche dalla realizzazione del nuovo nido comunale, e al progetto di rigenerazione del territorio ‘Fatti per bene’”.

Con questo percorso, Altopascio consolida il proprio impegno verso un futuro in cui ogni bambina, bambino e adolescente possa crescere in un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo, dove i loro diritti siano non solo riconosciuti, ma concretamente messi al centro dell’agire amministrativo.