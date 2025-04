Aun 26 aprile (pag.1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Papa Francesco, fratello di San Francesco e testimone di luce

Aun 26 apr. 2025 – “Partecipare oggi all’ultimo saluto al Santo Padre è

stato uno dei momenti più commoventi e intensi della mia vita. Piazza San

Pietro e il mondo intero si sono stretti in un silenzio colmo di amore e di

gratitudine, riconoscenti per la sua eredità spirituale e umana – ha

dichiarato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Papa Francesco ha amato l’Umbria ed Assisi, ha scelto di portare il nome di

San Francesco, e con lui ha condiviso ogni giorno il desiderio di pace, il

servizio agli ultimi e l’amore per il Creato.

Ho avuto l’onore di incontrare il Pontefice ad Assisi, l’ho ascoltato

parlare ai giovani, ai poveri, ai potenti con la stessa voce, ferma e piena

di misericordia. In lui ho sempre visto l’incarnazione vivente dello

spirito francescano: umiltà, essenzialità e fraternità. Ogni volta che

tornava nella nostra terra, sentivamo che l’Umbria era il suo rifugio

dell’anima, il luogo dove ritrovava sé stesso e il senso più autentico

della sua missione.

Oggi il mondo lo ha salutato – ha proseguito la presidente – noi lo

sentiremo sempre vicino. Sarà con noi ogni volta che difenderemo i più

fragili, ogni volta che sceglieremo la pace al posto dell’odio, la

semplicità al posto dell’arroganza, il rispetto al posto dell’indifferenza

e l’accoglienza al posto dell’ emarginazione