NOTA STAMPA – Zangrillo: “Addio a Papa Francesco, parole di amore e pace in piazza San Pietro”

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Zangrillo: “Addio a Papa Francesco, parole di amore e pace in piazza San Pietro”

Il ministro per la Pubblica amministrazione alle esequie del Pontefice

“In piazza San Pietro il mondo ha salutato Papa Francesco, voce di pace e amore tra i popoli. Le parole ascoltate durante la celebrazione delle esequie del Pontefice ricordano a tutti noi l’obbligo di costruire un futuro di dialogo, uguaglianza, fratellanza e speranza.” Così il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine del funerale di Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma.

[cid:image001.png@01DBB6B6.F7A17BA0]

Ufficio Comunicazione

Palazzo Vidoni-Caffarelli