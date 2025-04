(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 28 APRILE A DOMENICA 4 MAGGIO 2025

Lunedì 28 aprile

Ore 10.30, Cuneo, Camera di Commercio, v ia Emanuele Filiberto 3, l’ assessore Gallo interviene al convegno “ L’imprenditoria nei Comuni montani della provincia di Cuneo”

Ore 11, Torino, CNA Piemonte, piazza Maria Teresa 3, l’ assessore Tronzano interviene alla presentazione di “100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese”

Martedì 29 aprile

Ore 10.30, Orbassano, AOU San Luigi Gonzaga, gli assessori Tronzano e Riboldi intervengono all’inaugurazione della Recovery Room e di due sale operatorie

Ore 10.30, Genova, Euroflora, l’ assessore Bongioanni partecipa ai lavori della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ore 11, San Paolo d’Argon (BG), Fondazione ITS JobsAcademy Italia, via del Convento 1, il sottosegretario Porchietto partecipa alla presentazione del libro “Insegna al cuore a vedere”

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Bongioanni partecipa all’incontro fra la delegazione del Camerun e i cioccolatieri italiani sulla cooperazione per il cacao

Ore 15, Torino, via Vela 3, il sottosegretario Porchietto partecipa ad un incontro istituzionale del Cluster SmartCommunitiesTech

Ore 15, Re (VB), Santuario della Madonna del Sangue, il sottosegretario Preioni presenzia alla Santa Messa del Miracolo di Re

Ore 20.45, Cuneo, Hotel Lovera Palace, corso Bunet 1, l’ assessore Gallo partecipa all’incontro “A Tavola con il Roero”

Mercoledì 30 aprile

Ore 11, Alessandria, piazza della scuola “C. Zanzi”, l’ assessore Bussalino presenzia alla commemorazione dell’81° anniversario delle 239 vittime dei bombardamenti al rione Cristo

Ore 16, Torino, Arpa Piemonte, via Pio VII 9, l’ assessore Gallo interviene alla conferenza “Le opere del post Olimpico 2006 tra presente e futuro”

Ore 18.30, Fossano (CN), frazione Cussanio, Giardino dei Tigli, l’ assessore Gallo interviene alla tavola rotonda “Cambiare la rotta. Trasformare il debito in speranza”

Giovedì 1° maggio

Ore 10, Brossasco (CN), Municipio, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Festa del Legno

Ore 18, Polonghera (CN), l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Sagra dell’Agnolotto e del Canestrello

Venerdì 2 maggio

Ore 12, Monasterolo di Savigliano (CN), stabilimento Monge, via Savigliano 31, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della nuova linea produttiva aziendale

Ore 21, Domodossola (VB), Unione Montana, via Romita, il sottosegretario Preioni partecipa alla riunione dell’UNIA Vallese

Sabato 3 maggio

Ore 11, Serravalle Scrivia (AL), piazza Carducci, l’ assessore Bussalino presenzia all’inaugurazione della nuova ambulanza del Comitato della Croce Rossa Italiana di Serravalle Scrivia

Ore 15.30, Novi Ligure (AL), l’ assessore Riboldi porta il saluto ai festeggiamenti per i 110 anni del Comitato di Novi Ligure della Croce Rossa Italiana

Domenica 4 maggio

Ore 9, Marene (CN), l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Stradegustando

Ore 10, Priocca (CN), l’ assessore Bongioanni partecipa alla 29 a Fiera di Primavera e del Vino nuovo

O re 12, Caldirola (AL), l’ assessore Bussalino presenzia alla Coppa Italia Downhill

Ore 16.30, Rittana (CN), Centro Civico, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione dei lavori di rigenerazione del paese

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Lunedì 28 aprile

Ore 10.30, Cuneo, Camera di Commercio, v ia Emanuele Filiberto 3, l’ assessore Gallo interviene al convegno “ L’imprenditoria nei Comuni montani della provincia di Cuneo”

Ore 11, Torino, CNA Piemonte, piazza Maria Teresa 3, l’ assessore Tronzano interviene alla presentazione di “100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese”

Martedì 29 aprile

Ore 10.30, Orbassano, AOU San Luigi Gonzaga, gli assessori Tronzano e Riboldi intervengono all’inaugurazione della Recovery Room e di due sale operatorie

Ore 10.30, Genova, Euroflora, l’ assessore Bongioanni partecipa ai lavori della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ore 11, San Paolo d’Argon (BG), Fondazione ITS JobsAcademy Italia, via del Convento 1, il sottosegretario Porchietto partecipa alla presentazione del libro “Insegna al cuore a vedere”

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Bongioanni partecipa all’incontro fra la delegazione del Camerun e i cioccolatieri italiani sulla cooperazione per il cacao

Ore 15, Torino, via Vela 3, il sottosegretario Porchietto partecipa ad un incontro istituzionale del Cluster SmartCommunitiesTech

Ore 15, Re (VB), Santuario della Madonna del Sangue, il sottosegretario Preioni presenzia alla Santa Messa del Miracolo di Re

Ore 20.45, Cuneo, Hotel Lovera Palace, corso Bunet 1, l’ assessore Gallo partecipa all’incontro “A Tavola con il Roero”

Mercoledì 30 aprile

Ore 11, Alessandria, piazza della scuola “C. Zanzi”, l’ assessore Bussalino presenzia alla commemorazione dell’81° anniversario delle 239 vittime dei bombardamenti al rione Cristo

Ore 16, Torino, Arpa Piemonte, via Pio VII 9, l’ assessore Gallo interviene alla conferenza “Le opere del post Olimpico 2006 tra presente e futuro”

Ore 18.30, Fossano (CN), frazione Cussanio, Giardino dei Tigli, l’ assessore Gallo interviene alla tavola rotonda “Cambiare la rotta. Trasformare il debito in speranza”

Giovedì 1° maggio

Ore 10, Brossasco (CN), Municipio, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Festa del Legno

Ore 18, Polonghera (CN), l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Sagra dell’Agnolotto e del Canestrello

Venerdì 2 maggio

Ore 12, Monasterolo di Savigliano (CN), stabilimento Monge, via Savigliano 31, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della nuova linea produttiva aziendale

Ore 21, Domodossola (VB), Unione Montana, via Romita, il sottosegretario Preioni partecipa alla riunione dell’UNIA Vallese

Sabato 3 maggio

Ore 11, Serravalle Scrivia (AL), piazza Carducci, l’ assessore Bussalino presenzia all’inaugurazione della nuova ambulanza del Comitato della Croce Rossa Italiana di Serravalle Scrivia

Ore 15.30, Novi Ligure (AL), l’ assessore Riboldi porta il saluto ai festeggiamenti per i 110 anni del Comitato di Novi Ligure della Croce Rossa Italiana

Domenica 4 maggio

Ore 9, Marene (CN), l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della Stradegustando

Ore 10, Priocca (CN), l’ assessore Bongioanni partecipa alla 29 a Fiera di Primavera e del Vino nuovo

O re 12, Caldirola (AL), l’ assessore Bussalino presenzia alla Coppa Italia Downhill

Ore 16.30, Rittana (CN), Centro Civico, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione dei lavori di rigenerazione del paese

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei