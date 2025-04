(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Papa. Mancini (FdI): ringraziamento a Forze dell’Ordine per impeccabile gestione evento

“Nel giorno in cui il mondo ha tenuto gli occhi puntati su Roma e sull’Italia per il funerale di Papa Francesco, un momento di intensa emozione per tutti, un infinito ringraziamento va agli uomini in divisa che hanno garantito in maniera impeccabile il perfetto svolgimento delle esequie e di tutti i momenti collegati. Grazie alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai reparti della Polizia Penitenziaria, agli agenti della Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, agli uomini ed alle donne della Protezione Civile e della Croce Rossa ed a tutti i volontari. Organizzare in pochissimi giorni la sicurezza di oltre 170 Capi di Stato e di Governo era il loro compito principale insieme all’accoglienza di centinaia di migliaia di fedeli. Ci sono riusciti in maniera egregia, con la sobrietà e la professionalità che li contraddistingue. Sapere di poter contare su di loro ci rende più sereni e di questo siamo infinitamente grati”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

