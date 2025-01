(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Piacenza, 24 gennaio 2025

Oggetto: Per gli over 65 la visita guidata alla mostra documentale “Gli esposti”

Nuovo appuntamento, in programma martedì 28 gennaio e in replica giovedì 30,

riservato ai cittadini over 65 residenti in città. L’ufficio Attività Socioricreative del

Comune di Piacenza propone una visita presso l’Archivio di Stato alla mostra “Gli

esposti”, raccolta documentale in cui si raccontano le vicende dei bambini del

brefotrofio che a Piacenza operava all’interno dell’Ospedale Civile.

Accompagnati dalle esperte archiviste, i partecipanti avranno l’opportunità di

conoscere le storie dei neonati accolti a partire dal diciassettesimo secolo fino agli

inizi del Novecento attraverso la “ruota” del brefotrofio, poi dati in affido alle balie

oppure ospitati all’interno degli orfanotrofi cittadini. Certificati, documenti e carte,

ma anche segnali di riconoscimento conservati a centinaia all’interno delle cassette,

piccoli oggetti di varia natura ma ricchi di significato, che lasciati addosso ai bambini

o nascosti tra le fasce, mantenevano viva nei genitori la speranza di poter un giorno

riabbracciare il proprio figlio o la propria figlia.

La visita guidata è gratuita; per prendervi parte è obbligatorio iscriversi, dalle ore 9 di

