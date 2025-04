(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 **RINVIATA – Giornata Ecologica a cura dell’Associazione “Jolly… i ragazzi degli anni ’70”, con il patrocinio del Comune di Massa Martana e la collaborazione della Consulta Giovanile di Massa Martana**

ERRATA CORRIGE – L’evento è stato rimandato a data da destinarsi.

***Il Sindaco – Dott. Francesco Federici***

COMUNE DI MASSA MARTANA

TELEFONO 075/895171 – FAX 075/889109

[ Call to action](#top)

**Comune di Massa Martana**

Via Mazzini 1, 06056, Massa Martana

You’ve received this email because you’ve subscribed to our newsletter.

[Annulla iscrizione](https://b17kp.r.sp1-brevo.net/mk/un/sh/6rqJ8GqndAnmPPAXU4P9VFITCYo/nbuxXqzXFEII)