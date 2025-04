SAN PIETRO IN CASALE (BO): CASONE DEL PARTIGIANO, AGGREDITO IL CONSIGLIERE POLAZZI ASSIEME ALLA MOGLIE “Offese, minacce e foto a testa in giù. Il Sindaco prenda le distanze da chi fomenta l’intolleranza”

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

Fri 25 April 2025 COMUNICATO STAMPA

San Pietro in Casale (BO), 25 aprile 2025

Gravissimo episodio durante la commemorazione del 25 aprile al Casone del Partigiano di Rubizzano. Il Consigliere Comunale Mattia Polazzi, capogruppo di “RipartiAMO San Pietro” e capogruppo della Lega nel Consiglio Metropolitano di Bologna, è stato pubblicamente aggredito verbalmente da un sedicente organizzatore del concerto della sera precedente, riconducibile all’ Associazione Primo Moroni di Ponticelli .

L’uomo ha avvicinato Polazzi con toni aggressivi, apostrofandolo come “persona non gradita”, davanti a numerosi cittadini e alla moglie del consigliere. “Un atto intimidatorio vergognoso, soprattutto perché avvenuto in un luogo simbolo della Resistenza, che dovrebbe rappresentare unione e libertà, non odio e violenza”, ha dichiarato Polazzi.

Ma l’episodio non si è fermato qui. Nelle ore precedenti, sono circolate anche immagini del consigliere a testa in giù, in chiara allusione all’impiccagione di Mussolini in piazzale Loreto. “Una messa in scena agghiacciante – commenta Polazzi – che mira a trasformarmi nel bersaglio di un clima d’odio che nulla ha a che fare con i valori del 25 aprile. Simulare la mia impiccagione è un fatto gravissimo. Ci troviamo di fronte a un livello di intolleranza che supera ogni limite.”

Alla luce di quanto accaduto, Polazzi chiede al Sindaco di San Pietro in Casale di “ prendere immediatamente le distanze da questi comportamenti e revocare la collaborazione con l’associazione che ha curato l’organizzazione degli eventi presso il Casone .”

“Il 25 aprile – conclude – è una ricorrenza di libertà e rispetto, non può diventare il palcoscenico di un pensiero unico che censura e aggredisce chi ha opinioni diverse. Nessuno potrà fermare il mio impegno per rappresentare tutti i cittadini, anche quelli che oggi si sentono esclusi da celebrazioni che dovrebbero unirci.”

Mattia Polazzi

Consigliere Capogruppo “RipartiAMO San Pietro” – Comune di San Pietro in Casale

Consigliere Capogruppo Lega – “Alleanza Metropolitana” – Consiglio Metropolitano di Bologna